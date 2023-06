Las pymes también puede ser un excelente lugar para trabajar: cómo se elabora el ranking Great Place to Work

Los rankings de grandes lugares para trabajar se elaboran en base a una amplia serie de variables evaluadas por los propios empleados de las empresas

Este jueves se conocieron las empresas ganadoras de la edición 2023 del “Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar” para pequeñas y medianas empresas (Pymes) que premia a las firmas argentinas que son capaces de generar y sostener un clima de bienestar capaz de atraer y retener al talento, según el testimonio de sus empleados.

Los tres primeros puestos del ranking fueron para las empresas Atlas Shipping, Growketing y Vivi Marketing. En este link, el ranking completo con todas las empresas que participaron este año.

En esta nueva edición del ranking, Great Place To Work exploró cómo estas organizaciones de menor estructura se enfocaron en sus colaboradores y se convirtieron en grandes lugares para trabajar, de acuerdo a la opinión de sus propios empleados.

“El bienestar laboral es un aspecto clave para el rendimiento y la satisfacción de los colaboradores. Las pymes en Argentina han comprendido esta premisa fundamental y han adoptado medidas y políticas centradas en el cuidado y el desarrollo de su capital humano. Desde programas de flexibilidad horaria y trabajo remoto hasta la promoción de un equilibrio entre la vida personal y profesional, estas empresas han demostrado que no es necesario ser una gran corporación para garantizar un entorno laboral favorable y beneficioso para las personas”, explicó el informe de la consultora.

“El bienestar laboral es un aspecto clave para el rendimiento y la satisfacción de los colaboradores. Las pymes en Argentina han comprendido esta premisa fundamental”

“Además, las pymes argentinas han mostrado una notable capacidad para adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de sus empleados, con procesos de toma de decisiones ágiles y niveles de burocracia bajos o nulos. Más aún, han aprovechado esta flexibilidad para implementar rápidamente políticas y prácticas que respondan a las demandas y expectativas de los colaboradores. Esto les permite ser altamente receptivas y proporcionar respuestas a la medida de las necesidades de sus equipos”, agregaron.

Las empresas mejor posicionadas son las que tienen culturas innovadoras que atraen y retienen talentos, empresas ágiles con más horizontalidad y menos burocracia, y que ofrecen mayores posibilidades de reconversión de puestos y están atentas al sentir de sus empleados. ¿Pero cuáles son las variables que se utilizan para elaborar el ranking?

Las variables analizadas

Flexibilidad: El equilibrio entre la vida personal y laboral es un must para todo empleado y pospandemia siempre está presente entre los requerimientos más valorados, señalaron desde Great Place To Work. En las pymes, este indicador viene creciendo año tras año y este 2023 sus resultados superan en 14 y 17 puntos porcentuales el valor logrado por las grandes empresas.

Desarrollo Profesional: Los desafíos profesionales son siempre un gran componente de la apreciación respecto del lugar de trabajo; sin embargo, es común que muchos subestimen la capacidad de las pymes por diversas razones (porque operan en mercados más pequeños, porque sus transacciones son por valores financieros inferiores u otras). “Pero, a diferencia de una gran corporación donde muchas veces los roles comprenden tareas más bien de nicho, la pyme ofrece la posibilidad de visualizar y trabajar sobre el negocio en toda su expansión, lo que facilita materializar y concientizar el impacto del trabajo individual en cada acción”, señaló el informe. Hay un crecimiento sostenido de estas variables en las pymes y la brecha a su favor versus empresas de mayor estructura vuelve a ser destacable.

Un momento de relax en las oficinas de Growketing, uno de los ganadores de este año

Equidad: En los últimos tres años, las pymes mejoraron de forma constante los valores de las variables que reflejan sus niveles de equidad, llegando a valores de casi el 100% en todos ellos.

Beneficios: ¿Pueden las Pymes estar a la altura de las grandes corporaciones en lo que se refiere a políticas de beneficios? Los números muestran que sí. Más aún, hasta algunas las superan. “A priori, la cercanía que facilita la escucha directa (que todos pueden lograr en cualquier estructura más allá de su tamaño si se implementan planes enfocados en ello, como lo hacen los Mejores Lugares para Trabajar) puede ser un factor de peso en los resultados”, indicaron.

“Un punto importante a considerar en este aspecto es cómo pospandemia los beneficios valorados por las personas han ido mutando y, quienes supieron acompañar mejor ese cambio, se han visto favorecidos en la apreciación por parte de sus colaboradores”, agregaron.

Remuneración: Según los datos analizados, ante escenarios de gran competencia por atraer al mejor talento, las pymes demostraron un interés genuino por fidelizar a su gente. Los valores de las variables relacionadas a la remuneración muestran saltos de más de 4 puntos en relación al año anterior y se despegan con fuerza de las grandes corporaciones.

Una escena de trabajo en Atlas Shipping, una de las pymes ganadoras de este año

Bienestar Laboral: En los Mejores Lugares para Trabajar para Pymes en Argentina el bienestar se ubica en valores prácticamente ideales, que reflejan una gestión del negocio enfocada en las personas y que, como consecuencia, impacta directamente con resultados positivos en todas las áreas de la empresa.

“Las pymes de nuestro ranking son un ejemplo claro de cómo construir excelentes lugares de trabajo donde la retención del talento se da naturalmente, cuando todos sienten que están en el lugar correcto para lograr sus metas profesionales y personales. Y no solo por lo que ocurre puertas adentro con los colaboradores, sino también por el cuidado que se tiene del cliente externo y el interés en brindarle productos y soluciones de excelencia que no son más que el resultado del trabajo diario de un equipo motivado que está donde quiere estar”, detallaron desde Great Place To Work.

El Ranking 2023 de Los Mejores Lugares para Trabajar para Pymes en Argentina reveló que dentro de las prácticas implementadas para lograr estos resultados, las que se destacan son: reconocimientos por cumpleaños, aniversarios, nacimientos, programa de mentores para onboardings, espacio de denuncias anónimas que permiten obtener el feedback necesario sin temores. También planes de desarrollo de carrera, flexibilidad horaria, bono incentivo por presencialidad y objetivos, y prácticas de reconocimiento interno entre colaboradores.

Seguir Leyendo: