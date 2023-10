Elecciones, divisas de exportadores y 5G: por qué cree el Gobierno que bajó la tensión y volvió a sumar reservas

El BCRA enhebró tres jornadas consecutivas de acumulación de reservas. AP

El escenario post electoral en el frente cambiario comenzó, pasadas casi tres ruedas, con una mayor tranquilidad de lo que se esperaba en la previa del domingo. Los precios de los dólares paralelos descomprimieron y el Banco Central consiguió enhebrar tres días de acumulación de reservas. En el equipo económico identifican algunas razones puntuales que explican esa tendencia en los dólares. De todas formas, es preliminar: faltan, hasta el balotaje, 17 jornadas hábiles más.

“Un mundo ideal”, ironizaban desde un despacho oficial en las últimas horas. Ese ideal está compuesto por tres elementos, según razonan: por un lado, la autoridad monetaria pudo sumar reservas entre el lunes y el miércoles, por un total de USD 248 millones. Para poner en comparación: en lo que va de octubre el saldo en el mercado oficial todavía sigue siendo ampliamente negativo, por USD 606 millones de ventas de reservas.

Según fuentes oficiales y de mercado, hubo liquidaciones de exportaciones que estaban demoradas desde el fin de la semana pasada y que esperaban el resultado electoral del domingo para reactivarse. Habría, ahí, un elemento político. Un cambio de gobierno hubiese desincentivados exportaciones a la espera de otras condiciones. Un mes más de vigencia del dólar exportador bajo el mandato oficialista “normalizó” ese flujo. “Si algunos venían jugando a postergar liquidaciones, las mandaron todas el lunes y ayer”, mencionó una funte de mercado.

Otro dato que remarcan en el Gobierno es que se cortó desde el lunes la sangría de depósitos en dólares que se había registrado en las últimas semana y sumaron 44 millones de dólares en las primeras dos jornadas de esta semana.

Un segundo factor es que los dólares paralelos corrigieron parcialmente sus precios luego de que hubiesen registrado fuertes subas en los días previos a las elecciones del domingo pasado. El contado con liquidación había orillado los $1.000 la semana pasada y este miércoles, si bien amagó con caer hasta los $800, finalmente cerró en $895.

El tercer elemento está ligado a esos dos: en el Gobierno aseguran que el Banco Central retrocedió en su posición de venta de bonos en dólares, una estrategia reiterada a lo largo del año para intentar por momentos sostener algún precio de referencia en el CCL y el Bolsa. Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), mostró que ese ritmo de intervención cayó sensiblemente en especial entre lunes y martes. En el CCL prácticamente no habría tenido ninguna presencia y en el MEP por menos de 30 millones de dólares.

Algunas razones hacen creer en el Poder Ejecutivo que, si bien el equilibrio es todavía inicial y puede verse afectado por novedades políticas y económicas, las reservas y los dólares financieros pueden haber entrado en una dinámica menos nociva que en las últimas semana. Al menos hasta que el balotaje se acerque y esas tensiones tradicionales de los últimos días antes de la instancia electoral puedan regresar.

En ese sentido, en el Ministerio de Economía y en el Banco Central esperan que haya en los próximos días un reflejo en reservas de las liquidaciones de exportaciones bajo el nuevo esquema que anunció Sergio Massa y que el mismo lunes por la tarde fue oficializado. Tendrá como premisa que las liquidaciones podrán realizarse en un 70% al precio oficial y 30% restante al “contado con liqui”, lo que daría un tipo de cambio más alto, cercano a los $525.

Esa tenaza daría algo de colchón de reservas por la parte que ingrese en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC) y una inyección de oferta que actúe como abastecedor al mercado CCL. Por ahora el esquema pareciera haberse iniciado lentamente, al menos en el complejo agroexportador. Según estimaciones del economista Salvador Vitelli, el martes ese sector liquidó solo USD 8 millones.

Un sector que quedaría fuera, no por normativa sino por condiciones de mercado, sería el de la soja. “Este dólar no va a tener repercusión oleaginoso porque no quedan granos, ahora sí se va a sentir la sequía. Es muy poco lo que va a salir. Las divisas de este dólar hay que verlo más por economías regionales, carne, pesca, bienes industriales, automotriz, petrolero. Hasta la próxima campaña no hay más granos”, aseguró una fuente del sector.

El CCL tendría en las próximas tres semanas otro insumo. Se trata de los USD 875 millones comprometidos por tres empresas de telecomunicaciones por la licitación del espectro 5G, que serán ingresados al mercado por esa vía, según aseguraron a Infobae fuentes oficiales. El plazo de 21 días estuvo estipulado en los contratos con las compañías.

“Más allá de que aún le cuesta sumar reservas al BCRA, es importante destacar el mejor saldo en la plaza mayorista y las menores intervenciones en los dólares financieros en las últimas ruedas dentro de esta etapa de transición”, indicó el analista Gustavo Ber en un comentario este miércoles a media rueda.

“Ello se debe a que tras el overshooting que despertó una acelerada dolarización, los dólares financieros se siguen desinflando con fuerza, una reacción ensayada a modo de respiro que de todas maneras no debería descartar que se reanudaría el deslizamiento -al menos acompañando a la alta inflación- ya que la búsqueda de cobertura volvería a acentuarse más cerca de la segunda vuelta”, planteó Ber.

Por su parte, la consultora LCG aseguró que “este manto de tranquilidad puede ser efímero en la medida que el segundo candidato al ballotage reivindique la palabra ‘dolarización’ e incite la salida de depósitos”, mencionaron en un informe reciente.

“Hay una transición que administrar, en un contexto de casi USD 8.000 millones de reservas netas negativas, al mismo tiempo que el Banco Central perdió su posición compradora en el MULC y acumula ventas por USD 875 millones en lo que va de octubre”, aseguraron. Esos USD 875 millones son menos ahora tras las últimas dos ruedas cambiarias.

“Si bien la activación del segundo tramo del swap con China habilita un mayor poder de fuego, el manejo de las expectativas será crucial para moderar el ritmo de agotamiento de esta fuente. Al final del día, dicho mecanismo reviste un adelantamiento de recursos (en este caso, exportaciones futuras)”, concluyeron desde LCG.