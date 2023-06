Importaciones: el 20% del monto autorizado en los últimos dos meses fue en yuanes

Avanzan las operaciones de comercio exterior pagado directamente en yuanes ante la escasez de reservas. EFE/

Mientras el Gobierno auspicia una mayor cantidad de autorizaciones de importaciones pagadas en yuanes ante la escasez de reservas, el Poder Ejecutivo oficializó una herramienta financiera nueva que apunta, principalmente, a operadores del comercio exterior que intercambien con China.

Se trata de la posibilidad de liquidar bonos en renminbí, para aceitar un incipiente mercado de futuros en esa moneda. En los últimos dos meses, las habilitaciones de importaciones en yuanes representaron casi el 20% del total.

De acuerdo a los últimos datos de la Secretaría de Comercio, el monto de trámites SIRA permitidos en renminbí en lo que va del año superó el equivalente a USD 2.700 millones, por lo que ya se utilizó más de la mitad del primer tramo de swap de monedas con el Banco Popular chino, un convenio que fue ampliado en otros USD 5.000 millones por parte del Banco Central argentino con su contraparte china en el último viaje del equipo económico a Beijing.

Según informaron fuentes oficiales, el número fino de importaciones en yuanes autorizadas fue equivalente a USD 2.721 millones, que correspondieron a unas 3852 empresas, de las cuales el 77% fueron pequeñas y medianas empresas. Para graficar el avance de las habilitaciones de importaciones en moneda china, en Comercio marcaron en el último bimestre -los datos cubren hasta el último día de mayo- el 62% de las SIRAs se tramitaron en dólares, el 19% en yuanes, el 13% en otras monedas y el 6% no implicó giro de divisas desde el BCRA, por ejemplo, porque fueron financiadas con divisas que ya están en poder del importador.

En la apertura de análisis por uso económico, el 38% de las autorizaciones en renminbí concretadas por Comercio, fueron corresponden a Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, un 35% a Bienes de Capital, un 18% a Bienes Intermedios y un 9% a Bienes de Consumo.

El Gobierno ofreció como zanahoria a los importadores, para tentarlos con la posibilidad de pagar esas compras con renmimbí, que los plazos a los que se aprueba el acceso a divisas a precio oficial es más corto, ya que mientras aquellas operaciones que se hacen con dólares norteamericanos tienen en promedio una distancia de 180 días desde que se aprueba hasta que el importador tiene efectivamente acceso a las divisas, en el caso del pago con yuanes es de 90 días, y según aseguran en el Poder Ejecutivo, plazos menores para las pymes.

De acuerdo a datos del Indec, en lo que va del año las importaciones mensuales desde China estuvieron en un rango de entre 920 y 1.100 millones de dólares. Un primer objetivo planteado en el Ministerio de Economía había sido poder pagar entre 700 y 800 millones de dólares de esas importaciones directamente con moneda china.

La Comisión Nacional de Valores habilitó la liquidación de bonos en yuanes

Según datos oficiales, hay algunos sectores que tienen especial preponderancia en el comercio externo con China y que comenzaron a buscar el mecanismo para pagar sus compras de insumos con yuanes. Cerca de una tercera parte de las solicitudes autorizadas pertenecen al sector de electrónica, que tiene en Tierra del Fuego un polo industrial y que importa desde Asia sus principales insumos.

Sobre el cierre de la semana pasada, además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó la liquidación de títulos públicos en yuanes, como una medida adicional a la ampliación del intercambio comercial con China realizado en renminbí y del swap de monedas. Los bonos, de esa forma, podrían ser utilizados para obtener yuanes. No alcanza a las personas físicas, por lo que no quedará habilitada la compra para atesoramiento o ahorro de moneda china, una posibilidad que no está permitida actualmente.

“La medida responde a un pedido del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que desde octubre de 2020 realiza operaciones para desarrollar los mercados cambiarios de contado (MULC) y de futuros de yuan RMB, a fin de propender a la estabilidad financiera y al fortalecimiento de las reservas”, indicó la CNV en un comunicado oficial.

“De este modo, se contribuye a la posibilidad de que los participantes del mercado de capitales argentino puedan operar distintos instrumentos financieros denominados en yuanes RMB en forma conjunta, obteniendo productos financieros sintéticos, aislando y delimitando los riesgos a los que desean exponerse. También se favorece el aporte de garantías al mercado de futuros de yuanes RMB con valores negociables con cotización en esa moneda, entre otros beneficios”, concluyeron.

Según fuentes oficiales, de todas formas, quienes podrían mirar con especial atención ese mercado nuevo es el sector importador. “Si quiere tener cobertura por lo que pueda pasar en 2024, se pueden usar esos títulos para garantizar operaciones de futuro en yuanes o alguna otra opción”, mencionaron desde un despacho oficial en diálogo con Infobae. El mercado de futuros en moneda china tiene una porción mínima de operaciones en comparación con los futuros del dólar, pero aún así tiene presencia en el Rofex.

De acuerdo a datos de Rofex, hay un interés abierto en el mercado de los futuros del renminbí equivalente a unos 123 millones de dólares, lo que implicaría casi 900 millones de yuanes. Es una cifra, desde ya, mucho menor que la cantidad de futuros del dólar que se negocian diariamente.

