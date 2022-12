Aerolíneas Argentinas presentó nuevas rutas aéreas y aumentó sus frecuencias en el país y la región

Aerolíneas Argentinas presentó sus nuevos esquemas de vuelos para las temporadas altas de verano e invierno. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Este viernes Aerolíneas Argentinas presentó su oferta de vuelos para la temporada de verano (2022-2023) y para el próximo invierno del año próximo.

El anuncio tuvo lugar en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se celebró la 161º edición de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, presidida por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, y de la cual participó la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani y el director comercial de la compañía, Fabián Lombardo, quien estuvo a cargo de la presentación de la oferta de vuelos de la empresa aérea de bandera.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, presidió el evento donde Aerolíneas Argentinas anunció sus novedades operacionales

Nuevo esquema de vuelos de Aerolíneas Argentinas para el verano 2022-2023

- Córdoba―Mar del Plata: desde fines de diciembre.

- Mendoza―Mar del Plata: desde fines de diciembre.

- Rosario―Mar del Plata: desde fines de diciembre.

- Tucumán―Mar del Plata: activa desde octubre, continuará durante el verano.

- Buenos Aires―Merlo (San Luis): comienza a operar este viernes 2 de diciembre, vuelos todos los jueves y domingos.

- Córdoba―Florianópolis: durante enero 2023.

- Córdoba―Río de Janeiro: durante enero 2023.

- Rosario―Río de Janeiro: durante enero 2023.

- Mendoza―Río de Janeiro: durante enero 2023.

- Aeroparque metropolitano de Buenos Aires―Florianópolis: a partir de este mes habrá vuelos diarios para esta ruta.

- Rosario―El Calafate: a partir de enero, con una frecuencia de 2 vuelos por semana.

- Bariloche―Tucumán: a partir de enero, con una frecuencia de 1 vuelo por semana.

“Por su parte, el resto de los destinos nacionales tendrán refuerzos a diario que servirán para apuntalar la alta demanda de tickets durante enero, febrero y marzo. De esta manera, las 237 salidas promedio por día actuales pasarán a ser 260″, detalló la compañía.

Según los datos que compartieron con Infobae, la temporada alta de verano 2023 representa un incremento del 4% más en cuanto a la oferta de asientos, respecto al mismo periodo del 2019, antes de que estallara la pandemia. La empresa estima que terminará el año con 11 millones de pasajeros transportados y apunta a superar su marca histórica de 13 millones durante el 2021.

Aerolíneas Argentinas ofrecerá una variada oferta de vuelos entre Brasil y la Argentina de cara a la próxima temporada de invierno 2023, para atraer más turistas brasileños

Nuevo esquema de vuelos de Aerolíneas Argentinas para el invierno 2023

- San Pablo―Bariloche: desde el 3 de julio de 2023 hasta septiembre incluido, con una frecuencia de 4 vuelos directos los días lunes, jueves, viernes y domingos, y una frecuencia de otros 3 vuelos los martes, con una escala intermedia en el Aeroparque metropolitano de Buenos Aires.

- San Pablo—Mendoza: desde el 11 de abril del próximo año habrá 2 vuelos por semana los días martes y viernes, con sus respectivos regresos a Brasil los días miércoles y sábados.

- San Pablo―Ushuaia: comenzará a operar el 6 de julio y contará con una frecuencia de 2 vuelos semanales los jueves y domingos, con sus respectivos retornos los lunes y viernes, en este caso estos vuelos serán con una escala en el Aeroparque metropolitano.

- San Pablo―San Martín de los Andes: estará operativa desde el 3 de julio y contará con una frecuencia de 2 vuelos semanales vía el Aeroparque metropolitano los días lunes y viernes, y los respectivos regresos a Brasil tendrán lugar los martes y sábados.

- San Pablo―Salta―Tucumán: esta ruta, que fue inaugurada este año 2022, tendrá 2 vuelos por semana los días miércoles y sábados, con sus respectivos regresos los jueves y domingos. Vale la pena remarcar que esta operación continúa hasta San Miguel de Tucumán, dando una posibilidad más para que turistas brasileños conozcan más puntos del Norte argentino.

- San Pablo―Córdoba―El Calafate: comenzará a operar el 3 de julio y tendrá dos frecuencias semanales los días lunes y sábados, con sus respectivos regresos los lunes y viernes.

“Aerolíneas Argentinas cumple un rol absolutamente determinante, no solamente para conectar las provincias, no solamente por su tarea de unir a los argentinos en un país tan extenso, sino también en el desarrollo del turismo receptivo en particular. Con ellos hemos trabajado como si fuéramos un solo equipo”, dijo Lammens.

“Gracias a Aerolíneas Argentinas, que no solo trabajan enfocados en el turismo y en la cantidad de visitantes que llegan a Bariloche, sino que también tienen la sensibilidad para conectar a los rionegrinos con rutas como Bariloche –Viedma”, dijo por su parte Carreras.

“Después de la excelente temporada de invierno que vivimos este año, nos anticipamos a programar y poner a disposición del mercado brasilero la venta de pasajes para el 2023. Estos vuelos forman parte de nuestro plan estratégico para potenciar el turismo receptivo desde Brasil hacia los principales destinos turísticos de invierno. Estamos seguros de que la próxima temporada será muy importante para todo el sector turístico”, concluyó Ceriani, presidente de la empresa aérea.

