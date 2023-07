El BCRA vendió USD 110 millones en el mercado: más de la mitad fue en yuanes

El BCRA terminó su intervención semanal en el MULC con saldo negativo.

Las operaciones con yuanes van ganando protagonismo en el mercado de cambios y este viernes el BCRA finalizó su intervención con saldo neto vendedor de USD 110 millones, que se desdoblan en USD 51 millones y 435 millones de yuanes, equivalentes a otros USD 59 millones, a una tasa de cambio de 7,23 yuanes por dólar.

“Como regla general, el BCRA está comprando dólares en el mercado y vendiendo yuanes a importadores. Eso está recomponiendo la liquidez en dólares. La entidad monetaria informa ahora cuanto opera en dólares y cuanto en yuanes. En las estadísticas después se consolida y no discrimina, por eso puede aparecer un número distinto”, indicaron fuentes del mercado a Infobae.

El dólar agro aportó este viernes unos USD 11,6 millones, en una sesión mayorista con negocios por USD 441,8 millones en el segmento de contado (spot). Por operaciones con dólar agro se registran en esta tercera etapa ingresos por USD 5.481,1 millones desde el 10 de abril a esta parte.

“Las negociaciones entre el equipo económico y los técnicos del Fondo atraviesan una particular tensión, dado que la línea del organismo continúa insistiendo con la necesidad de llevar adelante medidas de austeridad, en tanto que el ministro Sergio Massa no está dispuesto a poner en juego la actividad económica”, comentaron desde Research for Traders.

Uno de los aspectos centrales de los pedidos argentinos es que el país obtenga fondos adicionales. Se prevé que el FMI podría enviar -cerrado el acuerdo- unos USD 2.000 millones, más los reembolsos estipulados.

Las negociaciones se terminan extendiendo algunos días más. Estaba previsto un cierre esta semana, pero la distancia entre las partes demora el consenso para la recalibración del programa. Mientras tanto, el Gobierno necesitará llegar a un acuerdo antes de fin de julio para recibir los desembolsos y abonar los vencimientos que tiene con el Fondo por un total de 2.621 millones de dólares.

Un estudio de GERES (Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social), en base al último balance consolidado del Banco Central, reveló que al 30 de junio las reservas netas de la entidad -descontados préstamos y depósitos privados- se ubicaron en USD 5.225 millones negativas. Las reservas estrictamente líquidas líquidas -descontando oro y los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI- fueron negativas en USD 9.032 millones. La tenencia de oro en las arcas del Central contabilizaron USD 3.807 millones. Las reservas totales (brutas) se situaron al cierre del primer semestre en 27.926 millones de dólares.

En este sentido, el economista Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, señaló que las reservas netas, según el criterio del FMI son hoy negativas en USD 5.000 millones, lo que “implica que ni vendiendo todo el oro (USD 4.000 millones) el BCRA podría devolver todos los pasivos externos”, integrados por encajes -depósitos privados-, el “swap” de monedas con el Banco Popoùlar de China y la deuda con el BIS (Banco de Pagos Internacionales de Basiela).

Las reservas internacionales brutas del BCRA disminuyeron el jueves en USD 93 millones y finalizaron en USD 27.434 millones, un mínimo desde el 28 de enero de 2016. En el transcurso de 2023 estos activos exhiben una baja de USD 17.164 millones o 38,5 por ciento.

Seguir leyendo: