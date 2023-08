El Banco Central compró otros USD 65 millones para sus reservas en el mercado de cambios

En agosto el BCRA pasó a anotar compras netas por USD 1.087 millones en el mercado.

El mercado de cambios recuperó el volumen de negocios, con unos USD 416,3 millones operados en el segmento de contado (spot), que le permitieron al Banco Central alzarse con compras netas por USD 65 millones, según cálculos provisorios.

Tras la suba del dólar mayorista a 350 pesos a partir del lunes 14 de agosto, en las siguientes diez ruedas operativas la entidad monetaria se alzó con compras por USD 949 millones en el MULC. Asimismo, en 19 días hábiles de agosto el BCRA pasó a anotar compras netas por USD 1.087 millones, y desde que empezó el 2023 el balance por la intervención cambiaria es negativo en 2.449 millones de dólares.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas para el agro y las economías regionales. “Ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado”, entre las que mencionó “vino, mosto, arroz, tabaco; todos los que tienen proceso industrial para las exportaciones van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado”. En el caso de exportación de “harina, aceite y pellet de soja vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de la divisa para comprar transitoriamente soja para mantener el nivel de empleo en nuestro agroindustrial sojero”, añadió.

“Lo más interesante es que se permitiría a las exportaciones de granos con valor agregado -aceite y harina de soja, pero podría extenderse a girasol- disponer libremente del 25% de las divisas generadas”, indicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

“Eso implicaría que 75% del negocio tendría un tipo de cambio de 350, y el 25% remanente iría al contado con liquidación de 770 pesos. Esto arrojaría un tipo de cambio promedio de $455 por dólar, es decir 30% más que el oficial”, agregó Romano.

“El problema de la dolarización son las bajas reservas, y además la dolarización no resuelve los problemas estructurales de falta competitividad, déficit discal y alta carga tributaria de Argentina. Si bien si se dolariza puede no haber inflación, habría recesión y desempleo”, indicó Federico Furiase, economista de Anker Latinoamérica.

“Argentina se dedicó en los últimos años a exportar capital y en los últimos cuatro años a exportar talento. Tenemos que terminar con esa fuga. Necesitamos medidas drásticas. Creo que la dolarización es un instrumento. Todo el mundo lo toma como si fuese una verdad revelada y no deja de ser un instrumento. No estoy de acuerdo. Creo que hay otras alternativas, pero sí estoy de acuerdo a analizarla como posibilidad”, afirmó a FM Milenium Gabriel Martino, ex presidente del banco HSBC.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron un nivel máximo en dos meses el pasado miércoles 23 de agosto, tras el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), al contabilizar 29.001 millones de dólares. El viernes pasado, de todos modos, registraron una brusca caída de USD 1.046 millones, para finalizar en los 27.944 millones de dólares.

