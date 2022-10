Por qué subieron los bonos de la deuda argentina mientras caían los mercados globales por la crisis china

La caída de China impactó en todos los mercados del mundo REUTERS/Brendan McDermid

China fue el azote del mundo. A la Argentina la afectó en la caída de sus reservas porque el yuan se desplomó más de 1% y provocó una baja de USD 66 millones que no representa a pleno la caída. En los próximos días, los ajustes contables harán subir esa pérdida. Hasta que comenzó el proceso devaluatorio de la divisa china, los yuanes representaban 52% de las reservas, alrededor de USD 19.500 millones. Pero ahora, esas reservas se convirtieron en USD 17.750 millones. El Banco Central compró apenas USD 3 millones en la plaza mayorista donde el dólar subió 92 centavos porque se incluyó el feriado.

Pero el tsunami de China, debido al endurecimiento de la nueva gestión del reelecto premier Xi Jinping, no solo golpeó a las reservas, sino que está afectando a las exportaciones y al precio de la carne en dólares, por el menor consumo ya que la economía oriental aumentó 3,9% contra 5,3% que estimaban.

Te puede interesar:

Los ETF, que son índices que representan bonos, acciones, materias primas, entre otros activos reflejaron la caída de las Bolsas Chinas. La de Hong Kong perdió más de 6% y el índice China A50, el más vinculado a las empresas extranjeras, 3,93%. El índice de Shanghái bajó 2,02%. El ETF que reúne los ADR de acciones chinas que cotizan en Nueva York, perdió 10,9%.

En la región Brasil recibió el mayor impacto. El Ibovespa de la Bolsa de San Pablo cedió 3,27% y el EWZ que mide bonos y acciones brasileñas, retrocedió 6,1%.

Los bonos argentinos, lejos de derrumbarse por esta calamidad, tuvieron una suba inesperada. Según los operadores el movimiento se debió al anuncio de Máximo Kirchner de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no va a presentarse como candidata a presidente en 2023. La noticia provocó una fuerte demanda de bonos en dólares que tienen paridades de default.

Fue así como los títulos de deuda subieron hasta 6,55% como fue el caso del Global 2041. Los bonos que vencen en 2035 aumentaron 5%. La euforia llevó al riesgo país a caer 138 unidades (-6%) a 2.544 puntos básicos, a los niveles de hace un mes y medio.

Bajaron los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son la referencia del riesgo país, y su renta aumentó a 4,234%

“El plano más complicado ahora es el del maíz y el trigo. La siembra de maíz temprano va a estar muy complicada. El trigo tuvo una variación de 12 dólares en el mercado a término por los rumores de una intervención oficial para garantizar el abastecimiento interno. Sobre el final el precio se estabilizó. Los molineros están pagando sobreprecios por el trigo que hay en stock. De acuerdo con la calidad que tenga, cotiza a entre USD 355 y USD 400. Nunca la molienda pagó estos valores para originar trigo, como se llama en la jerga a las existencias de la cosecha anterior porque la que viene se va a estar trillando en un mes y no se sabe la calidad y cantidad”, señaló Salvador Vitelli, analista financiero especialista en agronegocios.

En tanto los dólares alternativos se mantuvieron estables. La suba de los bonos conque se operan estas divisas, fue clave. El AL30D aumentó 3,9% y el GD30D, 5%. De esta manera el MEP terminó la rueda con una suba de $1,63 (+0,6%) a $292,26. El contado con liquidación aumentó apenas 26 centavos (+0,1%) a $303,96. El “blue” quedó sin cambios en $291 con lo que quedó a una distancia lejana del dólar tarjeta que cerró a $322,86.

El dólar futuro ahora tiene menos intervención del BCRA. “Por segundo mes consecutivo el Central redujo sus posiciones. Está en USD 3.159 millones contra USD 7.000 millones de fines de julio del año pasado” señaló el analista financiero Andrés Reschini.

En su opinión, no hay suficientes vendedores y está traccionando al alza a los valores de los fines de mes. “Motivos para acelerar la devaluación no faltan, pero no hay decisión políticas para que eso pase y se las han ingeniado para evitarlo. Podría suceder si la política cambia de parecer o se quedan sin armas y no pueden frenar al mercado”, agregó.

A todo esto, la Bolsa, tuvo un mejor comportamiento con un buen monto de negocios por $1.862 millones. El S&P Merval, el índice de las líderes, subió 0,56% en pesos y en dólares. Lo mejor fue la suba de YPF de 3,15% siguiendo el alza del petróleo.

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron $5.615 millones porque como cotizan por el valor del contado con liquidación, algunos utilizan los papeles neoyorquinos como cobertura. Lo cierto es que en esta plaza predominaron las bajas.

El mercado quedó tenso para hoy y los bonos tienen posibilidades de seguir brillando. El dólar sigue al acecho porque la sequía es una preocupación que adelanta que faltarán dólares cerca de diciembre.

Seguir leyendo: