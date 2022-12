El BCRA compró USD 74 millones en otra rueda con importantes liquidaciones del dólar soja 2

El BCRA sostiene un saldo a favor por su intervención cambiaria en diciembre.

El volumen operado en el segmento de contado (spot) alcanzó este lunes los USD 330,3 millones en el mercado mayorista, con el aporte de USD 133,1 millones liquidados por los exportadores del complejo sojero a través del tipo de cambio especial de 230 pesos. De esta forma, luego de seis ruedas operativas del nuevo dólar soja a una tasa de cambio diferenciada el monto liquidado sumó 1.089,4 millones de dólares.

El BCRA terminó la primera rueda de la semana con compras netas por USD 74 millones, prácticamente la mitad de los ingresos del agro del día. El BCRA desembolsó $30.613 para comprar los dólares de la soja y revendió unos USD 59,1 millones a un promedio de $169,14, por 9.996,2 millones de pesos. Así efectuó una emisión neta por su intervención cambiaria de unos $20.616,8 millones o $278,60 por cada dólar que incorporó a reservas.





En tanto, las compras netas efectuadas por la autoridad monetaria con el dólar soja 2 acumularon en seis días hábiles unos USD 531 millones, a un tipo de cambio promedio de $295,48, pues el Central efectuó una emisión neta -entre compras y ventas en la plaza mayorista- de $156.901 millones para adquirir esos 531 millones de dólares.

Los analistas de GMA Capital puntualizaron que el ministro de Economía Sergio “Massa no tardó en anunciar la segunda edición del dólar soja. Implicará un tipo de cambio de $230 y regirá hasta fin de año. Es cierto que no será igual de exitoso que la primera edición, ya que el nivel de retención de granos no es comparable con el de finales de agosto. Sin embargo, la liquidación podría alcanzar los USD 3.000 millones. Eso sí, es ‘pan para hoy y hambre para mañana’”.

“El componente perverso de este tipo de medidas es que minimiza el costo implícito de cada divisa con mayor restricción a las importaciones. Dado que compra divisas a $230 y las vende a $167, el Central procurará vender la menor cantidad de divisas posible”, acotaron desde GMA Capital.

El Banco Central atraviesa un 2022 con compras netas por USD 4.055 millones, un monto que representa el 76,4% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 5.309 millones al 6 de diciembre de 2021.

Las reservas internacionales crecieron en la semana en USD 757 millones y finalizaron en 38.291 millones de dólares. Como importante novedad respecto de las reservas internacionales, el Gobierno consiguió la aprobación técnica de las metas del tercer trimestre y se espera que el staff apruebe el desembolso de unos USD 6.000 millones que servirán para cancelar los pagos que deben hacerse al FMI hasta principios de febrero.

“Más adelante se seguirán recibiendo desembolsos en la medida que se aprueben las metas que servirán para cancelar los vencimientos previstos. Con una particularidad: en las semanas previas a las PASO el flujo neto será bastante negativo”, indicaron los expertos de Aurum Valores.

“Esto obligaría al BCRA a usar reservas propias para pagar los vencimientos de julio y agosto ya que recién entrado septiembre se recibirían desembolsos que ayudarían a recomponer el uso de reservas”, agregaron.

“Ante la escasez de divisas, se ha recurrido una vez más al dólar soja como sucedáneo de una devaluación o desdoblamiento cambiario que no se quiere convalidar; mientras se han ido reforzando las restricciones a las importaciones para lograr cumplir con el objetivo comprometido con el FMI de incremento en las reservas”, expresó José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

“Esto no solo volverá a generar el efecto no deseado en la política monetaria -mayor emisión-, sino que finalmente empieza a impactar en la producción. En septiembre la economía cayó en comparación con agosto y se desaceleró respecto al año previo, según la publicación más reciente del dato de la actividad económica”, apuntó Segura.

