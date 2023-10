Se recalienta la campaña de cara al balotaje y amenaza con reanimar la cobertura cambiaria

Foto de archivo - La fachada del banco central argentino es capturada en el distrito financiero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

La decisión de Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei de cara al ballotage recalentó la campaña electoral, que no dará respiro en las próximas cuatro semanas. Estos reacomodamientos políticos tuvieron efecto casi de inmediato en algunas variables: los bancos argentinos que cotizan en Wall Street tuvieron un fuerte repunte, pero al mismo tiempo los dólares financieros también pegaron un salto en la última parte de la jornada aunque se mantuvieron por debajo de los $ 900.

Te puede interesar: Massa mantiene el dólar oficial hasta el balotaje y ceden por ahora las expectativas de un salto cambiario

Estos cambios políticos que se van produciendo incluso más rápido que lo esperado producirían un reacomodamiento también en los inversores de cara a la segunda vuelta electoral. Con semejante grado de incertidumbre, no sorprendería que la demanda por posicionarse en moneda dura vaya creciendo con el paso de los días.

Ayer se vivió algo de esto en un día de mucha volatilidad. Tanto el dólar MEP como el contado con liquidación llegaron a ubicarse por debajo de los $ 850 y bajó fuertemente la participación del Banco Central para mantener las cotizaciones bajo control. Sin embargo, a esos valores apareció rápidamente la demanda y ambas cotizaciones cerraron en sus máximos de día, a $892,70 y $894,90 respectivamente.

La señal pareció bastante clara y seguramente quedará confirmada en los próximos días: por debajo de los $900 el dólar luce muy barato y posiblemente por arriba de los $1.100 ser vuelva caro. Por lo tanto, sería razonable que al menos en las próximas dos semanas fluctúe cerca de estos niveles.

Te puede interesar: La emisión monetaria será récord en el último bimestre por el aumento del déficit y las altas tasas de interés

El repunte también se verificó en los futuros de dólar: el contrato para fin de año subió más de 6% hasta los $657, luego de haber bajado más de 40% inmediatamente después de las elecciones del domingo.

En Wall Street los activos argentinos tuvieron un fuerte repunte, que coincidió con el anuncio de Bullrich. Los ADR de bancos locales rebotaron tras fuertes caídas en el arranque de la semana. El Galicia ganó 7% y Macro trepó 5,6%, mientras que Supervielle trepó 6,8%.

Te puede interesar: Cambiaron las probabilidades electorales, mientras la macro se agrava

Los distintas versiones del dólar habían arrancado la semana en baja, impactadas sobre todo por la floja elección de Javier Milei. La lectura fue que la dolarización había sufrido un golpe mortal. Ya sea porque el libertario no logrará llegar a la presidencia y por lo tanto no la podría implementar. O porque aún ganando ya no tendría margen para implementarla. Se supone además que es algo que ni Mauricio Macri ni Patricia Bullrich estarían dispuestos a apoyar.

Se vivió una jornada muy volátil ayer en los mercados. Las acciones de bancos argentinos en Wall Street treparon por encima del 7%, mientras que los dólares financieros repuntaron hasta quedar al borde de los $ 900, luego de una caída inicial

Ante el grado de incertidumbre que se espera en las próximas semanas, tampoco es esperable que Sergio Massa se quede con los bajos cruzados. Por lo tanto, posiblemente se intensifique la intervención del Banco Central en el mercado de bonos para mantener bajo control los dólares financieros en las semanas que quedan. El ministro de Economía y candidato presidencial tiene poder de fuego para lograrlo, incluyendo además la cancelación de deuda con el FMI que se realizará antes de fin de mes.

Por otra parte, se espera que en los próximos días entren más dólares de exportadores luego de que el Gobierno autorizara a liquidar un 30% a través del contado con liqui, obviamente a un tipo de cambio sustancialmente más alto. Esas divisas deberían ser claves para evitar que se disparen los tipos de cambio antes del ballotage, tratando que no se repita la historia de la previa a las PASO y de las elecciones generales.

En el arranque de la semana, el resultado electoral provocó un fuerte desarme de bonos ajustados por dólar. La suscripción de fondos comunes que invierten en estos activos había subido en $ 365.000 millones en las semanas previas a las elecciones. Este movimiento reflejó también la cobertura por parte de inversores institucionales ante un posible sinceramiento del tipo de cambio oficial. Pero ahora ese escenario quedó más difuso o no se produciría al menos antes de fin de año.