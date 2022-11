Gian Carlo Aubry, CEO de Nestlé Argentina: “El contexto no es favorable, pero vamos a continuar invirtiendo en el país”

Gian Carlo Aubry, CEO de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay

La multinacional suiza de alimentos Nestlé inauguró este lunes su primer centro de investigación y desarrollo en América Latina, que funcionará en la ciudad de Santiago de Chile. El acto contó con la participación de directivos globales de la compañía y del presidente chileno Gabriel Boric, entre otras autoridades.

Luego de la inauguración, Gian Carlo Aubry, CEO de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, dialogó con Infobae vía online dede Chile sobre la situación de la empresa en el país y la importancia de la apertura de este nuevo centro de investigación que se suma a otros 23 que la empresa suiza tiene en el resto del mundo donde más de 4.000 personas trabajan en investigaciones para el desarrollo de nuevos alimentos.

- ¿Cómo atraviesa Nestlé la situación de la Argentina, con alta inflación, acuerdos de precios y trabas para la importación de insumos?

- Lo que está pasando hoy en la Argentina no es algo nuevo. Existe hace décadas con altos y bajos. Hay una situación complicada, un mar complicado en el cual el barco de Nestlé tiene que navegar y encontrar su camino. Lo estamos encontrando como lo hemos encontrado en el pasado. El contexto no es favorable pero necesitamos encontrar soluciones. A cada problema buscamos una solución y avanzamos. Hace más de 90 años que estamos en la Argentina y continuamos con el deseo de crecer en la Argentina. El año pasado, anunciamos un plan de inversión para los próximos tres años mas de USD 40 millones y vamos a continuar invirtiendo, creyendo en el país y navegando en este contexto que es muy complejo, muy complicado. Camos a buscar soluciones siempre en diálogo con el Gobierno y al mismo tiempo para satisfacer al consumidor.

el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) para América Latina de Nestlé en Chile

El centro de investigación de Chile es importante porque es también una manera de poder aportar a la Argentina valor agregado, crear riqueza en productos que hoy no existen. Lleva tiempo, pero es importante. Queremos crear riqueza para redistribuirla, para avanzar y hacer crecer la compañía y tener una posición que nos permita sobrellevar esos problemas y encontrar talento.

- ¿Cuál será el rol del centro de investigación para la compañía?

- Buscar aplicaciones, nuevas recetas, testear con científicos que van a buscar acelerar la innovación, nuevos productos o nuevas ideas sobre todo para focalizar en América latina, lo que nos permite ganar tiempo para encontrar soluciones locales a la innovación.

- La compañía está trabajando en alimentos con proteínas alternativas (plant-based) y técnicas de fermentación de precisión similares a la industria farmacéutica para bebidas lácteas, ¿cuáles de estas innovaciones llegarán a la Argentina?

- Estamos siempre a la búsqueda de traer novedades a la Argentina. Aquí tenemos todo el desarrollo de la leche orgánica que fue un desarrollo puramente argentino; después de una inversión de más de USD 16 millones ya podemos entregar una leche Nido 100% orgánica. La leche A2, que tiene ciertas proteínas que permite mejorar la digestión, es totalmente hecha en la Argentina. Estamos siempre escuchando lo que pasa alrededor del mundo. Todo lo que es plant-based (alimentos de origen vegetal) a nivel de proteína vegetal estamos al estudio de ver que podemos ofrecer al consumidor argentino. Estamos trabajando con tres innovaciones que serán novedades importantes en el mercado; pero por ahora estamos en un momento de investigación con el consumidor para ver si satisface el paladar del argentino y el precio. Y, en el contexto que tenemos hoy, si podemos encontrar todas las materias primas en la Argentina o si tenemos que contar con insumos importados.

Los alimentos plant-based son una tendencia global que se acelerará en los próximos años REUTERS/Denis Balibouse

- La tendencia de alimentación plant-based es una de las que más rápido avanza

- Hay una tendencia en el mundo de ingerir mas proteínas vegetales, pero no siempre es fácil encontrar o construir un producto semejante a un producto que tiene proteína animal. Se consigue pero falta llevarlo a un nivel de costo y sabor adecuado para nuestro continente. Ya hay muchos desarrollos en este momento en Paraguay y Uruguay a base de nueces, soja, pero todavía no está adoptada como la leche de vaca. Por ahora es más bien un sustituto o tendencia. Estamos analizando cuándo y cómo podemos hace aumentar esta tendencia. No es fácil cambiar el hábito de consumo de las personas. Es realmente un trabajo profundo convencer al consumidor con un producto que tiene buenos sabores y el beneficio de la proteína vegetal. Se necesita mucha investigación y este centro nos va a ayudar a acelerar esas investigaciones. Es apasionante encontrar una manera de consumir otros tipo de productos, pero requiere tiempo.

- ¿Cómo trabajan estos temas con sus proveedores de materias primas?

- Hay tres materias primas, café, cacao y leche, que son muy importante para nosotros. Hay planes mundiales para asistir al cultivador, que pueda generar riqueza en su finca, ayudamos al productos a tener una alta calidad en su cultivo de materia prima. Hay una transparencia a nivel mundial sobre la compra de esas tres materias primas. Tenemos cientos de tambos alrededor del mundo a los que ayudamos a tener un trato con los animales que sea correcto y aconsejarlos con todo el tema de emisiones de CO2. Lo estamos aplicando en los 70 tambos que tenemos en la Argentina, aplicando esas reglas de sustentabilidad y bienestar a los animales. Hay todo un plan para los próximos años para disminuir la eliminación de CO2 de parte de los tambos.

- ¿Cuándo se verán en la región las innovaciones que surjan del centro de investigación de Chile?

- Para toda América Latina hay proyectos que están avanzando rápidamente; en los próximos meses se va a tener cosas concretas pero primero se tiene que testear la factibilidad industrial en los próximos 12 meses. Hay centros de investigación que trabajan en corto, mediano y largo plazo en todo el mundo, todos interconectados que aprovechan este conocimiento avanzar más rápido.

Nuevo centro de Investigación y Desarrollo para América Latina

Según explicaron las autoridades de Nestlé, el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) para América Latina tiene como objetivo innovar para los consumidores de la región, aprovechando las capacidades científicas y tecnológicas globales de la empresa. El centro también fortalecerá las colaboraciones de la empresa con universidades, start-ups y emprendedores de toda América

Durante la inauguración oficial, Laurent Freixe, el director ejecutivo de Nestlé para Latinoamérica señaló que la empresa busca aportar soluciones innovadoras de alimentos y bebidas adaptadas al estilo de vida y las necesidades de las familias latinoamericanas. En tanto, Stefan Palzer, director de Tecnología, destacó el potencial de la región.

Leche producida a base de semillas, una de las innovaciones globales de Nestlé REUTERS/Denis Balibouse

“Queremos innovar con mayor cercanía a los consumidores de esta región, aprovechando nuestra ciencia y tecnología más avanzadas y los centros de producción locales”, explicó. Alrededor de 30 empleados de I+D trabajarán en varias categorías de productos, sobre todo en áreas estratégicas como alimentos de origen vegetal, nuevas soluciones para una nutrición accesible, productos lácteos nutritivos y sostenibles, productos de chocolate e innovaciones en café.

Algunos ejemplos de innovaciones recientes en la región son el lanzamiento de la nueva generación de sistemas de café con cápsulas domésticas compostables para Brasil (el primer mercado mundial donde Nestlé produce y comercializa esta innovación). La compañía también está ensayando en Guatemala un nuevo concepto de mezclas de proteínas de origen vegetal, nutritivas y accesibles, bajo la marca Malher.

El año pasado, científicos especializados anunciaron el descubrimiento de variedades de café bajas en carbono con un rendimiento hasta un 50% mayor, que están siendo cultivadas en primer lugar por los agricultores de América Central en el marco del Plan Nescafé.

Seguir leyendo: