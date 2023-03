Los unicornios que vienen: 6 startups argentinas que prometen, incluso en tiempos de crisis tech global

Endeavor nació hace 25 años en Buenos Aires

“Esta chica está loca”, murmuró Eduardo Elsztain, seguramente con una sonrisa. Era 1997 y Linda Rottenberg, una joven neoyokina que tenía el proyecto de formar una red global de emprendedores, había viajado a Argentina y estaba reunida con el dueño de IRSA, Cresud y Banco Hipotecario. Le pidió 250.000 dólares para su emprendimiento y a pesar de las dudas iniciales, el empresario le dijo que sí. Así, con capitales locales y en Buenos Aires, al año siguiente nació Endeavor, la red que hoy tiene presencia en 42 países y que en 2023 cumple 25 años. La historia la contó la propia Rottenberg en su libro, Loco por emprender.

“No es una sorpresa que Endeavor haya arrancado acá. La idea siempre es generar impacto y sostener el ecosistema. Los emprendedores están todo el día mirando al que está al lado. Somos un faro para muchos, apostamos por la meritocracia y a generar un efecto multiplicador, buscamos pensar en grande, a escala global, y defendemos una visión más pragmática de lo que debiera ser el futuro del país”, dice en la coqueta oficina que tiene hoy la red en Vicente López, Guiber Englebienne, presidente de la red y cofundador de Globant, un unicornio que tiene un market cap de unos USD 6.200 millones.

Como parte de la celebración de su 25 aniversario, Endeavor hará por primera vez una Experiencia Endeavor Sub20. Será el 29 de marzo en el Luna Park y participarán alumnos de colegios públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires. Serán disertantes Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre; Bizarrap, productor musical; y Martín Migoya, CEO de Globant, entre otros.

Guibert Englebienne, presidente de Endeavor

“Queremos mostrarles a los chicos que tienen otras posibilidades, otros espacios de desarrollo que quizás no conocen. El contexto argentino es siempre difícil, pero queremos mostrar que también se puede desde acá”, dijo María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina. En el país la red tiene presencia en 6 ciudades, más de 180 emprendedores elegidos y 150 mentores.

“¿No hay contradicción entre lo que propone la red y una realidad que muestra que muchas de las cabezas de las empresas que pasan por Endeavor hayan decidido vivir en el exterior?”, le preguntó Infobae a Englebienne en una reunión de prensa. Él, su socio Migoya, Galperin y otros se radicaron en el exterior a partir de 2020.

“Es una realidad con la que tenemos que lidiar. Somos una red de capital humano y si el país toma decisiones que hace que no sea propicio para muchos de ellos vivir acá, hay que lidiar con eso. Es importante contar con todos, además hablamos de empresas que invierten mucho en el país. Independientemente de las decisiones de los ejecutivos o fundadores, son empresas súper relevantes para la vida del país”, dijo el empresario.

– ¿Cómo se hacen negocios en ese contexto?

– Necesitamos reglas claras, no somos economistas, somos gente de trabajo. Hay muchas situaciones que son parches. Todos queremos tener una Argentina más estable y predecible.

Escalar

En medio de la caída del Silicon Valley Bank y el impacto que tuvo en el mundo de las startups tecnológicas, Englebienne está convencido de que había una burbuja en el sector. “El contexto es difícil desde la pospandemia, y más para los negocios que no son tan sustentables. Había valuaciones que no estaban justificadas y ahora se frena todo. Hay que mirar a las que sobreviven, como pasó con Mercado Libre en los 2000″, afirmó

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor

Endeavor, por donde pasaron los empresarios que crearon Mercado Libre, Ualá, Despegar, Satellogic, Etermax y Kaszek Ventures, entre muchas otras, tiene un programa especial llamado ScaleUp con el que apoya a fundadores que buscan escalar sus negocios a nivel regional y global. La iniciativa ya alcanzó a más de 70 emprendedores, 45 compañías, generó 2.700 puestos de trabajo creados por emprendedores y levantó más de USD 205 millones de capital.

Este año la red lanzó la octava edición de ScaleUp con seis compañías: Agree, Fidu, Celeri, Menta, Seeds, Kids Corp. ¿Futuros unicornios? Habrá que ver, el camino es largo, pero se trata de proyectos que asoman con buenas perspectivas.

Estos son sus fundadores y sus planes.

Seeds

Martín Calzetti, Ian Teperman, Stefano Rossi e Ignacio Basso

Es una empresa que conecta talento validado y on-demand con compañías líderes de la región y del mundo. “Gestionamos el match perfecto entre las necesidades de la empresa y el talento con las skills y la experiencia buscada. Nuestro foco está puesto en el talento y es por eso que construimos una comunidad que no sólo comparte un mismo propósito, sino que participa activamente del crecimiento y desarrollo de Seeds”, aseguran Martín Calzetti (CEO), Ian Teperman (Product & Tech Director), Stefano Rossi (Head of Talent Operations), e Ignacio Basso (Revenue Director), quienes fundaron la startup en 2018.

Tuvieron una inversión ángel de USD 250.000 y este año esperan ingresos por USD 9 millones.

“El sueño del viaje corporativo ya perdió la mayoría de sus adeptos y el paradigma de éxito empresarial, a diferencia de una década atrás, está muy vinculado con el emprender, con crear lo propio, con revolucionar desde una idea que es tuya. El universo startup tiene un millón de obstáculos y más aún en Latinoamérica: devaluación, falta de inversiones, inflación, recesión. No sólo no somos ajenos a la crisis económica mundial, sino que a nosotros nos pega el doble”, destacaron los emprendedores.

“Vivimos en un país cuya moneda pierde valor día a día y nunca sabés qué va a pasar mañana. Y la sensación de triunfo en ese contexto, vale el doble. Los beneficios creo que tienen que ver con perseguir tu propósito, con trabajar de lo que te apasiona, de batallar para cumplir tus objetivos. Ser parte de una startup te permite ser instrumental en el crecimiento de algo que quizá sea disruptivo. Te brinda la posibilidad de involucrarte en todos los procesos, aportar en todas las áreas, ponerte la camiseta y embarrarte”, cerraron los fundadores de Seed.

Fidu

Caterina Carreño, junto a Nicolás Giménez y Ariel Manduca

El proyecto brinda soluciones digitales a medida para escuelas de la región, como sistemas operativos y de servicios financieros para que las instituciones educativas mejoren la comunicación de la comunidad escolar, ahorren tiempo y costos en las tareas administrativas y aumenten la recaudación.

Los fundadores son Nicolás Gimenez (CEO), Caterina Carreño (COO) y Ariel Manduca (CTO). Fidu tiene presencia en 10 países y más de 1.000 colegios clientes con 300.000 estudiantes. Cerró una ronda de inversión semilla por 5 millones de dólares liderada por los fondos Lightspeed Venture Partners y NFX, en la que también participaron reconocidos fundadores de unicornios en la región, como Felipe Villamarín y Andrés Bilbao, de Rappi; Matías Woloski, de Auth0; y Roby Souviron, de Despegar.

“Creemos que podemos mejorar la situación financiera de estas escuelas utilizando un software que aumente sus ingresos y reduzca sus costos; así los educadores pueden tener más tiempo y recursos para centrarse en sus alumnos, que es su verdadero propósito. Todos los días vemos o escuchamos historias de directores de escuela y profesores increíbles en donde se evidencia el enorme esfuerzo y vocación que tienen para dirigir sus escuelas, muchas veces con pocos recursos”, dicen los fundadores.

Celeri

Lucas Ranallo, Mathias Caramutti y Bernardo Michel

La empresa fue fundada en 2021 por Lucas Ranallo, Mathias Caramutti y Bernardo Michel, amigos y compañeros del ITBA. Ofrece una plataforma de automatización de procesos de compliance para la industria financiera de la región y aseguran ser la primera plataforma regional e integral que centraliza los flujos de las áreas de prevención de lavado de dinero, legales, riesgo y fraude.

Tiene 35 empleados, presencia en Argentina, Colombia y México y más de 50 clientes en 8 países. Este año esperan facturar USD 1,5 millones y tuvieron una ronda inicial de USD 2,6 millones.

“Ser emprendedor hoy en Argentina trae por supuesto una gran cantidad de desafíos por el contexto local. Las restricciones cambiarias, inflación, e inestabilidad económica ponen la balanza en contra del emprendedor. Sumado a la cantidad de problemas que ocurren de forma natural por buscar innovar en un mercado y escalar el negocio, lo vuelve un camino difícil de transitar”, dice Ramallo.

“Sin embargo, estas mismas restricciones y problemáticas son las que te preparan para poder reaccionar mejor ante nuevos desafíos y aprender siempre a empujar para adelante, independientemente del contexto. Tomar acción dentro de lo que se tenga control y buscar siempre la generación de valor siendo resourceful. Contar con el apoyo de una de las comunidades de emprendedores más grandes del mundo, como lo es Endeavor, es clave. Nuestro paso por ScaleUp va a ser determinante para recibir mentoría de emprendedores y profesionales de la industria que nos ayuden a escalar nuestro negocio y convertirnos en un referente tecnológico de la región, agregaron Caramutti y Michel.

Menta

Alejandro Quirno, Virginia Folgueiro y Santiago Lorenzo

Es una fintech que ofrece infraestructura tecnológica que le permite a las compañías tener su propia solución de cobros y la posibilidad de ofrecer distintos servicios financieros a su red de comercios. El proyecto ya recaudó USD 7,7 millones.

Los fundadores son Alejandro Quirno, Santiago Lorenzo y Virginia Folgueiro.

“Se dio todo muy natural. Yo tenía esta idea hace tiempo, y la estuve trabajando sola, pero quería tener socios ya que el camino del founder es muy solitario y complejo. Un conocido me dijo que me quería presentar al hermano que estaba buscando hacer una fintech. Nos juntamos, y me dijo ‘tengo un posible CTO’. Al día siguiente fuimos todos a tomar una cerveza y fluyó. En el camino hubo complicaciones y desacuerdos, pero seguimos para adelante con la convicción de que la idea era muy buena y realmente agregaba valor”, dijo Folgueiro.

“Con ScaleUp esperamos lograr un crecimiento más fuerte del negocio, ampliar nuestro network, potenciar el desarrollo comercial y seguir evolucionando en nuestro rol como líderes. A su vez esperamos aportar valor al ecosistema y a todos los miembros del programa y de Endeavor”, agregaron los otros dos founders.

Agree

Nicolás Mayer Wolf, Sebastián Miret y Gabriel Sánchez Catena

Es un proyecto vinculado al agro que busca facilitar el acceso a capital conectando a proveedores de insumos y servicios, red de distribuidores y productores. Permite elegir en simultáneo distintas opciones de monedas, garantías y plazos para la financiación de insumos, seguros y servicios agropecuarios a través de un proceso totalmente digital y en tiempo real.

Nació en 2017 de la mano de Nicolás Mayer Wolf (CEO), Rodrigo Vázquez (CTO), Sebastián Miret (CPO), y Gabriel Sánchez Catena (CSO). También participan Gonzalo Ramírez Martiarena, ex CEO global del trader agrícola LDC, Grupo Sancor Seguros y The Yield Lab, la firma de venture capital perteneciente a Agri Food Tech.

Tiene 30 empleados y recibieron una inversión de USD 3,2 millones. El año pasado facturaron USD 700.000 y otorgaron más de 700 créditos por USD 20 millones. Tiene presencia en el país y México, operan con 3.000 empresas del sector y este año planean ingresos por USD 2 millones. “Emprender en Argentina no es tarea fácil: además de hacer foco en el negocio, uno debe estar atento a factores externos relacionados a la política económica y fiscal del país que es muy dinámica. Pero este desafío también fortalece al emprendedor haciéndolo más resiliente y creativo”, dicen los socios.

“Justamente por estos desafíos, el recurso humano argentino es tan talentoso y bien preparado profesionalmente, generando así que las empresas puedan contar con un excelente nivel en todas las áreas. Por otro lado, la contratación de desarrolladores tecnológicos sigue siendo compleja por su alta demanda, no solamente en Argentina sino en el mundo. Más aún para las startups que en general disponen de menos recursos que las empresas multinacionales”, agregaron.

Kids Corp

Demian Falestchi

Demian Falestchi (CEO) y Hernán Ratinoff (COO) se conocieron en la escuela primaria a los 10 años. En 2013, ambos trabajaban en Grupo Vi-Da. Mientras Hernán era product manager de bajalibros.com, Demian lideraba Twigis, la primera red social de habla hispana para niños en el mundo. De allí surge la idea de Kids Corp, que fue desarrollada por Demian en la tesis de graduación en la Universidad de Palermo.

El 2015 desarrollan el MVP, una presentación de Power Point, con la que decidieron ir a Uruguay (entendiendo que es un mercado más pequeño y concentrado que Argentina) a presentarlo y validarlo frente a potenciales clientes como si ya tuvieran la primera versión de producto. Como resultado de esa primera experiencia, no sólo validaron en el mercado que la necesidad existía, sino que también lograron la primera venta de Kids Corp por USD 1.200 a Nestlé.

Actualmente, Kids Corp es la plataforma de marketing para audiencias sub18 y ofrece una suite de soluciones que incluyen tecnología, digital media, data & insights, growth, digital studio y educación, dirigidas a marcas, creadores de contenido y decision-makers. Tiene oficinas en Buenos Aires, San Pablo, Ciudad de México, Bogotá y Montevideo. Está iniciando sus operaciones en EEUU y tiene clientes como Disney, Mattel, Nintendo, Lego, Universal Pictures, Kellogg’s, Pepsico, Warner Media, Hasbro, The Pokémon Company y Sony Pictures, entre otros.

En 2019 recibió una inversión estratégica de USD 1,6 millones de SuperAwesome, una compañía pionera en la industria kidtech. En 2020, SuperAwesome fue adquirida por Epic Games, y como parte del proceso los founders volvieron a tomar control del 100% de Kids Corp. La compañía logró duplicar su crecimiento de 2020 a 2021, y crecer otro 50% en 2022 respecto al año anterior.

“Ser emprendedor en Argentina es muy desafiante, e implica estar dispuesto a trabajar muy duro, mientras se supera diversa cantidad de obstáculos. El desafiante contexto económico, la falta de seguridad jurídica, y la incertidumbre constante no nos ha podido detener a los emprendedores. Por el contrario, hemos capitalizado eso en un ADN de adaptación y empatía hacia el cambio: tenemos plan A, B, C, D… y más, frente a cualquier problemática de negocio”, afirmó Falestchi.

“Ser parte de Endeavor nos ayudará a acelerar nuestro crecimiento y desarrollo, aprovechando la enorme red de mentores, conocimiento y networking que ofrecen. Estamos agradecidos de contar con el aliado perfecto para enfrentar la complejidad de los desafíos que tenemos por delante”, cerró Ratinoff.

