Massa ante los empresarios de la construcción: “En las próximas horas se va a conocer el programa con el FMI para los próximos 6 meses”

El ministro de Economía Sergio Massa estrenó su candidatura a presidente por el oficialismo ante empresarios este martes durante la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), ante quienes anticipó una resolución inminente de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cuestionó ideas de la oposición como la dorización de la economía y apuntó a cuatro elementos que deberían guiar al próximo gobierno.

En el cierre del evento, Massa señaló que “el próximo presidente tiene que tener la obsesión de tener un programa exportador para juntar todos los dólares que la Argentina necesita y no volver al Fondo”. El vínculo con el organismo internacional implica “ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que explica la capacidad de repago de tu país. Tenemos que trabajar para generar riqueza, no para pagar deuda”.

El ministro de Economía aseguró que en breve se sellarán las nuevas pautas para el programa que el FMI mantiene con la Argentina: “Estamos terminando de saldar el semestre, o los dos trimestres, con el Fondo, dejé al equipo trabajando. En las próximas horas se va a conocer públicamente cómo es el programa para los próximos seis meses”.

“Tengo que tratar de ser aséptico en la mirada de este tema para que lo electoral no empañe la estabilización de las cuentas de la economía argentina, que juegan un papel importante y obviamente del flujo de bienes intermedios que necesitamos para llevar adelante obras”, señaló Massa.

El ministro de Economía comparó la situación de la macroeconomía argentina con una casa que necesita reparación. “Aquellos que creen que haya que poner una bomba, tirarla abajo y empezar de nuevo: eso supone que la gente se muere o se la saque a la calle. Una reparación es más artesanal, requiere más disciplina, pero la Argentina es un país con cimientos sólidos. Esa es tal vez la forma más sana para mirar un país. Entendiendo que todo lo que tenemos que reparar, lo tenemos que hacer cuidando a la gente que está adentro”.

En relación con el programa con el Fondo firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, Massa aseguró que el sector constructor “fue la primera víctima del acuerdo con el Fondo (de 2018) e hizo que Argentina termine 2019, por ese ancla, con 300 obras públicas, en términos de administración pública nacional, sin obras en Aysa, solo mantenimiento, lo mismo transporte. Con menos de 250 mil trabajadores en el sector. Con empresas que tuvieron que despedir masivamente gente o tener que apagar la luz por un tiempo”, mencionó.

“Si soñamos un país y creemos que es posible, si superamos las divisiones y hacemos culto de la unión, la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal, por su gente, capacidad de inversión y de recuperación”, continuó.“El Fondo decía ‘no pongan el gasoducto en el gasto del primer semestre porque puede esperar pero ustedes tienen que cumplir la meta’. Fue una discusión fenomenal el año pasado”, reveló el jefe del Palacio de Hacienda.

“Pero ahora para Argentina (el gasoducto) son 2000 millones de dólares de ahorro, y el año que viene van a ser 3800 millones. Era importante hacerlo. Nos dijeron que era imposible que lo terminemos. El 9 de julio no solo va a ser el Día de la Independencia sino que también va a ser el día de la independencia energética”, aseguró el ministro.

“La Argentina perdió en un golpe de clima 20 mil millones de dólares que iba a exportar. Si no asumimos ese dato de la realidad para analizar nuestras cuentas y a la hora de mirar nuestro contexto no podemos hacer ninguna evaluación seria para planificar nuestro semestre. Y tras las épocas de vacas flacas llega después la de vacas gordas. Tenemos que trabajar para generar riqueza, no para pagar deuda”, postuló el precandidato presidencial.

“Hubo una decisión de sintetizar una coalición de Gobierno, para demostrar que frente a la pelea y la división y la falta de discusión de modelos de país, se ponían sobre la mesa cuatro o cinco valores de país. Yo terminé siendo esa síntesis y eso me llevó a ser la cara de un espacio mucho más amplio, es un espacio colectivo. Los cuatro pilares que nos tienen que guiar son el orden fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión. El país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro”, concluyó.

Tras su discurso, Massa tuvo un encuentro breve con el presidente Alberto Fernández, que protagonizó el panel de cierre de la convención de Camarco. “Ahora van a escuchar lo que piensa el presidente de la Nación y antes escucharon lo que piensa el futuro presidente”, le dedicó el mandatario al candidato.

Bajo la premisa “Construyendo redes. El presente es en equipo”, esta edición de la Convención Anual surge como “una nueva oportunidad para intercambiar ideas y experiencias vinculadas a la industria de la construcción”, marcaron desde la organización. El encuentro comenzó a las 8.30 en el predio de La Rural, con la participación de representantes del ámbito empresarial, gubernamental, académico, deportivo, gremial e internacional.

La Convención 2023 de Camarco se celebra en La Rural

La apertura formal fue a las 14, con la participación del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien compartió panel con el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, y el secretario general de Uocra, Gerardo Martínez.

En una presentación que llevó como nombre “La economía Argentina: situación actual y perspectivas”, el jefe del equipo económico buscó explicar ante la platea ejecutiva constructora cuáles es el análisis de la coyuntura

La convención también contó con un panel vinculado a la inversión privada. En igual sentido, sobre la inversión en la obra pública, expuso el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. Lo propio hicieron los ministros de Transporte, Diego Giuliano y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, en relación con la planificación territorial para el desarrollo social.

Weiss aseguró este martes que los empresarios valoran positivamente a la precandidatura presidencial de Sergio Massa al afirmar que “entiende la problemática empresaria”. En esta línea, Weiss hizo hincapié en que Massa es “un candidato con peso y con trayectoria” y sostuvo que los empresarios tienen una “muy buena opinión de Sergio porque entiende la problemática empresaria, entiende lo que es la inversión y entiende lo que es gestionar una empresa”.

Camarco celebró este martes su Convención Anual

De esta manera, según el titular de Camarco, estas cualidades les permiten a los empresarios “tener con Sergio un diálogo” para impulsar políticas que beneficien a los sectores productivos.

Massa inició su primera semana de gestión ya ungido como postulante de unidad del oficialismo hacia la Presidencia con una reunión con su gabinete económico para trazar los lineamientos de un plan a 120 días que correrá en paralelo al calendario electoral y que incluirá, en el frente más urgente, la definición de una negociación con el Fondo Monetario Internacional que, aseguran en el Ministerio de Economía, entrará esta semana en su epílogo y que tendrá como meta central asegurar la estabilidad cambiaria para los próximos meses a través de un desembolso desde el organismo.

También habrá, en esa hoja de ruta que incluye la primera parada electoral en las primarias de agosto y la llegada hasta las generales de octubre, una preocupación que cruza los despachos oficiales: mantener, en un contexto de inflación alta, de la sequía y de escasez de divisas, el ritmo de la actividad económica.

Este martes el jefe del Palacio de Hacienda tuvo un encuentro con la minera australiana BHP que lleva invertidos 80 millones de dólares y que desarrolla el proyecto de cobre y plata Filo del Sol, ubicado en la provincia de San Juan.

