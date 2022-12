Carlos Melconian: “Hoy nadie está en condiciones de garantizar la paz cambiaria”

Carlos Melconian

Por quinta rueda consecutiva el dólar libre aumentó y este miércoles alcanzó los 357 pesos. Si bien para el economista Carlos Melconian, esta suba “no le mueve un pelo”, advirtió que “nadie” en el Gobierno está en condiciones de “garantizar la paz cambiaria”.

Carlos Melconian: “En este estado calamitoso, nosotros no pensamos en una dolarización” El ex presidente del Banco Nación se encuentra trabajando en un programa económico que pondrá a disposición de la próxima gestión de Gobierno VER NOTA

El ex titular del Banco Nación intentó quitarle dramatismo a la situación y propuso “discutir el valor del dólar en términos reales”, revisando “si este dólar es equivalente a algún dólar de otro período” para trazar el paralelismo.

En este marco, manifestó que esta es “una dinámica de una brecha del 100%, que es una anomalidad grotesca”. “Hay un ambiente para que la brecha sea del 100% porque sobran pesos, hay déficit fiscal, el financiamiento es monetario, porque no hay un plan y porque no hay horizonte”, enumeró. En ese sentido, agregó que “la política oficialista no está jugando a ser competitiva para la próxima elección”, sino que “está jugando para cruzar a la otra orilla”.

Según Carlos Melconian, los argumentos económicos del presidente para no acatar el fallo de la Corte son una excusa: “Esto es 100% institucional” “¿Cuál es el valor de la ley, qué significa hoy un depósito, un bono, un terreno en la Argentina?”, planteó el economista que consideró “gravísima” la decisión del gobierno y para quien “urge encontrar una salida” porque de lo contrario “estamos liquidados” VER NOTA

Te puede interesar: Carlos Melconian: “En este estado calamitoso, nosotros no pensamos en una dolarización”

“Nadie está en condiciones de garantizar la paz cambiaria por el año que viene, todo está atado con alambre”, advirtió.

Jornada financiera: la Bolsa cerró la semana con otro récord y el BCRA con saldo positivo de USD 117 millones Fue la séptima ronda consecutiva con racha alcista para los títulos argentinos. Desde que se inició el dólar soja 2, el BCRA acumula un saldo positivo de USD 1.231 millones VER NOTA

“Estamos en un modelo donde a la oferta de cambio, que son los exportadores, le tenés que dar un dólar de 230 pesos para que vendan porque a 170 no venden; y cuando venga la cosecha gruesa va a venir otra demanda de otro tipo de cambio alternativo. Sí se puede garantizar hacer las cosas llevaderas, por eso la suba de 20 pesos no me mueve un pelo, el tema es si continúa esa dinámica...”, agregó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

El economista Carlos Melconian criticó la forma en que el gobierno nacional financia el déficit fiscal

Este miércoles, Alberto Fernández opinó de la suba del dólar libre y señaló que se trata de “un juego político” que “aparece cada dos por tres”. “Cuando Cristina (Kirchner) es condenada, cuando dice que no va a ser candidata hacen subir los bonos, cuando se encuentran que diciembre termina con la alegría que nos dejó la selección nacional, cuando ha empezado a haber un proceso de moderación de la inflación. Hay que morder los dientes y dejar pasar. Me parece que estamos en una lenta desaceleración de la inflación”, marcó en una entrevista con C5N.

“No creo en lo que dijo Alberto Fernández”, manifestó por su parte Melconian. El actual titular del Ieral de la Fundación Mediterránea le contestó en duros términos al mandatario y remarcó que “llegó el momento de hablarle a la gente como adultos, porque la gente entiende. Imagino a futuro un presidente y un equipo tratando de decirle a la gente cómo son las cosas”.

“No es que no hay actividad, hay salida del peso. El dólar, como un bien más, es demandado a través de esos pesos y la gente sabe que si se escuda a través del dólar, rinde cero pero queda protegido. A la gente le tenés que decir que queres corregir eso a futuro. La gente tiene que entender por qué pasa eso”, continuó y protestó que a la gente se le hable “como si le hablaras a monitos”. “No me gusta que le mientan a la gente”, enfatizó.

El economista también se refirió a la disputa entre el Gobierno, la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema por la distribución de la coparticipación, y consideró que es “un tema que se ha politizado, no es económico”; y que “termina siendo una exageración” la discusión.

“Me extrañó el apoyo político de ese grupo de gobernadores. En privado entienden perfectamente las cosas”, manifestó y dejó en claro su postura: “En esta instancia tiene razón la Ciudad, por decir la verdad”.

Seguir leyendo: