Efecto Mundial y Navidad: en diciembre creció casi 18% la venta callejera en la ciudad de Buenos Aires

Se detectaron en diciembre más de 1.200 puestos de venta ilegal en calles y avenidas porteñas (Matias Arbotto)

De la mano del las búsquedas de productos relacionados con el Mundial y de las fiestas de fin de año, durante el pasado mes de diciembre creció la venta callejera ilegal en la ciudad de Buenos Aires. Según datos de un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se detectaron más de 1.200 puestos de venta ilegal en calles y avenidas porteñas.

De acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la entidad, la cifra representó una caída del 25% en comparación con diciembre de 2021, pero en relación a la medición previa de noviembre de 2022-, se registró un aumento de 17,8%.

El promedio de 2022 fue de 1009 puestos detectados de forma mensual, mientras que en 2021 ese promedio fue de 891 y en 2019, de 586 puestos, lo que muestra un incremento del 13% y 72% respectivamente.

Las diez cuadras más afectadas se ubicó el 61% del total de puestos callejeros, ubicados en calles, avenidas y peatonales. “Sin embargo, esas cuadras representaron el 25% del total de las cuadras afectadas, lo que sugiere cierta concentración de la actividad de venta ilegal callejera”, destacaron desde la CAC.

La zona Once contó con 6 de las 10 cuadras más perjudicadas (Matias Arbotto)

En el Top 10, la zona Once contó con 6 de las 10 cuadras más perjudicadas, con una participación de 29,6% en el total detectado en avenidas y calles. Las otras cuatro cuadras más afectadas se encontraron en Floresta, en la Av. Avellaneda, con una participación de 31,37%.

La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue la avenida Avellaneda al 2900, donde se relevaron 112 puestos. El segundo lugar fue para avenida Avellaneda al 3000, con 94 stands.

El rubro más comercializado fue Indumentaria y calzado, que abarcó el 71,6%, seguido por alimentos y bebidas con el 11,8% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la Zona Once. Y la estación 11 de Septiembre -conocida como estación Miserere- fue la más afectada entre las estaciones y plazas.

“Por otro lado, se registró un aumento de 1,8% en los casos de piratería respecto a noviembre, al detectarse un total de 980 casos. La zona Once encabezó las falsificaciones del rubro Indumentaria y calzado y Zona Retiro el de Óptica, fotografía, relojería y joyería”, precisó el informe de la cámara.

Entre noviembre y diciembre, registró un aumento de 17,8% en la venta callejera (Matias Arbotto)

En el informe se relevaron las avenida Avellaneda, Rivadavia, Pueyrredón, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Cabildo, Juramento, 9 de Julio, Avenida de Mayo, Callao y las calles Lavalle y Perú. También zonas en los barrios de Liniers, Once y Microcentro. Además, la muestra también contempló la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 30 de diciembre de 2022 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.

La Plata

En la ciudad de La Plata, en tanto, se detectaron 189 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Este valor fue bastante más elevado que el mes anterior: según los datos de CAME, la cantidad se incrementó un 136,3% respecto a noviembre 2022, pero se ubicó un 37,8% por debajo del valor de diciembre de 2021.

Entre las cuadras más afectadas, el primer puesto lo ocupó Plaza Italia (Calle 7 y 44), con 75 puestos. Esto es el 39,7% del total de puestos relevados en calles de la ciudad. En segundo lugar, se ubicó la Calle 7 al 950, con 14 puestos, y al 700, con 10 puestos, con una participación del 7,4% y del 5,3% respectivamente. El rubro con mayor participación en las calles, avenidas y peatonales del centro comercial platense fue Indumentaria y calzado, que representó un 68,% de los rubros observados. En tanto, óptica, relojería, fotografía y joyería se ubicó en el segundo lugar, con el 14,2% del total.

