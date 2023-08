Mercados: las acciones argentinas suben fuerte en la Bolsa local y en Wall Street

Las acciones argentinas trepan en pesos y en dólares.

La Bolsa argentina inició la semana con importante tendencia al alza, por persistentes tomas de coberturas ante una difícil coyuntura económica con alta inflación y a meses de una peleada elección presidencial.

El índice accionario líder S&P Merval mejoraba un 4,9%, a 662.000 unidades a las 13 horas, un nuevo máximo nominal. La suba medida en dólares “contado con liqui” -el tipo de cambio implícito en los ADR en Wall Street- es de 2,8 por ciento.

En cuanto a las acciones y ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Nueva York, los bancos encabezan las ganancias con un salto superior al 5 por ciento.

De esta forma, el panel de acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires acumula una ganancia de 227% en pesos y 43% en dólares en lo que va de 2023.

”Argentina no tiene un problema económico, Argentina tiene un problema político que tiene que resolver. Hasta que no tengamos un acuerdo político, lamentablemente no vamos a salir”, dijo en declaraciones a FM Milenium Gabriel Martino, ex presidente del banco HSBC.

El Gobierno anunció el fin de semana un paquete de medidas económicas que buscan atenuar el golpe de una reciente devaluación del peso y para frenar el descontento social.

Una difícil coyuntura económica golpea la economía del país austral a pocos meses de una peleada elección presidencial, donde el ultraliberal Javier Milei quedó bien posicionado en las recientes primarias (PASO).

Un informe de la Consultora 1816 analizó los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, en la tarde del domingo, y señaló que “hay bonos a jubilados y beneficiarios de planes sociales, créditos a jubilados y trabajadores, reducciones impositivas y sumas fijas para empleados públicos y privados, entre otras cosas. En la página 13 del Staff Report del FMI del viernes el Fondo estimó el costo de estas medidas en 0,4% del PBI”.

Los analistas prevén un costo fiscal del nuevo paquete económico del orden de los $500.000 millones. Este nuevo “plan platita” podría tener consecuencias sobre una inflación que se espiralizó después de la devaluación del 14 de agosto y que consultores privados proyectan en un rango de 11% a 14% para agosto, el que sería el guarismo más alto desde febrero de 1991 (+27%). Dicha inyección de pesos -y previsión de mayor inflación- está siendo capturada en los precios de los activos bursátiles.

“El reacomodamiento de la macro continúa con las consecuencias de la devaluación post PASO y la mirada en las elecciones de octubre. Se mantiene en el mercado la demanda de cobertura cambiaria y devaluatoria en un entorno de elevada incertidumbre sobre el resultado electoral”, estimó Delphos Investment en un reporte.

“El dólar frente al peso podría continuar subiendo con la posibilidad de dolarización en Argentina”, dijo el analista Alexander Londoño, de ActivTrades.

“Es increíble como día a día con un país ya sin rumbo y explotado, pero en campaña electoral y presidencial la bolsa hace oídos sordos a las malas noticias y no para de subir en pesos. Está totalmente volada, muy superior a lo imaginado”, afirmó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil. “También sorprende en el ordenamiento local, en carrera alcista el Merval en pesos supera a la inflación, a la devaluación y al mismísimo dólar”, añadió.

Seguir leyendo: