Los aumentos que llegan en diciembre: tarifas, prepagas, colegios y combustibles

Los colegios privados tendrán el último aumento de cuotas del año en diciembre

El último mes del año llega con una lista de aumentos en bienes y servicios regulados -desde prepagas y colegios hasta combustibles- que ponen presión a la inflación: desde el pico mensual de 7,4% registrado en julio pasado. el índice no logró perforar el piso del 6%. En diciembre, además, se comenzará a ver el efecto del programa Precios Justos, con cerca de 2.000 productos de consumo masivo que no aumentarán en los próximos meses, pero que aun no está disponible en todos los supermercados.

Los aumentos previstos para diciembre:

Prepagas

Este mes, las cuotas del servicio de medicina prepaga tendrán una suba de 6,9%. Este porcentaje corresponde al aumento previsto inicialmente de 13,8% de acuerdo a una fórmula que se comenzó a aplicar este año. Sin embargo, por el impacto que tendrían esas subas, el Gobierno decidió desdoblar esa suba en dos tramos: 6,9% en diciembre y 6,9% en enero.

El aumento total en el año será de poco más del 100% y el año próximo se comenzará a aplicar una nueva fórmula vinculada al índice de variación salarial (Ripte). A partir de febrero de 2023 y por el plazo de 18 meses, el incremento del valor de las cuotas tendrá como tope máximo el 90% del índice Ripte del mes anterior. Esto se aplicará a quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($406.458 en febrero).

Las cuotas del servicio de medicina prepaga tendrán una suba de 6,9 por ciento

Colegios privados

El mes próximo, las cuotas de los colegios privados -que cuentan con aporte estatal- tendrán una suba de 14,5% en la ciudad de Buenos Aires y 10% en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los últimos aumentos autorizados. El año cerraría con aumentos promedio de 89% para ambos distritos.

Los aumentos aplicados durante este año a los colegios privados en la ciudad de Buenos Aires fueron del 10% en marzo, 9% en abril, 15% en julio y 20% en octubre. A modo de ejemplo, la cuota de un colegio privado primario de la ciudad de Buenos Aires -con extensión horaria- que en diciembre de 2021 era de $15.400 pasará a ser en diciembre de este año a unos $31.000. Una suba de poco más del 100 por ciento en un año.

Transporte

Las tarifas de transporte para trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían tener un aumento de 40% aproximadamente, según lo anunciado por el ministerio de Transporte. Sin embargo, el porcentaje aun no fue confirmado y, según versiones, es más probable que el aumento finalmente se aplique a partir de enero del año próximo.

El más reciente aumento en el valor del boleto de los colectivos y los trenes se aplicó en agosto pasado. Las tarifas de colectivos actuales son de $25,20 para el tramo inferior a 3 kilómetros; $28 para los viajes de entre 3 y 6 km y $29,40 para los tramos de 6 a 12 km.

Mientras que el valor del pasaje de tren interurbano es de $17,25 en las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín; $11,25 en la línea Urquiza $11,25; $10,75 en las líneas Roca y Belgrano Sur y $9,50 en la línea Belgrano Norte. Desde Anses recordaron que sus beneficiarios (jubilados, monotributistas sociales, beneficiarios de asignaciones) pueden obtener un 55% de descuento con su tarjeta SUBE en viajes de transporte público.

Aunque fue anticipado, el aumento de trenes y colectivos en diciembre aun no fue confirmado y podría pasar a enero

Tarifas

En diciembre también se reflejará en las boletas de los servicios de gas, electricidad y agua el impacto de la quita de subsidios aplicada durante el mes de noviembre. En el caso de los clientes de la empresa de agua Aysa, este mes los usuarios ubicados en las zonas de ingresos altos dejaron de recibir subsidios y comenzarán a pagar la tarifa plena (se estima que es un 15% de los usuarios).

En tanto, los usuarios ubicados en las zonas de ingresos medios tendrán una quita gradual: el subsidio se redujo a 40% en noviembre (luego vendrán quitas de 20% en enero y tarifa plena a partir de marzo de 2023). Por último, los usuarios ubicados en las zonas de ingresos bajos, este mes tendrán un 45% de la tarifa subsidiada (el porcentaje se reducirá a 30% a partir de enero y 15% en marzo).

Combustibles

Por un acuerdo entre el ministerio de Economía y las empresas petroleras se determinó un esquema de suba para los combustibles líquidos -nafta y gasoil- que comenzará con un 4% a partir de diciembre. Con ese aumento, el precio de la nafta super en la ciudad de Buenos Aires pasará de los $145 actuales por litro a $151 en diciembre; $157 en enero; $163 en febrero y cerca de $170 en marzo.

Para el diesel, que actualmente se vende a $155,90 el litro, por los aumentos escalonados, el precio alcanzará $162 en diciembre; $168,60 en enero; $175,30 en febrero y $182 en marzo. El cronograma acordado con las empresas YPF, Raizen (titular de la marca Shell), Trafigura (de la red Puma) y Axion prevé subas de 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo.

Los combustibles tendrán subas de 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo

Alquileres

Para los inquilinos que deben realizar su actualización de alquileres en diciembre -contratos firmados en diciembre 2020 y diciembre 2021- la suba alcanzará un porcentaje de 77,5% de acuerdo a un índice (ICL) que contempla la variación de la inflación y de los salarios. Com ejemplo, un alquiler de $50.000 pasará a costar $88.788 desde el mes que viene.

