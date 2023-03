Carlos Tavares, CEO global de Stellantis: “Los autos eléctricos serán accesibles sólo si hay más puntos de carga”

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, fue uno de los oradores del foro "Freedom of mobility", en el que reiteró su punto de vista crítico respecto a las políticas gubernamentales de movilidad sustentable (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Carlos Tavares no se caracteriza por ser demasiado político, más bien todo lo contrario. Este portugués de 64 años, que ha pasado de ser el CEO del Grupo PSA a ser el Director Ejecutivo de global de Stellantis en 2021, dice lo que piensa con una coherencia que no es tan fácil encontrar en una industria en la que el lobby y el cambio de paradigma de la movilidad hacia tecnologías sustentables, han obligado a cambiar el discurso de muchos.

Este miércoles, por su propia iniciativa, se realizó el primer foro “Freedom of Mobility” (libertad de la movilidad), del que participaron, además de Tavares, personas reconocidas de distintas partes del mundo por su trabajo en sistemas de movilidad. Esta plataforma es una de las formas que Tavares ha buscado para generar debates acerca de los temas de agenda de la industria automotriz y la sociedad, luego de haber abandonado la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), para cambiar su enfoque de los asuntos públicos y el lobby de empresas y gobiernos.

Como era lógico de esperar, en cada intervención del CEO de Stellantis hubo un concepto que bien podría utilizarse como el título de un artículo en sí mismo, aunque más que el título, lo importante es la visión que representa cada idea.

Tavares dijo que “los autos eléctricos no son asequibles porque las materias primas y los materiales raros son escasos y muy caros, y también agregaría que son muy volátiles”. Según el ejecutivo “sabemos que necesitamos litio. Sabemos que no estamos produciendo tanto como necesitamos. En este momento tenemos 1.300 millones de automóviles con motor de combustión interna en el planeta. Necesitamos reemplazar eso con movilidad limpia. Eso necesitará mucho litio. Y no solo el litio puede no ser suficiente, sino que la concentración de la extracción de litio puede crear otros problemas geopolíticos”.

El Citroën AMI es un modelo del tipo de auto eléctrico asequible que plantea Tavares para que más personas alcancen la movilidad sustentable. REUTERS/Charles Platiau

Pero más allá de plantear la imposibilidad de adquirir un auto eléctrico para la gran mayoría de las personas, Tavares dijo que el problema de la movilidad sustentable es el origen de la energía. “Las soluciones basadas en la electrificación no reportarán los beneficios esperados y no resolverán el problema de las emisiones si no se garantiza la energía limpia”. Según su criterio, que no es la primera vez que lo enuncia, es ese el punto sobre el que hay que comenzar a trabajar primero. “Sin la energía renovable ningún esfuerzo por tener movilidad sustentable, cumplirá las expectativas de descarbonización”, señaló.

Tavares también reiteró una crítica hacia las políticas gubernamentales adoptadas para promover la movilidad sustentable al decir que “nuestras sociedades están perdiendo un gran potencial al no tener regulaciones neutrales desde el punto de vista tecnológico. Esta es una gran pérdida de creatividad del poder científico que tenemos. Están decidiendo por adelantado al imponer una sola tecnología en lugar de tener una regulación tecnológicamente neutral que crearía una competencia saludable y más opciones”.

Y regresando al origen de este primer foro global, el ejecutivo dijo que la única manera de tener una movilidad eléctrica a la que la mayoría de las personas puedan acceder es si se genera una mayor infraestructura de recarga, porque de ese modo se podría “ofrecer vehículos eléctricos más baratos, pues no serían necesarios valores de autonomía tan altos como vemos hoy. Estos vehículos utilizarían baterías más pequeñas y por lo tanto más asequibles, y de ese modo los vehículos también serían más ligeros y más eficientes. Los autos eléctricos, para ser asequibles tienen que ser más livianos, más pequeños. Si hay más cargadores, más autos podrán hacer cargas breves que son las que necesitan porque sólo se utilizarán para hacer distancias más cortas. Entonces el ecosistema funcionará.”

Solo una gigantesca red de recarga permitirá que los autos eléctricos sean más asequibles, porque no requerirán grandes autonomías y podrán utilizar baterías menos sofisticadas

Respecto a la reciente aprobación de los combustibles sintéticos, el CEO de Stellantis cree que “los combustibles electrónicos serán otra dirección tecnológica que se desarrollará. La industria tendrá que demostrar que son carbono neutrales, a partir de la captura de carbono por un lado y las emisiones de carbono del motor por el otro”. Aunque también indicó que si lo consiguen, “no cambiarán significativamente la trayectoria de la industria automotriz.

Casi en el final, intentando poner las cosas en el contexto de su punto de vista, Tavares lanzó una frase muy interesante también al decir que “hay muchas nuevas formas de movilidad que se plantean, sin embargo, las personas eligen las más antiguas: el automóvil y la bicicleta. ¿Y por qué los automóviles ganaron la carrera incluso a las bicicletas? Por confort y comodidad. La humanidad no renunciará a la movilidad individual, pero hay que buscar una forma de que esa movilidad sea segura, accesible y limpia, adaptada a cada necesidad”.

Seguir leyendo: