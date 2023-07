El BCRA no puede sumar reservas: hoy vendió otros USD 38 millones en el mercado

Las reservas del BCRA retrocedieron al nivel de enero de 2016.

Aunque el volumen negociado en el mercado mayorista volvió a crecer por encima de los USD 400 millones (el martes había sido inferior a los USD 300 millones por el feriado en EEUU), el flojo aporte de las liquidaciones del agro impidió que el Banco Central pudiera sumar divisas por su intervención.

Las exportaciones al tipo de cambio diferenciado de $300 por dólar agro contribuyeron a la oferta con USD 11,6 millones, en una sesión con USD 441,8 millones operados en el segmento de contado (spot). “El BCRA terminó la rueda de hoy con ventas por USD 38 millones para atender las necesidades del mercado”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Por operaciones con dólar agro se registran en esta tercera etapa ingresos por USD 5.437,4 millones desde el 10 de abril a esta parte. Asimismo, desde que empezó el 2023 el balance del BCRA por la intervención cambiaria es negativo en USD 2.873 millones, mientras que en julio apunta un saldo vendedor de 75 millones de dólares.

“Con la bajas reservas del BCRA y la necesidad de financiar al Tesoro, sabemos que tenemos por delante alta inflación, presión cambiaria, devaluación, trabas al crecimiento económico y no descartamos que haya una restricción crediticia que afecte a la cadena de pagos”, consideró Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

“Con todos los frentes todavía abiertos, pero con una mirada más clara de lo que puede pasar más adelante, que seguramente sea la implementación de un plan económico integral que va a incluir un ajuste del tipo de cambio, la inflación seguirá siendo alta y el cepo no va a desaparecer de un día para el otro, las carteras tienen que ajustar por inflación, por dólar y por dólar linked”, expresó Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management.

En cuanto a los detalles de la reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), trascendió que el mismo estaría bastante avanzado y podría anunciarse esta semana. El desembolso que haría el organismo podría ser por un monto menor al esperado, y se concedería utilizar un 10% del mismo para intervenir en el mercado cambiario, aunque con previo aviso al propio Fondo.

Las reservas internacionales brutas disminuyeron en USD 184 millones este martes y finalizaron en USD 27.720 millones, el stock más reducido desde el 28 de enero de 2016. En lo que va de 2023 esos activos se desplomaron en USD 16.878 millones o un 37,8 por ciento.

“Como es ya de conocimiento generalizado, la sequía tuvo severas consecuencias para la entrada de divisas y los ingresos fiscales. Lo primero ha redundado en una caída muy fuerte de las reservas del Banco Central, que se encuentra en mínimos no vistos desde 2016. Luego, por la caída en la recaudación -en particular la pérdida de impuesto a las exportaciones fruto de la sequía, pero también a las importaciones por las restricciones para importar- el fisco se ha encontrado con niveles de déficit primario que no ceden, aún cuando el gasto se está ajustando”, indicó José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

