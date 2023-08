Jornada financiera: el Banco Central compró USD 168 millones en el mercado oficial

El dólar libre subió a $570 y la brecha cambiaria se amplió a 105%.

El dólar libre tocó un récord nominal de 577 pesos y también los dólares operados en la franja bursátil subieron de manera firme este jueves como respuesta a la decisión del Gobierno de implementar mayores restricciones a la operatoria con bonos de deuda pública para dolarizar posiciones financieras.

Los inversores buscan refugio en la moneda estadounidense a días de elecciones primarias (PASO) para elegir candidatos presidenciales para los comicios de octubre, en medio de una escalada inflacionaria, elevado gasto fiscal y reservas netas negativas en el Banco Central.

La operatoria en el mercado paralelo se extendió media hora más allá de lo habitual y cerca de las 16.30 recortó el alza del día a diez pesos o 1,8%, para cerrar a $570 para la venta. Con un dólar mayorista que ganó 70 centavos a $278,10, la brecha cambiaria quedó en el 105 por ciento.

En un intento por frenar la caída de la moneda en las plazas alternativas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) fortaleció las restricciones para acceder a los dólares financieros, al ampliar plazos de arbitraje relacionados al llamado “dólar MEP” y “contado con liquidación”.

En el circuito bursátil, el dólar MEP subió 1,52 peso a $514 a través del Bonar 2030 (AL30D), el título más operado y donde el BCRA concentra su intervención para fijar precio en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) de ByMA. El “contado con liquidación”, operado por montos marginales con el mismo título en su especie C, terminó con alza de 7,36 pesos (+1,4%) a 544,94 pesos.

En dólar MEP en el segmento PPT se transaron unos USD 48,6 millones, con una reducción del monto de unos USD 21 millones o 30% respecto a los cerca de USD 70 millones del miércoles, previo a la resolución de la CNV.

En tanto, en el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) que establece precios libres entre privados, el dólar MEP terminó a $542,63 con el AL30D.

“A partir de ahora, para poder comprar un bono denominado en dólares con liquidación en moneda extranjera, en un plazo de liquidación menor que 48 horas, el inversor no tiene que haber vendido en los últimos 15 días -y se compromete a no hacerlo en los 15 días subsiguientes- bonos soberanos denominados en dólares con liquidación en moneda extranjera”, explicó Research for Taders.

De cara a un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por intereses que debe afrontar el país el viernes, el ministro de Economía, Sergio Massa, “negocia que el FMI le habilite la utilización de un fondo especial (DEG) para afrontar USD 760 millones en concepto de intereses que quedaban pendientes”, añadieron desde Research for Traders.

El FMI anunció la semana pasada un acuerdo a nivel de staff con Argentina para destrabar un desembolso por USD 7.500 millones en el marco de la quinta y sexta revisión del programa por USD 44.000 millones, del que debe expedirse aún el Directorio del organismo.

Mientras tanto, se aguardan indicios del Gobierno para saber cómo afrontará este viernes el pago de intereses ante el FMI, luego de cancelar capital el lunes último por 2.700 millones de dólares.

Tras su operatoria de control de liquidez con dólares y yuanes de sus reservas, el BCRA terminó la jornada con un saldo consolidado positivo de USD 168 millones, dijo el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. En la sesión, las liquidaciones de dólar agro aportaron 157,4 millones de dólares.

“Si devalúan, pero no se asegura la quita del cepo, garantizás experimentar todos los perjuicios de devaluar, sin obtener ningún beneficio a cambio”, comentó Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group.

Cuarta baja seguida en la Bolsa

La cautela inversora ante la incertidumbre electoral contagia a los agentes bursátiles, con negocios que recortaron precios de los activos por cuarta rueda operativa. En este marco, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires, cayó un 0,8% a 441.515 puntos, afectado por la tendencia de sus pares externos.

En Wall Street, donde los principales índices cedieron entre 0,1% y 0,3%, las acciones y ADR de compañías argentinas negociados en dólares exhibieron mayoría de bajas. Destacó el ascenso de Mercado Libre (+13,6%), luego de presentar un balance trimestral.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- perdieron un 0,6% en promedio en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que subía 15 unidades para la Argentina, en los 2.024 puntos básicos a las 17:30 horas.

“Frente al más cauteloso clima externo es que los activos domésticos continúan condicionados, a raíz de la corrección que vienen ensayando, y así es que dejan por ahora de lado el ‘trade electoral’ al deber cargar en simultáneo con el clima de incertidumbre política y económica”, explicó el economista Gustavo Ber.

Los mercados emergentes se mantenían condicionados por la reciente decisión de la agencia Fitch al bajar la nota crediticia de largo plazo estadounidense a AA+, desde AAA, como reflejo del deterioro fiscal previsto para los próximos tres años, así como de la elevada y creciente carga de la deuda de las administraciones públicas.

