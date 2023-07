“La expropiación fue una buena decisión y la volveríamos a tomar” aseguró el presidente de YPF

Pablo González, presidente de YPF

En medio del juicio que enfrenta el Estado Argentino en el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, el presidente de YPF, Pablo González, reafirmó este viernes la validez de la decisión de expropiar la petrolera y aseguró que la volvería a repetir si fuera necesario. “Fue una buena decisión, y la volveríamos a tomar porque además lo podemos pagar. Es una sentencia absolutamente injusta que la podríamos pagar con un EBITDA anual”, afirmó González.

En declaraciones a Radio 10, el titular de la petrolera de bandera nacional se refirió al proceso que lleva adelante el Tribunal presidido por Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, que deberá definir lo que tendrá que pagar el Tesoro nacional por haber expropiado YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Ese año, la República Argentina acordó pagar a la empresa Repsol un total de USD 5.000 millones por la expropiación del 51% de la empresa.

Días atrás, el Estado argentino planteó ante la Justicia de Estados Unidos que está dispuesto a pagar USD 4.920 millones adicionales para resarcir al bufete Burford, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar juicios, que se quedó con los derechos a litigar en la causa de la compañía. La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT.

En marzo, Preska falló que la empresa energética quedaba liberada de responsabilidades para con los litigantes, pero en el mismo texto aclaró que era el Estado argentino quién debía pagar daños a los fondos internacionales, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF.

“Primero hay que aclarar que la sentencia favorece a un fondo que no tuvo nada que ver con YPF, en la historia de la empresa, que nunca invirtió en YPF, y nunca le importo”, expresó González al respecto.

Burford Capital compró el derecho a litigar contra YPF y el Estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no “arreglar” con el socio mayoritario.

La jueza Loretta Preska

“Es una sentencia injusta donde hay un fondo buitre que no tuvo ningún daño, fue y compró una quiebra en España, dicen por 15 millones de dólares. Hay una industria de juicios, donde una jueza de Nueva York resuelve una expropiación en la Argentina, que es un hecho soberano, una norma de orden público, aplicando estatutos de YPF por encima de la ley y aplicando una ley argentina”, agregó el presidente de la petrolera.

Te puede interesar: Expropiación de YPF: tensión y fuertes cruces en la corte de Nueva York por los millones que deberá pagar Argentina

Para González, si no se hubiera tomado la determinación de expropiar YPF, “Argentina habría perdido la oportunidad de alcanzar soberanía energética”. Según señaló, la expropiación del 51% de YPF en 2012 permitió al país “retomar el control” sobre los recursos energéticos y, posteriormente, se dio lugar al desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional en el mundo. “Vaca Muerta se desarrolla a partir de 2013 y fue el Estado, fue YPF quien tomó la bandera, quien invirtió en la curva de aprendizaje y por eso hoy tenemos los resultados que tenemos”, dijo.

“Fue una buena decisión, y la volveríamos a tomar porque además lo podemos pagar. Es una sentencia absolutamente injusta que la podríamos pagar con un Ebitda anual”, expresó.

Por otra parte, González también se refirió a las declaraciones realizadas por el exministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, quien apuntó contra Axel Kicillof, que ocupaba el Ministerio de Economía cuando se realizó la expropiación de la empresa. “Veo como que son hinchas de un equipo de fútbol y que festejan el gol del equipo adversario para que se vaya el técnico”, detalló el directivo de YPF.

“Los economistas que festejan los goles del equipo contrario que se fijen cuánto creció la acción interanual de YPF entre 2022 y 2023 en la Bolsa de Nueva York, tanto que les gusta. Esa es la proyección que hoy tiene YPF, está creciendo y bajó su deuda”, añadió.

Por último, González resaltó el crecimiento de la firma en diversas áreas, como la producción de litio y gas. Insistió en que la determinación de expropiarla fue acertada y que la volvería a votar si fuera necesario. ”Yo la voté, creo que fue una gran decisión”, reiteró. Cabe recordar que, al momento de la reestatización de la compañía, González ocupaba el cargo de senador de la provincia de Santa Cruz.

Seguir leyendo: