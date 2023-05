Dólar BROU: la insólita cifra que piden por comprar divisas con pesos argentinos en un país vecino

Una mujer camina frente a una casa de cambio, en Montevideo (EFE)

Los vaivenes cambiarios en la Argentina no son algo ajeno para los países limítrofes, acostumbrados a tratar con turistas, hombres de negocios y con las ventajas que se pueden encontrar con sólo cruzar la frontera para aprovechar brechas entre precios. Uruguay, uno de los destinos predilectos de los argentinos en temporada de verano y elegido por muchos hombres y mujeres de negocios que mudaron allí sus domicilios fiscales, sabe bien de esto y por eso su sector financiero está más que acostumbrado a lidiar con la volatilidad macroeconómica que se vive del otro lado del río.

Bancos y casas de cambio orientales conocen de las dificultades de tratar con pesos argentinos. Así que desde las entidades más pequeñas hasta el Banco de la República de Uruguay (BROU) han optado por desincentivar la llegada de visitantes con moneda argentina.

“En muchos momentos del pasado se operaba como una moneda más, pero desde la pandemia a esta parte que para los cambistas es muy engorroso recibir pesos porque no tiene demanda. Entonces, no es que se toman pesos y más tarde hay a quien venderlos. Y si no hay a quien venderlos, hay toda una serie de trámites para llevarlos de nuevo a la Argentina. No vale la pena”, explicó un cambista de Punta del Este a Infobae.

Por eso, en las pizarras de Montevideo, Punta del Este y otros puntos de Uruguay no tan cercanos a las fronteras ni al nutrido mercado informal argentino, las entidades prefieren hacer muy poco conveniente para los argentinos las operaciones con su moneda.

Un ejemplo es el del banco BROU. El “dólar BROU” es una referencia tradicional para los argentinos que visitan ese país. Pero ante las reiteradas crisis cambiarias ha perdido ese estatus. Las pizarras de la entidad muestran que el peso argentino se compra hoy por hoy a 0,05 pesos uruguayos. Como el dólar estadounidense se vende en la misma entidad a 40,10 pesos uruguayos, el resultado es que lo que se paga por los pesos argentinos es un tipo de cambio de $802 por dólar.

Dicho de otra forma, para los argentinos, en Uruguay el dólar cuesta $335 más caro que en el mercado libre porteño, donde cotiza a $467 al cierre de esta nota. Es un 71 por ciento más caro.

Otras entidades uruguayas que publican sus precios online muestran cifras similares. Cambio Aspen de Montevideo y Punta del Este también paga 0,05 uruguayos por cada peso argentino. Mismo tipo de cambio que en BROU, pero con un dólar a 40,25 uruguayos si se traduce a dólares se está cobrando un tipo de cambio de $805 por dólares.

Cambio Gales también toma los pesos argentinos a 0,05 uruguayos por unidad y vende los dólares a 40,20 uruguayos. El tipo de cambio implícito es de $804 por dólar.

Estos precios están bien lejos del tipo de cambio oficial. Si se toma el precio formal del dólar, un peso argentino equivale a 0,17 pesos uruguayos. Es, en este caso, un tipo de cambio equivalente a $236 por dólar. Similar a los $233 del Banco de la Nación Argentina al que, en caso de ser utilizado por un viajero argentino, hay que sumarle un recargo de entre el 75% y el 100% de dólar tarjeta de acuerdo a si el titular de la misma gasta o no USD 300 dentro del mismo mes.

