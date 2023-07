A pesar de las compras por el “dólar agro”, el BCRA no pudo evitar que las reservas caigan USD 94 millones

Las reservas del BCRA cayeron a USD 25.252 millones. REUTERS

Se aproxima el viernes sin noticias de los desembolsos del FMI. Los mercados, en pleno trade electoral, crearon anticuerpos contra las últimas medidas del Ministerio de Economía para conservar las reservas sin devaluar y actúan como si no hubiera habido acuerdo con el FMI. De hecho, todavía no lo hay.

Por eso se mantuvo el ataque contra las reservas y los precios del dólar futuro continuaron su camino a los máximos que tenían antes de las medidas cambiarias. Los dólares “blue” y financieros crecieron y cayeron los bonos poniendo fin a una efímera recuperación.

Este escenario muestra que los inversores no creen que esta inédita devaluación haya sido suficiente y lo están demostrando en los hechos. Ven venir una inflación elevada que dejará atrasado al tipo de cambio.

Para el analista financiero, Franco Tealdi, “la Argentina estuvo muy complicada desde la mañana cuando se notó una fuerte presión vendedora de bonos argentinos, presión que no se veía en títulos latinoamericanos y de otros países emergentes ni en los desarrollados”. La Argentina era la única que padecía esta presión vendedora y se notó en los precios de los dólares financieros.

El Gobierno puso presión a los dólares y en la intervención arrastró el precio de los bonos en pesos y en dólares. Es que el MEP estaba tocando $510 y amagaba con seguir subiendo. La suba de tasas de los Estados Unidos incidió en la Argentina sobre el final de la rueda. No es que no se esperaba la suba, sino que las palabras de Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal, no evidenciaron el optimismo que se esperaba”.

En la misma línea opinó Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero. “Durante la mañana de este miércoles aparecieron vendedores de cualquier bono. Parece que alguien comienza la mañana comprando una cantidad significativa de algún bono y luego lo vende a lo largo del día”, comentó.

“Encontramos un piso alrededor de los USD 0,75 por debajo del cierre de ayer, con el bono Global 2030 comenzando a cotizar a USD 34.75 por la mañana, y en USD 34 pareció encontrar algo de soporte, aún con muy pocas operaciones en el mercado”.

La suba de tasas anunciada por la FED incidió en el mercado argentino. REUTERS

“En otro orden, la provincia de Córdoba deberá pagar mañana (por hoy) USD 9,4 millones por un bono de ley local (PDCAR 2026). Una vez más, la provincia obtuvo una medida cautelar para acceder al tipo de cambio oficial”, agregó.

Lo cierto es que el riesgo país subió 40 unidades (+2%) a 1.991 puntos básicos. En el mercado cambiario, la efectividad de la intervención del Central fue menor a la de ruedas anteriores, porque el mercado aumenta su apuesta a medida que se acercan las PASO y caen las reservas.

Fue así como en el mercado de contado inmediato, el dólar MEP, después de tocar $510 bajó a $502,97, que representa una suba de $7,3 (+1,5%). El contado con liquidación (CCL) aumentó $1,15 (+0.2%) a $541,99. En el Senebi -también en el segmento de contado con inmediato- donde las negociaciones son bilaterales, el MEP aumentó $16 a $523 y el CCL, $7 a $542.

El “blue” rebotó tras la baja del día anterior. Subió $10 a $546 y junto a los dólares financieros muestran como el techo de $550 está a punto de ser perforado. De hecho, el dólar MEP por primera vez supera los $500 en el mercado donde interviene el Central.

Las reservas, a pesar de las compras del Banco Central, cayeron USD 94 millones a USD 25.252 millones porque el yuan bajó 0,20% a 7,15 frente al dólar.

En la plaza mayorista, el dólar agro aportó USD 175 millones sobre los USD 397 millones operados. Se vendieron alrededor de 350 mil toneladas de maíz. La compra del Central fue de USD 123 millones, pero vendió 250 millones de yuanes, lo que dejó un saldo neto de USD 88 millones.

El dólar mayorista aumentó 80 centavos a $272,40. Según el informe cambiario de la Consultora F2 de Andrés Reschini, “fue el avance más rápido en lo que va de la semana al subir 8,42% de tasa efectiva mensual, versus el día anterior”. De todas maneras, el promedio devaluatorio no sufre modificaciones y se ubica en 7,1%.

“En las tres ruedas que lleva el nuevo dólar agro está vigente -agrega el informe- el Central compró 86%, por el PIE IV y como contracara genera una emisión equivalente a 1,2% de la base monetaria”.

Respecto al dólar futuro indica que se operaron 801 mil contratos y continúa la salida de julio y el ingreso a agosto que de una suma de interés abierto (nuevos contratos) de 57 millones en la rueda de hoy. “Otra vez hubo subas importantes y nuevos máximos para diciembre 2023 y enero, febrero, mayo y junio de 2024. El resto no marcó máximos, pero quedaron muy cerca. Hay mucha volatilidad producto de una incertidumbre que no se logra disipar”, comentó.

El S&P Merval cayó 0,3% en dólares durante la última jornada. REUTERS

La Bolsa, con escasos negocios por $5.865 millones, cerró casi neutra. El S&P Merval de las acciones líderes cayó 0,07% en pesos y 0,3% en dólares.

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $9.910 millones. Hubo mayoría de alzas y se destacaron Telecom y Despegar con aumentos de 3,4%.

Para hoy se espera otra rueda compleja para el Gobierno, que está agotando las herramientas para controlar al dólar, porque habrá licitación de Bonos del Tesoro donde la meta es recaudar $600 mil millones para hacer frente a vencimientos. Predominan las letras que ajustan por CER y los bonos a tasa fija. Solo hay dos títulos atados al dólar que vencen en abril y septiembre de 2024.

Seguir leyendo: