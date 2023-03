Hasta dónde puede llegar el impacto de la caída del banco de Silicon Valley que atemoriza al mercado

En Wall Street temen que el colapso de Silicon Valley Bank arrastre a otros bancos.

El índice bancario S&P 500 de Wall Street se derrumbó casi un 7% este jueves en su mayor caída de un día en más de dos años, entre el pánico de los inversores tras los problema que atraviesa SVB Financial Group , de la que forma parte el Silicon Valley Bank, y que le han llevado a lanzar una colocación acelerada de acciones por 1.750 millones de dólares. Sus acciones se desplomaron más del 60% en la sesión de Wall Street.

Además, el mercado vio con preocupación las consecuencias de la decisión del criptobanco Silvergate de cerrar sus operaciones, lo que amplió los temores acerca de un efecto “dominó” que comprometa la estabilidad de las entidades financieras. Los índices de Nueva York recortaron 2% el jueves, y entre 1% y 1,4% este viernes, pero el arrastre bajista no quedó ahí: el S&P Merval de Buenos Aires cae un 3%, el índice Bovespa de San Pablo pierde 1,1% y las bolsas europeas restaron entre 1,3 y 1,7 por ciento, un reflejo de la incertidumbre acerca de los daños colaterales que podría sufrir la banca de EEUU.

Todo comenzó cuando SVB, una entidad de prestigio y con amplia clientela en Silicon Valley, anunció el miércoles por la noche una venta de acciones de 1.750 millones de dólares para reforzar sus ratios de capital debido a la disminución de los depósitos en la entidad. La entidad vinculada a empresas de tecnología está sufriendo el descenso de las operaciones por parte del capital riesgo tecnológico.

La caída del Silicon Valley Bank es un ‘mini cisne negro’ que está dando vuelta y eso negativizó al mercado (Germán Fermo)

Maximiliano Donzelli, jefe de Research de la firma IOL (InvertirOnline), explicó que “hay varias aristas para ver con el tema de los bancos. Para el inversor, el primer punto que tiene que entender es tener información y evitar la sobrerreacción, que es un poco lo que pasó el jueves. Tengamos en cuenta que los bancos tuvieron una corrección bastante fuerte dado que venimos de una semana donde dos bancos cayeron o tienen problemas grandes: uno es Silvergate -un banco especializado en préstamos cripto- y otro es el SVB, que es un banco especializado en préstamos de startups tecnológicas”.

“¿Por qué el evento de Silvergate no le había pegado mucho al sistema financiero? Porque era un banco muy ‘de nicho’ de préstamos cripto ¿Por qué disparó ruido lo del Silicon Valley Bank? Porque el mercado entiende que hay un problema que ya no es de un banco de nicho. Pasamos de un contexto como el que vivimos en 2020 y 2021, de mucho financiamiento había muchos proyectos para crecer y hoy, con las tasas más altas y la restricción monetaria estaba más complicado. Es decir, el SVB es un banco de nicho también -financia startups- pero es el banco número 15 en activos”, describió Donzelli.

La caída de Silicon Valley Bank alertó a los inversores acerca de los niveles de capital de las entidades y qué están haciendo con los depósitos

Por otra parte, “el disparador fue un tema muy técnico, que es que los bancos pueden contabilizar no a valor mercado si no a la tasa que lo compraron si lo mantienen a finish ¿Qué pasó? Este banco tenía gran parte de la cartera otorgado a préstamos a tasa muy baja -había sido muy agresivo a fines de 2021 a otorgarlos a 2%- cuando ahora tenemos las tasas cortas a 5%. Entonces el banco tenía ahí claramente un problema: cuando quiso liquidar sus activos para recomponer su situación de liquidez, tenía contabilizados préstamos al 2% y ahora los tenía que vender con tasas por encima del 5%, entonces el problema de liquidez empezó a ser un problema de solvencia. El banco necesitaba prácticamente salir a buscar al mercado un tercio del capital, unos USD 2.500 millones, y eso generó mucho ruido. Esta situación con dos bancos, si bien son de nicho, generó un selloff el jueves, que en parte el viernes se empezó a revertir porque había más información. Por eso el inversor tiene que tratar de buscar información antes de reaccionar”, precisó el analista de IOL.

Germán Fermo, Head of Strategy del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) explicó que “está por caer un banco norteamericano, el SVB, que es una entidad que principalmente se dedica al financiamiento del adventure capital. Ayer tuvo que liquidar una cartera de USD 21.000 millones en títulos, con mucha pérdida. Lo tuvo que rematar porque tenía problemas de liquidez y quedó 65% negativo. Es un ‘mini cisne negro’ que está dando vuelta y eso de alguna manera negativizó muchísimo al mercado”.

“Venimos de una semana donde dos bancos cayeron o tienen problemas grandes: Silicon Valley Bank y Silvergate” (Maximiliano Donzelli)

“Veremos si el mercado quiere ‘traedear’ totalmente fundamentos macroeconómicos o si se permite también abrir una parte ‘traedear’ este cisne negro que el jueves negativizó voluptuosamente al mercado. Los bancos bajaron entre 4 y 10 por ciento across the board, no se salvó un solo banco. Obviamente a Wall Street no le gusta que un banco esté por caer: todavía tiene en la memoria de lo que pasó en 2007″, acotó Fermo.

“Aunque está generando contagio a nivel de las cotizaciones a otros bancos, no se estima que se convierta en un riesgo sistemático, más allá del deterioro que la fuerte suba de tasa podría generar crediticiamente en sus balances de la mano de un deterioro de la economía”, consideró el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

“La caída de Silicon Valley Bank puso a todo el mundo nervioso sobre los niveles de capital y lo que están haciendo los depósitos. Muchos inversores institucionales no se sienten muy bien con la idea de poseer acciones de ciertos bancos en estos momentos”, dijo a Reuters R.J. Grant, jefe de negociación de Keefe, Bruyette & Woods en Nueva York.

“La gente se asusta, porque Silicon Valley ha sido históricamente un banco muy sólido y bien gestionado. Si ahora están teniendo problemas, la gente se pregunta qué pasa con otros bancos que son de menor calidad y que no tienen la reputación que tiene Silicon Valley Bank”, apuntó Grant.

“Las presiones actuales que enfrenta SVB son altamente idiosincrásicas y no deben verse como una extrapolación a otros bancos”, aseguraban los analistas Manan Gosalia y Betsy Graseck en una nota de Morgan Stanley, citada por el canal CNBC.

Seguir leyendo: