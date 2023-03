El Banco Central vendió USD 66 millones, el mayor monto diario en lo que va de marzo

Las reservas brutas del BCRA caen 14% en 2023.

El monto operado en el segmento de contado (spot) del mercado mayorista alcanzó los USD 394,2 millones, con ventas a manos del Banco Central por 66 millones de dólares.

El BCRA anota en marzo ventas netas por USD 199 millones en el MULC y viene de ventas en febrero por USD 890 millones, un récord histórico para el segundo mes del año, debido a las menores liquidaciones del agro por la sequía. En el transcurso de 2023 el saldo negativo del Central en el MULC alcanza los 1.281 millones de dólares.

“La sequía, un fallido programa de recompra, los efectos en el mercado del dólar soja y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el REPO complican poder alcanzar la meta de reservas internacionales para marzo próximo -¿y para el año?-, lo cual estaría impulsando una renegociación del acuerdo entre el Gobierno y el FMI”, señaló la consultora EcoGo. “El punto clave sería el cuándo y cuánto hay que acumular de reservas internacionales netas, y no los pagos al organismo”, estimó.

Las reservas internacionales brutas del BCRA cayeron el martes USD 197 millones y finalizaron en USD 38.320 millones, un mínimo desde el 2 de diciembre. Las reservas anotan un descenso de USD 6.268 millones o un 14,1% en lo que va del año.

“El nuevo ‘dólar Malbec’ anunciado agrega otra distorsión a la ya ensalada de tipos de cambio”, dijo Roberto Geretto, analista de Fundcorp. “Estos nuevos tipos de cambio de arranque prometen tener menos éxito que el ‘dólar soja’ porque los montos involucrados son menores en cuanto a exportaciones, y también porque mejorar los precios puede empezar a tener un impacto en el IPC (inflación), a diferencia de la soja que tiene prácticamente nulo consumo interno”, agregó.

“Aún cuando la Argentina no tenga que cumplir al pie de la letra lo inicialmente comprometido en materia de acumulación de reservas, las expectativas de los agentes económicos seguirán afectadas por la fragilidad del balance del Banco Central, con activos externos que se contraen y pasivos en moneda local que se expanden a toda velocidad”, señaló un reporte del Ieral de la Fundación Mediterránea.

“Las últimas proyecciones de la cosecha y su impacto en las exportaciones argentinas obligan a recalcular el flujo de divisas y el crecimiento para 2023. El impacto directo e indirecto de la sequía en la producción produciría una caída del PIB en torno al 1,5% en este año, con riesgo de incrementarse si se mantiene la escasez de lluvias”, estimó Delphos Investment. “Las reservas brutas (del BCRA) caerían alrededor de 10.000 millones de dólares, producto del consecuente ajuste de las importaciones en un entorno de menor actividad interna”, señaló.

“Habrá que esperar a abril a aquellos (productores) que puedan cosechar para que comience el flujo comercial. Esto tiene que ver con algunas especulaciones respecto de que el productor estaba reteniendo. No está reteniendo, no tiene nada para vender y esa es la realidad”, dijo en declaraciones radiales José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “En general, la comercialización de granos siempre se hace con antelación para asegurar logística y un flujo comercial. Hoy hay pánico porque el productor no sabe qué cosecha va a tener y de esa manera no está vendiendo nada”, añadió.

