Dólar: cuáles son los escenarios de los operadores a la espera del resultado electoral y la apertura del mercado el lunes

Con el recuerdo de la fuerte devaluación que golpeó a la Argentina luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) presidenciales de 2019 todavía fresco, la plaza local llega a estos comicios con un tono muy diferente. Si bien el “trade electoral”, la inversión basada en la hipótesis de un cambio político que mejore las valuaciones de acciones, bonos e incluso en algún nivel también del peso argentino, fue la gran tendencia del año, en esta ocasión el mercado no está tan volcado a seguir las previsiones de las siempre imprecisas encuestas. Sin embargo, aunque con un tono mucho más cauteloso, los operadores tienen en mente un escenario base respecto a lo que esperan que pase cuando los argentinos vayan a las urnas y esas expectativas están cargadas en precios.

En ese marco, cabe preguntarse qué es lo que espera el mercado que suceda el domingo y cómo van a reaccionar los precios en base a los distintos desvíos que puedan darse respecto a ese escenario al que le asignan la mayor probabilidad de ocurrencia.

En base a informes y consultas a traders, que a su vez se basan en encuestas, los operadores locales creen que una vez conocido el escrutinio el escenario electoral quede con la alianza Juntos por el Cambio como principal fuerza, seguida por la lista de Unión por la Patria y, en un tercer lugar lejano, se ubique tras una elección modesta La Libertad Avanza.

Con matices, el consenso general es que un número alrededor del 35% para los votos sumados que obtengan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, un porcentaje de en torno al 29% para la lista de Sergio Massa y un número por debajo del 20% para la candidatura de Javier Milei sería el resultado que menos efecto tendría sobre los precios. Ese, el escenario al que hoy se le asigna mayor probabilidad de ocurrencia, es el que está cargado en precios.

En el cortísimo plazo -el mercado no está previendo años de desempeño económico de cuatro años sino apenas la primera reacción a los resultados- y si los análisis son correctos, entonces, una victoria no demasiado contundente de Juntos por el Cambio daría como resultado un día relativamente tranquilo el próximo lunes (a lo sumo, una “toma de ganancias” -leve baja por las ventas de quienes venden para concretar trades exitosos). Los desvíos, escenarios que no están cargados en precios, serían los que causarían los mayores movimientos. Ya fuera hacia abajo o hacia arriba.

“Es simple, un desempeño de Juntos por el Cambio mejor a lo pensado va a ser positivo. Si Unión por la Patria o Milei sorprenden, el dólar puede subir y los activos argentinos perder terreno”, dijo el managing partner de Global Focus Investments, Mauro Cognetta.

Los operadores no esperan otro derrumbe post-PASO como el que ocurrió en 2019 (Bloomberg)

Así lo analiza Portfolio Personal Inversiones (PPI). “Entendemos que el mercado está priceando un resultado similar a las tendencias que muestran las últimas encuestas. Si bien es verdad que estos relevamientos fallaron en las últimas elecciones presidenciales (siendo el caso de las PASO 2019 el que tuvo las mayores repercusiones) y en sufragios realizados en otros países (como hace algunas semanas en España), lo cierto es que continúan siendo una de las pocas referencias disponibles para tener una sensación de la evolución de la opinión pública. Teniendo en cuenta esta salvedad, las últimas encuestas sugieren los siguientes resultados”:

Juntos por el Cambio vencería a Unión por la Patria en las PASO. Sergio Massa continuaría siendo competitivo para las elecciones generales. Javier Milei tendría pocas chances de llegar a un balotaje. Patricia Bullrich sería la ganadora de las primarias en Juntos por el Cambio.

En esa línea, una victoria de Juntos por el Cambio por más de cinco puntos por parte de Juntos por el Cambio sería, a ojos de PPI, la que tendría el efecto más beneficioso para los precios de los activos y el dólar. También se descuenta que con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich repartiéndose los votos, Sergio Massa será el candidato más votado en forma individual. Si el más votado llega a ser alguno de los dos cambiemitas, mientras tanto, el efecto sobre el mercado será alcista.

Por último, un desempeño mejor de lo esperado de Javier Milei -el candidato más promercado de todos- paradójicamente resultaría negativa.

“La opción de la Libertad Avanza es la que tal vez despierta mayor incertidumbre”, consideró PPI. “Si bien es uno de los pocos candidatos que presentó su propuesta de política económica, el grado de implementación y el apoyo político para llevarla a cabo siguen siendo una incógnita. En caso de que Javier Milei logre un buen resultado en la elección, aumentaría la incertidumbre y esto conllevaría a una reacción negativa del mercado”, agregó el informe.

Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, tiene una visión similar. “El mercado tiene priceado un porcentaje para Massa en torno al 25%, y la coalición opositora entre 30 y 35 por ciento”, dijo el analista.

Aunque la designación de Massa como cabeza de lista por el oficialismo fue bien leída por el mercado, una vez incorporado eso a las expectativas, entre las distintas alternativas un resultado mejor de lo esperado para el candidato no es la mejor alternativa a ojos de los inversores, al menos hasta el momento.

La opción de la Libertad Avanza es la que tal vez despierta mayor incertidumbre (PPI)

“En ese sentido, un desempeño mejor de Unión por la Patria tendería a ser alcista para las cotizaciones financieras del dólar”, agregó Vitelli.

Por último, aunque suene paradójico, el candidato que más loas reza al mercado no es en lo inmediato el que mejor efecto sobre las cotizaciones tendría el 14 de agosto. No porque la prédica de Milei ahuyente necesariamente a los inversores, sino porque su condición de outsider y el endeble armado nacional con el que cuenta hacen que su eventual presidencia sea la menos predecible. Y no hay nada que el mercado odie más que la imprevisibilidad.

Para Gabriel Menace, gerente banca empresa en Cocos Capital, si la caída de Milei en las encuestas que se verificó en los últimos meses no llega a constatarse en las urnas, el mercado no va a reaccionar bien.

Si la caída de Milei en las encuestas que se verificó en los últimos meses no llega a constatarse en las urnas, el mercado no va a reaccionar bien (Menace)

“Entendemos que ante un escenario de tercios, podríamos tener movimientos bruscos, dado que contribuiría a prolongar aun mas la incertidumbre del rumbo a seguir en materia económica. Argentina necesita expectativas claras para poder estabilizar precios. Estructuralmente son necesarios muchos cambios, y hasta que no tengamos definiciones claras sobre los mismos la alta nominalidad va a continuar”, dijo el idóneo en los mercados de bonos y acciones.

