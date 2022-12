Carlos Melconian: “En este estado calamitoso, nosotros no pensamos en una dolarización”

El economista Carlos Melconian

Argentina culmina el 2022 con el índice de inflación rozando los tres dígitos y con la cotización del dólar alcanzando los 340 pesos. Apenas dos datos de los tantos que se pueden utilizar para describir la gravedad de la crisis. En este marco, el economista Carlos Melconian, que se encuentra trabajando en un programa económico para el próximo gobierno, señaló que no tiene en mente aplicar una dolarización “en este estado calamitoso” en el que se encuentra el país.

El expresidente del Banco Nación y actual titular del Ieral de la Fundación Mediterránea, analizó este domingo la coyuntura política y económica. En ese sentido, planteó que “Argentina va de nuevo a una coalición”, y que este tipo de alianzas políticas “no es tan claro cómo razonan”, por ello consideró que no prevé ningún triunfo “apabullante” en las elecciones del año próximo.

No obstante, advirtió que la credibilidad y la confianza en el país está dañada y que no hay reglas del juego claras. “Hay que refundar todo eso, los tiempos han cambiado”, remarcó. En declaraciones a Actualidad Política TV (Canal METRO), agregó que por otra parte -en contraste con la política- “la gente está muy ubicada”. Y citó como ejemplo lo sucedido en los festejos tras la consagración del Seleccionado en el Mundial de Qatar: “En un escenario anárquico, como termina lo del Obelisco es un lujo”.

“El oficialismo de turno solo ratificó en el 2017, porque 2013, 2015, 2019 y 2021 le votó en contra al que estaba gobernando. Entonces todo está muy finito. Nosotros debemos consolidar y la democracia está en deuda con eso”, consideró.

De cara a 2023, Melconian reafirmó que “no están dadas las condiciones para una hiperinflación” pese a rondar alrededor del 100%: “A la espiralización de precios hay que provocarla”. De todas formas aclaró que tampoco están dadas las condiciones para que “el 100, 95, 94 o 102, baje. Es decir, el 4% mensual es insostenible”.

El ex titular del Banco Nación se encuentra “haciendo una tarea profesional para ponerla a disposición del próximo presidente de la Argentina”. “Nosotros estamos haciendo un programa y también estamos dispuesto a gestionarlo”.

Consultado sobre su preferencia de candidato en medio de la interna de Juntos por el Cambio, reclamó “dejarlos trabajar a todos de forma tranquila” y que en su momento se irá a “dialogar con el futuro presidente”.

En ese sentido, recordó las críticas que ha tenido para con Mauricio Macri con respecto “a implementar un tipo de cambio libre y flotante el primer día con metas de inflación”. “Me he opuesto a dar crédito hipotecario ligado a la tasa de inflación, porque me parecía no adecuado”, agregó. Y enfatizó que “hoy día, en este estado calamitoso en el que está (el país), nosotros no pensamos en una dolarización”.

Al respecto del ex mandatario, opinó que “si algún día pide la encuesta” y “ve que es competitivo y que los números le dan” se presentará como candidato a la Presidencia una vez más: “¿Qué persona que es competitiva y los números le dan, no va? Aquel que directamente no se mete en la política, no se inmiscuye”.

"Vamos a ver que dan los números de Macri", agregó suponiendo que la definición del ex presidente estará sujeta a "lo que den las encuestas" y "su ímpetu".





