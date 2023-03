Los anuncios de Elon Musk en el Día del inversor: llega la revolución en la segunda década de vida de Tesla

La tecnología de 47 volts será parte de la revolución de Tesla y su próximo modelo será más accesible gracias a la eficiencia de cada área de desarrollo de la marca

Con media hora de retraso respecto a lo planificado originalmente, este miércoles a las 18.30 hora de Argentina comenzó el esperado “Tesla Investor Day”, en el que se esperaba conocer los planes futuros de la compañía que más autos eléctricos vende en el mundo. Aunque, naturalmente, para llegar al “postre”, había que pasar por el menú completo.

¿Llega el Tesla barato que esperan millones de usuarios?: un extraño vehículo camuflado podría dar algunas pistas Aunque la apariencia sea la de un SUV de Mazda, las luces y llantas dicen que se trata de un auto eléctrico compacto como el que prometió Elon Musk. Si consiguen hacerlo a un costo de 25.000 euros, será otro duro golpe para los competidores VER NOTA

Como no podía ser de otro modo, Elon Musk fue quien inició la presentación, y lo hizo a nivel introductorio, analizando con interesantes gráficas cuál es la situación del mundo respecto a la contaminación ambiental, el escenario actual de emisiones para la industria automotriz, aunque poniéndolo en perspectiva en el panorama general. Lo hizo exponiendo números y proporciones, y dando al automóvil el lugar que tiene en el proceso de decarbonización del planeta.

Elon Musk mostró el plan para eliminar los combustibles fósiles en el mundo, donde la industria automotriz solo tiene el 21% de impacto

El 80% de la energía del mundo proviene de combustibles fósiles, y sólo una tercera parte de ese 80% genera trabajo o calor. Esta forma de presentarlo, intentó mostrar cómo se desperdicia energía a nivel global. Según Musk, el plan para eliminar los combustibles fósiles debe hacerlo en un 35% con alimentar la red existente de energía eléctrica desde fuentes renovables; en un 21% cambiando a vehículos eléctricos; en un 22% cambiando a bombas de calor en hogares, comercios e industria; en un 17% con la electrificación del suministro de calor a alta temperatura y de hidrógeno; y finalmente con un 5% a cargo de generar energía sustentable para barcos y aviones.

Cuál es la nueva apuesta del veterano multimillonario Warren Buffett para competir con Elon Musk La compañía Berkshire Hathaway realizó una compra multimillonaria de una firma en un sector que exhibe un franco crecimiento VER NOTA

Enunciados los objetivos, empezó una rueda de 9 puntos sobre los que se extendieron distintos voceros: Diseño de los vehículos, unidades de potencia, arquitectura electrónica, software, sistema de conducción autónoma, cadena de suministros, Gigafactorias, y una de las claves de la marca, las baterías.

La nueva plataforma tendrá más de un modelo. El primero será el más accesible, pero con esa base vendrá el futuro de la marca

Entonces sí, llegaron los ingenieros de estructura para contar cómo fue la evolución de Tesla en la fabricación de sus chasis y carrocerías, mostrando con una justificada razón, cómo la evolución del sistema de producción los había llevado a estar a punto de presentar una nueva plataforma completamente distinta a lo que usaron hasta ahora. Aquí se hizo hincapié especialmente en el sistema de fabricación de Tesla, que reduce los tiempos y mejora la eficiencia por su forma de ensamblar los vehículos.

El impacto de la nueva movilidad: los operarios de las fábricas de autos y el desafío de adaptarse a la ola eléctrica Uno de los temores que hay en la industria respecto a la llegada de los autos eléctricos, es la cantidad de fuentes de trabajo que se pueden perder en la transición. Volkswagen trabaja en un programa de control de ansiedad a través de un "scape room" dedicado a la nueva tecnología VER NOTA

El desarrollo de los motores eléctricos mostró luego también la evolución desde 2012 a la actualidad, nuevamente haciendo foco en el modo en que la eficiencia fue mejorando a lo largo de los diez años que pasaron desde el inicio de la producción del Model S, aquel primer Tesla de producción masiva, al Model 3 actual. En este punto, se sumó un dato clave para develar luego el Master Plan de Tesla: el desarrollo, la mejora continua y la rápida evolución tiene directa relación con trabajar todos juntos en una misma fábrica, de modo presencial y con el objetivo puesto en el auto integralmente y no en cada área o sector por separado.

El sistema de asistencia a la conducción Full Self-Driving tuvo un extenso desarrollo ante los acontecimientos de las últimas semanas

En tercer lugar llegó el turno de mostrar paso a paso el crecimiento de los sistemas electrónicos, las conexiones, el software y el hardware. “Factory Mode” es el nombre del modo en que estos componentes son parte de la fabricación de cada auto desde el primer momento en que inician el camino de ensamble en la línea de producción. No es una instalación ajena, es parte del auto desde el origen.

El cuarto punto sobre el que hubo una larga y compleja explicación fue el sistema de asistencia a la conducción, probablemente el más polémico de los temas de Tesla actualmente. El primario, llamado Autopilot, y el actual y cuestionado a nivel oficial en Estados Unidos, Full Self-Driving. La alocución se dedicó prácticamente en su integridad, a explicar cómo funciona el sistema, basado en cámaras y no en radares LiDAR y por qué es eficiente.

Elon Musk encabezó varios momentos del Tesla Investor Day, pero dejó lugar a los especialistas para que se extiendan en sus respectivos terrenos

Elon Musk regresó al escenario para hablar de los robots Tesla y mostrar la evolución en los últimos años, a través de un video demostrativo que arrancó aplausos de los presentes en la planta de Texas donde se realizó este evento. Los otros temas que se debían tocar antes de terminar con un círculo en las grandes pantallas del escenario, en el que todo parecía tener un lógico orden, siguió con el desarrollo de los cargadores y supercargadores, presentando el modelo universal que podrá utilizarse por todos los fabricantes, para luego desembarcar en otro tema clave para la industria: la cadena de suministro. Los últimos ítems de la presentación fueron las Gigafactorías y el proceso de fabricación, y las baterías y su evolución desde las primeras celdas a los packs actuales.

Entonces sí, llegó el momento esperado del Día del inversor de Tesla, el de la develación de los futuros proyectos, y aunque se esperaba un anuncio más concreto, todo se limitó a explicar las razones por las que la nueva plataforma es realmente revolucionaria, y permitirá dar vida a los próximos autos de la marca, y por lo tanto, a partir de esa innovación, al esperado auto eléctrico accesible de Tesla.

La Gigafactoría de México fue el otro gran anuncio del día del inversor. Se construirá en México, cerca de Monterrey, y allí se producirá con la nueva plataforma de Tesla

Será una plataforma cuya planta de poder será más eficiente y sustentable, ya que no requerirá tierras raras, con un 75% de reducción en el uso de carburo de silicio, además de aceptar cualquier química de batería de todas las opciones que hay en el mercado y permitir una reducción del 50% de la huella de carbono en la fabricación. Esta plataforma se comenzará a utilizar en una nueva Gigafactoría, que se construirá en México, cerca de Monterrey. Esta es otra de las grandes novedades del evento y si bien no se pudieron conocer más detalles del futuro “auto barato” de Tesla, todas las argumentaciones permiten entender que la marca podrá posicionarlo en un precio definitivamente competitivo con los autos chinos que parece invadir el mercado mundial gracias a ser mucho más accesibles.

Al mejor estilo Musk, mucha expectativa, muchos datos, pero siempre la sensación de quedarse en la puerta de lo que todos querían saber. Del auto accesible solo comentaron que “será un anuncio posterior”, auque está claro que será un hecho, aunque no se sabe si se llamará Model 2 o no, y permitirá a los usuarios llegar al auto eléctrico más fácilmente, con un modelo que no solo será menos costoso, sino más tecnológico y sustentable. También se aprovechó el momento para confirmar que la pickup eléctrica, Cybertruck llegará finalmente este año 2023.

De todos modos, lo más interesante de la presentación fue el panorama general presentado. Los avances en todas las áreas han sido enormes, y quizás no son exclusivos de Tesla, pero ellos decidieron abrirlos a todos en una transmisión que tuvo 150.000 personas mirando atentamente lo que se mostraba.

Seguir leyendo