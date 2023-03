El mensaje de suba de tasas que envió la Reserva Federal de EEUU golpeó a los mercados y no esquivó a la Argentina

FILE PHOTO: Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell appears on a screen on the trading floor of the New York Stock Exchange (NYSE) during a news conference following a Fed rate announcement, in New York City, U.S., February 1, 2023. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El mercado de bonos soberanos cierra a las 17.00, una hora antes que la Bolsa. Esa diferencia le permitió no absorber a pleno el fatídico anuncio de Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal, que dijo que las tasas de interés subirán todo lo que sea necesario y que el ajuste será más extenso de lo que se espera. El 22 de marzo, la Reserva Federal se reunirá y la mayoría (69% de los operadores) cree que la tasa subirá medio punto. Hasta hace unos días menos del 10% pensaba en semejante suba; apostaban que iba a ser de 0,25 puntos.

Las Bolsas de Nueva York, revirtieron su alza y contagiaron al mundo incluso a la Argentina, al tiempo que resucitaron los dólares alternativos. El mercado del “blue” que cierra a las 15.00 estuvo a salvo del anuncio y bajó $1 a $371.

En tanto, el MEP tuvo un rebote de $4,52 (+1,3%) a $366,97. El contado con liquidación aumentó $3,20 (+0,9%) a $375,88 y superó el precio del “blue”.

Los bonos que se utilizan para intervenir esta plaza, en particular el Global 2030D (GD30D) bajó 2,29%.

Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios señaló que “el dólar MEP se recuperó de la caída anterior, pero sigue estando barato respecto a períodos anteriores y podríamos ver este año un proceso dolarizador de carteras teniendo en cuenta que, a pesar del canje, los títulos siguen siendo ten pesos y no está exentos de algún riesgo. Además, estamos en año electoral y es cuando la gente se cubre en dólares”.

La preocupación de Vitelli es la fuerte venta de USD 52 millones que tuvo que hacer el Banco Central en la plaza mayorista. Además, tuvo que darle dólares a la provincia de Río Negro para cancelar un bono de la deuda. Ambas situaciones generaron una caída de las reservas de USD 197 millones a 38.320 millones.

El resto de los bonos de la deuda de largo plazo, no fueron impactados por el anuncio y tuvieron leves subas que hicieron que el riesgo país bajara 3 unidades a 2.081 puntos básicos, pero tal vez hoy esa tendencia cambie.

El índice de países emergentes, el EEM, perdió 1,7%. El mensaje de Powell también derribó más de 3% el precio del petróleo que acumulaba 6 subas consecutivas, hizo bajar 2% al oro e hizo aumentar 1,05% al dólar frente a las demás monedas del mundo.

Estas caídas se produjeron porque la tasa del bono del tesoro a 2 años subió 10 puntos básicos a 5,02%, el nivel más alto de los últimos 7 años. Cuando el rendimiento de este bono de corto plazo supera tan ampliamente al de 10 años, que bajó 0,20 puntos a 3,9750%, es señal de que se avecina una recesión.

Sergio Massa, el ministro de Economía, debe estar experimentando la amarga sensación de tener un mundo en contra que no deja prosperar a pleno las medidas que logra. Por caso, trabajó arduamente para negociar el canje de los bonos de la deuda del Tesoro y se encuentra que ese triunfo duró 24 horas porque la suba del dólar en el mundo hará más difícil el ingreso de divisas a la Argentina. En otras palabras, a los dólares que se llevó la sequía habrá que sumarle una recesión interna y una caída de los productos de exportación porque cuando se detiene Estados Unidos, se paraliza el mundo.

Sobre el canje de los bonos del Tesoro, el analista financiero Christian Buteler señaló que “el canje es una buena y necesaria medida para despejar los vencimientos a futuros, pero no te resuelve los problemas. Te limpia la carga de incertidumbre en el futuro inmediato. Lo importante es que se trabaje para bajar la inflación. Los que generan la inflación y devaluación, son ellos. Que le den la posibilidad de cubrirse a los inversores, me parece correcto. Pero la inflación te duplica la deuda año a año y por eso es vital detenerla, porque si no se va a transformar en una bola de nieve que cae desde una montaña alta y para pagarla habrá que acudir a la emisión que realimenta la inflación”.

El Banco Central para alentar el canje en la licitación de mañana emitió un comunicado dando precisiones sobre el put, la opción de venta de los bonos.

La Bolsa, en tanto, comenzó con alzas importantes. YPF llegó a estar 5,4% arriba y los papeles de empresas energéticas aumentaron más de 2%. El monto de negocios era creciente y al cierre se habían operado $5.668 millones. Pero tras los anuncios de Powell, el mercado se dio vuelta y comenzaron las olas de ventas. El S&P Merval terminó con una baja de 2,57% en pesos y 3,4% en dólares. YPF transformó su ganancia en una baja de más de 6% y Transportadora Gas del Sur cerró 3,9% negativa.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- crecieron a $9.046 millones, pero los certificados terminaron en rojo salvo Despegar y MercadoLibre que subieron menos de 1%.

Para hoy se espera tensión en la plaza porque el mercado no sabe cuánto va a durar el reacomodamiento a esta realidad que impuso la Reserva Federal que se reúne el 22 de marzo para elevar las tasas de interés. Algunos analistas creen que en Wall Street se pueden acelerar las ventas de acciones llevando a los índices a un nuevo piso que va a contagiar a la Argentina.

