Una fintech argentina fue acusada por sus ahorristas de estafa y reconoció que está reprogramando pagos

Wenance se dedica al crédito online para consumo

La fintech argentina Wenance, fundada por Alejandro Muszak y dedicada al crédito online para consumo, reconoció que está reprogramando pagos de intereses a clientes que depositaron fondos en la firma, en tanto estos siguen la situación con extrema preocupación a la espera de conocer qué oferta recibirán y cuándo y cuánto de sus ahorros podrán recuperar.

Ignacio Carballo, un especialista en negocios fintech que recogió opiniones de los supuestos afectados, detalló en las redes la situación de un grupo de autoconvocados que colocaron fondos en Wenance y “no pueden retirar el dinero”. Hablan, directamente, de que fueron “estafados”. Además, denuncian que la empresa “a la espera de una posible restructuración, sigue captando fondos”.

“Hola! Todos los que estamos en este grupo fuimos damnificados por Wenance. Sabemos que no pagarán más intereses y que van a hacer una restructuración para la devolución del capital, por cupo. No hay nada oficial, en teoría, entre lunes y miércoles habría novedades”, aseguraron. Carballo expuso una serie de posibles propuestas, que iban desde dolarizar los fondos a dólar MEP ofreciendo intereses de 8 o 9% y distintos plazos, para finalmente acreditarse en pesos, o mantener el valor de la inversión en pesos a una tasa nominal del 105% a pagarse a entre 12 y 18 meses. En todos los casos los esquemas serían “con capitalización”.

Alejandro Muszak, presidente de la la fintech

“Somos muchas las personas estafadas, es mucha la plata adeudada y hay poca información fiable, por el momento queda esperar a la semana que viene y luego, de haber una oferta, analizarla y cada cual definir si la quiere tomar, quienes opten por no hacerlo, ver la posibilidad de una demanda colectiva. Sabemos que hace días no cumplen con los vencimientos y a pesar de esto siguieron captando nuevos fondos y ofreciendo renovaciones a tasas irrisorias. El resto es todo catarsis”, dice el texto de “autoconvocados”.

Qué dice Wenance

Desde Wenance reconocieron a Infobae la situación y estaban a la espera de una reunión con sus abogados pero, admitieron, “lo que dice el canal de Telegram de Carballo está bastante bien; se está reprogramando el pago, con buena aceptación, pero hay varios inversores chicos que cobran mensualmente el interés y con esos estamos viendo cómo renegociar y pagar cada contrato”.

Muszak, el fundador y CEO subrayó que de ningún modo puede hablarse de “estafa” y que Wenance cumplirá con los 3.000 clientes afectados mediante una propuesta de restructuración que ya tendría una aceptación del 85%, se presentaría formalmente este lunes y consistiría en permutar la deuda en pesos restructurándola a dólar MEP más una tasa de interés del 8%, con una extensión de plazos de 12 meses. Los cupones se pagarían semestralmente o “a finish” según la voluntad del cliente.

La situación se desencadenó, explicó Muszak, debido al aumento de la morosidad de los créditos, lo que generó dificultades para afrontar el pago de cupones. De hecho, algunos “autoconvocados” había señalado, precisamente, que las tasas que pagaba Wenance estaban muy por sobre las de mercado.

“Se está reprogramando el pago, con buena aceptación, pero hay varios inversores chicos que cobran mensualmente el interés y con esos estamos viendo cómo renegociar y pagar cada contrato” (Wenance)

La empresa insistió en que opera a partir de la constitución de un fideicomiso y cumple las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Además, envió un comunicado en el que informó que “para resguardar el capital de los inversores en un momento en que los mercados son sumamente fluctuantes, debió analizar una reestructuración para el cumplimiento de los pagos y de los intereses a sus acreedores”.

El comunicado prosigue señalando que la situación “se debe a la retracción del negocio luego de la pandemia, al aumento considerable en el nivel de morosidad de pago de sus clientes y a la suba de la inflación”. No obstante, afirma, “Wenance cumplirá con el pago de compromisos asumidos y atenderá todos los reclamos. La operatoria está bien instrumentada. Los inversores que tienen obligaciones legalmente exigibles serán cubiertas”. El texto agrega que durante la semana “se comunicará el esquema preciso bajo el cual todos van a ser pagados”. La empresa, concluye, “priorizó el cumplimiento de la devolución del dinero a sus acreedores que podrán contar con su capital más intereses en un lapso a acordar”.

Wenance se dedica al crédito online para consumo y se expandió a México, Uruguay, España y Perú. A mediados de 2002 esperaba colocar un millón de dólares de crédito en el país andino y duplicar la oferta de créditos en todos los mercados en que opera, incluido la Argentina, apuntando a sectores sub-bancarizados y no bancarizados.

Posibles causas

Sobre las posibles causas de la situación, el texto de autoconvocados que divulgó Carballo especula sobre un eventual “descalce económico” de la Fintech, aumento de la morosidad de los préstamos que otorgaba, salida de inversores importantes “entre ellos los fondos de un Municipio”, y hasta “cuestiones relacionadas a la política” y “un esquema Ponzi”. Por último, refiere “el rumor de que fondos extranjeros compren la cartera, también intenciones de la empresa de liquidar activos para cumplir los pagos. Esas versiones fueron desacreditadas por Wenance, según la cual todo se debió al aumento de la morosidad y lo “finitos” que son los márgenes de tasas de interés en el contexto de la alta tasa de inflación argentina.

“Tremendo las cosas que se comunican en el grupo. Gente que metió todos sus ahorros desesperados/as. Además les llegaron comentarios de que a los empleados de la firma le pagaron mitad del sueldo. Se discute demanda colectiva, otros desesperados ir a las oficinas el lunes”, escribió Carballo en un segundo posteo.

Un mensaje de uno de los damnificados por el no pago de intereses e incumplimiento de retiros dijo en un mensaje que Wenance va a restructurar toda la deuda en pesos que tiene en la Argentina, a una tasa del 8%, pero para hacerlo necesita 3 a 4 meses para concretar y operativizar un aporte de $ 1.000 a 1.500 millones que haría un Fondo de Inversión, y luego empezarían a regularizar los pagos.

Según esa versión, Wenance presentaría su carta-oferta el miércoles. “Van a comunicar que van a modificar nuestros documentos. Se va a pagar a dólar MEP y CCL a la hora de afrontar intereses”, dijo el damnificado, un exfinanciero que dijo haber confiado a Wenance el 80% de los fondos que recibió de un retiro y trasuntaba consternación.

Mutis

Muszak, fundador y CEO de Wenance, todavía no habló, pero respondió por escrito a algunos ahorristas que le hicieron llegar su preocupación. Un tal Gonzalo, por caso, le expresó: “como inversor en Wenance espero que este terrible inconveniente que están atravesando lo solucionen a la brevedad y de la mejor manera posible. Soy uno de las tantas personas que contamos con esta plata para darle de comer a nuestras familias, pagar créditos, colegios y vivir. No solo se ve afectado nuestro bolsillo, sino que la tensa situación y desinformación afecta lo emocional y nos genera una angustia enorme. Tanto yo como amgios y familiares estamos en la misma situación. Tengo claro que tenés muchas unidades de negocis financieros e inmobiliarios y en el exterior. Vendan y desháganse de los activos que sea, pero regularicen la terrible situación que generaron. Esto lo sabían, no lo hicieron de un día para el otro. Apelo a tu buena voluntad y sentido común para brindar pronto una solución e información al respecto”

En línea con la devolución a mensajes similares, Muszak respondió: “estamos trabajando para darle tranquilidad a los inversores. Si querés, podemos generar un llamado para la próxima semana. Pásame tu teléfono para comunicarme. Saludos”.

Otro ahorrista en Wenance especuló sobre las posibles causas de los problemas, como la tasa de interés que pagaba a sus depositantes, 20% por arriba de las de mercado, y el retiro de un importante fideicomiso, pero admitía que eso “no le cerraba”.

En el canal de Telegram de Carballo, el economista Jorge Neyro comentó en tono burlón sobre las fintech: “Iban a reinventar el mundo con el poder de la gente y están fundiendo como cualquier financiero. Falló la reinvención. Cuánto humo, por Dios!”.

Seguir leyendo: