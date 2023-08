Dólar: el gráfico que muestra como en la City porteña usan acciones de EEUU para cubrirse frente a la devaluación

Un operador en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Reuters)

Ahorristas, inversores con años en el mercado y principiantes que recién llegan al mercado tienen una obsesión en común en la City porteña: el dólar. Con una brecha cambiaria superior al 100% y una inflación por encima del 115% anual sumadas a la incertidumbre que genera un proceso electoral en el que compiten programas económicos que incluyen desde intentos de recuperar la estabilidad del peso argentino hasta reemplazarlo por la moneda estadounidense, el apetito por dolarizarse encuentra muchas vías diferentes. Sobre todo para quienes por preferencia o por las trabas cambiarias vigentes no pueden ir directamente al dólar billete.

Una estrategia habitual para quienes están forzados a operar con pesos que permite cubrirse frente a disparadas de la brecha cambiaria -la suba del dólar libre, el dólar contado con liquidación o el dólar MEP- superó una prueba de fuego luego del cimbronazo cambiario posterior a las PASO del 13 de agosto último. Se trata de la apuesta por CEDEARs, papeles que se operan en la Bolsa porteña y que se utilizan para invertir en acciones de otros mercados, más que nada Wall Street.

Al transarse más que nada en pesos, pero estar atado a la cotización de una acción que tiene un precio en dólares en la Bolsa de Nueva York, el valor local de los CEDEAR suele seguir muy bien a las subas del dólar contado con liquidación. Aunque, si lo que se busca es dolarizarse, hay un problema: por más que sean activos dolarizados el subyacente es una acción. Y las acciones son volátiles. Con lo cual, si bien la relación entre el precio en dólares en Wall Street y el precio en pesos en Buenos Aires conserva relación con el tipo de cambio, una baja en el precio de la acción de la empresa por la que se apostó puede hacer desaparecer la cobertura.

Por eso, una de las aficiones de los inversores porteños desde que se reinstauraron los controles de cambio en 2019 es buscar acciones de empresas que se mantienen prácticamente estables a lo largo del tiempo. Empresas tan asentadas y maduras que su acción en Nueva York tiende a tener el mismo valor, pase lo que pase. Por supuesto, ninguna acción cotiza al mismo precio todos los días. Pero hay unas pocas que, por lo pequeños que son sus movimientos, en el pasado cercano se asemejaron bastante a un valor estable.

Ejemplos hay varios. Acciones como The Coca Cola Company, Apple, Walmart, entre otras, son las más utilizadas. Y aunque no son perfectas, en el sentido de mantener siempre el mismo precio en dólares, al menos tienen un buen desempeño en ese aspecto en los últimos meses. Como resultados pasados no garantizan desempeños futuros, los que las eligen saben que no están comprando dólares billete, pero consideran el riesgo lo suficientemente bajo como para recurrir a ellos. Bajo, al menos, en comparación con apostar por pesos argentinos.

Un operador local, el cofundador y CEO de Cocos Capital Ariel Sbdar, remarcó esto usando como ejemplo el Cedear de Coca Cola. El gráfico muestra que los movimientos de la cotización en pesos tendieron a seguir, casi milímetro a milímetro, los movimientos del dólar libre.

“Pre PASO el CEDEAR de Coca Cola en pesos cotizaba a $7.300 y en dólares a USD 13, es decir un tipo de cambio de aproximadamente $560 por dólar. Hoy el CEDEAR vale $9.700 y se mantiene estable en los USD 13, por lo tanto el tipo de cambio está cerca de los $750 por dólar”, remarcó en su cuenta de Twitter.

“¡Los CEDEARs son un gran vehículo para capturar movimientos del tipo de cambio!”, concluyó.

¿Qué es un CEDEAR?

Un CEDEAR (Certificado de Depósito Argentino) es un instrumento financiero que se negocia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y que representa acciones de empresas extranjeras. Es una herramienta que permite a los inversores argentinos acceder a empresas del exterior sin tener que operar directamente en bolsas extranjeras.

Algunas características y aspectos importantes de los CEDEARs:

Representación de Acciones : Un CEDEAR representa una o más acciones de una empresa extranjera. Por ejemplo, si una persona compra un CEDEAR de una determinada empresa, está adquiriendo indirectamente una fracción de las acciones de esa empresa en el exterior.

Moneda de Cotización : Aunque se pueden operar en dólares y representan acciones de empresas extranjeras, los CEDEARs se cotizan y negocian mayormente en pesos argentinos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Dividendos : Si la empresa extranjera representada por el CEDEAR paga dividendos, el titular del CEDEAR tiene derecho a recibir su parte proporcional en pesos argentinos.

Razón de Conversión : Cada CEDEAR tiene una razón de conversión que indica cuántas acciones de la empresa extranjera representa. Esta razón puede variar según el CEDEAR.

Objetivo : Los CEDEARs fueron creados para ofrecer a los inversores argentinos la posibilidad de diversificar sus inversiones y acceder a empresas de renombre mundial sin tener que lidiar con las complicaciones de invertir directamente en bolsas extranjeras.

Impuestos : Al igual que con otras inversiones, los rendimientos obtenidos por la venta o cobro de dividendos de CEDEARs pueden estar sujetos a impuestos.

Custodia: Los CEDEARs están respaldados por las acciones de la empresa extranjera correspondiente, que se encuentran en custodia en un banco depositario en el exterior.

En resumen, un CEDEAR es una forma de invertir en empresas extranjeras desde Argentina, permitiendo diversificar el portafolio de inversión y acceder a mercados internacionales de manera más sencilla.

