A cuánto subirá la inflación en 2024 según Domingo Cavallo y cuál es el país que pidió imitar para controlarla

Domingo Cavallo, hoy en la conferencia de FIEL

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, afirmó que, antes de dolarizar, el próximo gobierno debe dejar que el dólar y el peso compitan entre sí, desdoblar el mercado cambiario y luego lanzar un plan de estabilización.

En una conferencia virtual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el titular del Palacio de Hacienda durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa destacó la importancia de la “prédica en favor de la libertad económica” de Javier Milei sobre el resto del arco político, al compararlo con el fallecido Alvaro Alsogaray.

Tras el análisis político de Eduardo Fidanza y con la moderación del director de FIEL Daniel Artana, Cavallo brindó su diagnóstico y sus sugerencias sobre la economía argentina. Al respecto, advirtió que la inflación va a subir en 2024 porque hay que liberar varios precios reprimidos y consideró que recién cuando pase esa transición se podrá aplicar un plan exitoso de estabilización que logre popularidad a partir de 2025.

Además, consideró que hay que la Argentina debe imitar el modelo de competencia de monedas y desinflación persistente de Perú, antes que la dolarización compulsiva de Ecuador.

Estas fueron sus principales definiciones:

-”Todo el mundo demanda un plan de estabilización, pero este solo se puede implementar y conseguir resultados si antes se puede unificar y liberalizar el mercado cambiario. Sin esta condición, no hay forma de diseñar una política de estabilización que genere éxito. Y para que consiga apoyo popular, un plan de estas características necesita algo más que estabilización, porque por varios años no va a sentir los beneficios”.

-”En la convertibilidad, al producirse una baja de la inflación, eso generó mucho apoyo popular en los 90, antes no y eso permitió avanzar de forma más rápida y eficaz en la apertura de la economía y la desregulación del tamaño del estado”.

Reparos a la dolarización

-”Dolarizar es muy difícil. Es difícil ese tipo de estabilización rápidamente. Primero debe haber un período de fijación del tipo de cambio”.

-”En el caso de Israel, paralelo al Austral y al Cruzado, se fijó el tipo de cambio. La diferencia de Israel con los otros dos fue que allá se hizo un ajuste fiscal muy importante y que Israel consiguió con el apoyo de Estados Unidos un flujo de capitales que permitió estabilizar el tipo de cambio”.

-”Milei plantea una dolarización basada en la experiencia de Ecuador, porque intuye se podrá lograr una estabilización efectiva, porque tal vez no lo estudió tan bien, pero alguna fijación del tipo de cambio será necesaria, porque esta economía es bimonetaria y la expectativa es que seguirá la devaluación”.

Elogios de Cavallo a Milei (AP Foto/Natacha Pisarenko)

-”Liberalizar y unificar el mercado quiere decir que el dólar se utilice para cumplir las mismas funciones que el peso, admitirlo en competencia con el peso”.

–”El único caso de haber salido de una hiperinflación de manera exitosa con una baja inflación es Perú, ahí se admitió la competencia entre el dólar y el sol, con un presidente del Banco Central magnífico. Se ha producido una competencia en forma natural y logró una desinflación permanente”.

-”La Argentina si va a ser exitosa deberá mirar mucho la experiencia de Perú y también la de Uruguay”.

-”Quiero advertir que tanto este año como 2024, aun con un gobierno que tenga clara sus ideas, la tasa de inflación seguirá siendo alta, no me sorprendería que en 2024 sea igual de alta, del 140%”.

-”La clave para que se pueda implementar en 2025 un plan de estabilización apoyado como la convertibilidad es que no más allá del 2024 se haya logrado la unificación y liberalización del mercado cambiario”.

Apertura gradual del cepo

-”¿Por qué no hacerla el primer día como prometió Macri?. Hay economistas inteligentes que lo proponen, pero eso no se puede hacer, porque para eso es necesaria la unificación y remoción de todas las trabas de movimiento de los capitales. Y los desajustes de precios son mucho más altos que el valor del dólar oficial y por supuesto que en los alternativos”.

-”Y los precios atrasados que obligan a los subsidios y con controles, deberían ajustarse integralmente antes de unificar el mercado cambiario”.

-”La devaluación daría a un salto inflacionario y si antes no se ajustan esos precios atrasados, quedarían mucho más atrasados frente al nuevo tipo de cambio libre”.

-”Además, la inflación tiene un elemento inercial es decir que va a seguir subiendo, salvo que el gobierno plantee una reorganización de la economía con ingredientes fundamentales como el ajuste fiscal, con déficit financiero cero por bastante tiempo en el gasto consolidado y apertura de la economía, sin restricciones a las importaciones ni impuestos a las exportaciones. Esas reformas van a necesitar tiempo y consenso”.

-”Alguna gente cree que esto se logra con un gran golpe inflacionario como el del 2002 para resolver el problema fiscal, pero eso es equivocado, porque es totalmente reversible en el tiempo mientras que las reducciones del gasto en el aparato estatal son más sostenibles en el tiempo”.

-”El año 2024 el gobierno que asuma deberá explicar muy bien el tipo de organización económica que pretende. La población no valora las reformas, sino la reducción efectiva de la inflación, que no se podrá observar en 2025 mientras no se recuperan los precios atrasados en la inflación reprimida”.

-”Mientras tanto, hay que desdoblar con un mercado libre para que las empresas puedan sacar y entrar capitales, en el que no intervenga el BCRA. Ahí se va a saber realmente cuál es realmente el tipo de cambio que surge”.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, mencionados por Cavallo

-”Cuando aumente la confianza, se reducirá la brecha cambiaria y ahí habrá que lanzar el plan de estabilización”.

-”Para crecer con los recursos naturales son importantes, pero el desarrollo se da por la aparición de muchos sectores empresarios y emprendedores que es algo más amplio que un conjunto de materias primas”.

-”Cuando haya un clima que haya iniciativas del sector privado para desarrollar actividad con alta productividad, como en Uruguay, donde hay un clima que favorece este tipo de actividad”.

Elogio a Milei

-”La prédica de Milei en favor de la libertad es muy importante, ha instalado la importancia de la libertad económica más allá de sus características llamativas. E influyó sobre Juntos por el cambio”.

-”En 1989 estaba en la prédica de Eduardo Angeloz y Álvaro Alsogaray, pero no de Carlos Menem, que sin embargo escuchó mucho a Alsogaray y por eso pudo implementar las reformas. Es muy importante ahora también que se haga esa prédica”.

-”Y respecto de los sindicatos y los poderes corporativos se los puede disciplinar con resultados en la lucha contra la inflación”.

-”Un plan estabilizador genera reactivación, no es contractivo. Solo ocurrió lo contrario con el Paul Volcker en Estados Unidos en 1981 pero fue solo monetario y generó recesión. El próximo gobierno puede lograr un efecto dinamizador con una baja de inflación que es reactivante”.

Cavallo recordó la influencia de Alsogaray sobre Menem

-”Si el gobierno logra eso en 2025 la sociedad lo apreciará y lo votará”.

-”Por supuesto si la inflación se reduce por el lado de la contracción de la demanda y en un clima recesivo, eso va a jugar muy en contra de los resultados electorales”.

-”Yo no veo ninguna posibilidad de aplicar un plan así en diciembre de este año y dados los desequilibrios acumulados, de la pérdida del crédito interno y externo y de tantos default acumulados”.

-”El próximo gobierno deberá evitar reducir estos problemas con un golpe inflacionario”

No al plan Bónex

-”En 2024 tal vez se comienza con un 8% mensual de inflación y termina con el 4% si hay reformas. Eso la gente no lo percibirá como una estabilización exitosa, porque habrá 140% de inflación igual que este año, pero es un fenómeno diferente al actual”.

-”Todo desdoblamiento cambiario crea dificultades, pero ahora ya hay muchas complicaciones y no hay señales de que se pueda unificar sin un gran salto inflacionario. Predico un desdoblamiento transitorio para aplicar un plan de estabilización, aunque claro que habrá dificultades para las empresas que ahora importan al dólar oficial”.

Menem y Cavallo

-”El plan Bónex se diseñó porque mucha gente pensaba que solamente con la dolarización de la economía se pararía la inflación. Pero yo creía que con un buen manejo fiscal y de la moneda, pensé que se podía pensar en flotar no para devaluar, sino para que el peso se apreciara, como ocurrió en muchos otros países. La idea del Bónex fue una forma de dolarizar los depósitos, porque como no había dólares físicos suficientes, se aplicó un mecanismo de dólares a futuro. Al principio mucho se desvalorizó, pero el que mantuvo esos bonos, pasaron a cotizar por sobre la par.

“-Acá en el caso de las Leliqs, porque aplicar lo mismo para esas letras significaría avanzar hacia la dolarización. Milei y Emilio Ocampo creen que el tema de las Leliqs desaparece con la dolarización, pero habría que disponer de los dólares y por eso no se puede hacer al principio. Ese problema requiere una solución que no es sencilla; los bancos deberían transformarlas en encajes remunerados contra los depósitos; eso a los bancos no les gusta porque puede implicar una pérdida, pero ellos también cobran una parte del impuesto inflacionario”.

-”Si el plan de estabilización es exitoso caerá en forma brusca la tasa de interés nominal y entonces ser arreglará de inmediato el problema de las Leliqs y por lo tanto ya no habrá un problema cuasi fiscal. No hay que pensar en un Bonex para esta cuestión”.

