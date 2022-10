Máximo Kirchner: “Sergio Massa tiene un conocimiento muy superior al de Martín Guzmán sobre el Estado Argentino”

Máximo Kirchner habló sobre la gestión del ministro de Economía Sergio Massa

“Sergio Massa está administrando las consecuencias (de la gestión económica anterior). Tiene un conocimiento enormemente superior al de Martín Guzmán sobre el Estado argentino. Ha sido intendente, jefe de gabinete. Muchas veces tenemos miradas diferentes porque eso es natural y eso es el Frente de Todos ”, señaló el diputado Máximo Kirchner este lunes, en diálogo con el medio El Destape.

De esta forma, Máximo Kirchner resaltó la gestión de Massa y luego dirigió duras críticas a su antecesor en el cargo de ministro de Economía. Luego, consultado sobre diferencias con el actual ministro, señaló que hay distintas miradas dentro del Frente de Todos sobre la economía pero que se debe “poner en valor” esa diversidad.

Sobre la actualidad de la economía, Kirchner dijo que hay una tasa de inversión alta sobre un PBI bajo respecto al que dejó el kirchnerismo en 2015. Pero destacó algunos datos positivos: “Saliendo de esto, obviamente que hay buenos datos. El Gobierno arrancó tratando de dar una recuperación al poder adquisitivo que se perdió durante el macrismo, las provincias están teniendo obras”.

“Creo que estamos por debajo de nuestras posibilidades; todavía hay un gap, un espacio entre la realidad que puede imponerte un mundo complejo y la realidad que tenemos”

“Ahora, la situación económica global es mala (...) Creo que estamos por debajo de nuestras posibilidades; todavía hay un gap, un espacio entre la realidad que puede imponerte un mundo complejo y la realidad que tenemos. Pero nosotros obviamente siempre somos los malos. A mí me interesa que la situación de la sociedad mejore. obviamente la situación inflacionaria me preocupa pero no en términos electorales sino sobre el impacto en los sectores populares. Con una inflación de 22 puntos en 2015 perdimos la elección. Aunque ni yo ni Cristina éramos candidatos”, señaló el diputado.

“Cuando ves el macrismo era previsible que Macri hiciera lo que hizo. Gobernar la ciudad de Buenos Aires tiene una realidad diferente al resto de nuestro país. Tenés que ser medio tronco para ser jefe de Gobierno y no ser presidente”, agregó.

”Después del 9 de diciembre de 2015 la Argentina entró en un tobogán del que no salió más”, puntualizó. Y pidió: “Hay que hablar bien con los dueños de las empresas para que comprendan que el pueblo argentino hizo un gran esfuerzo”, comentó en otro momento.

“El endeudamiento que hay en nuestra Patria es lo que nos pone de rodillas ahora. hoy Argentina necesita dólares entonces aparece los señores de las cerealeras y dicen sí pero quiero esto. Estos sectores se creen después más importantes que su propio país y le deben todo”, destacó.

Críticas a Martín Guzmán

“Para nosotros, la forma en que se va Martín Guzmán fue de manera irresponsable. Cuando a mí me tocó alejarme de la orientación del bloque en la Cámara de Diputados hablé con el Presidente. Un ministro de Economía que se va de esa manera después de haber llevado a dos acuerdos a la Argentina es irresponsable”, señaló respecto a la renuncia del ex ministro.

“La Argentina firmó dos acuerdos. En 2020 con acreedores privados que ya no me convencía. Ahí cedemos y mejora poco. A los meses tenemos el dólar en $195 y luego viene el acuerdo con el FMI. Dos acuerdos que eran demandados por el sector del poder económica porque iban a mejorar la calidad y lo único que se ha visto después de cada forma y cada acuerdo que la Argentina llevó adelante es que la situación empeora. Entonces en la situación que hoy tiene nuestra país la capacidad de movimiento es menor”, agregó Kirchner.

Litio

En otro tramo de la extensa entrevista, Máximo Kirchner hizo hincapié en las posibilidades que abre la explotación de litio en el país.

“El desafío real que tenemos por delante es ese: como hacemos para que la Argentina contenga y abrace a la mayor cantidad de personas. Necesitamos que nuestro país se desarrolle”, señaló.

“De los tres países con mayor reserva de litio, Argentina es el único que cuenta con industria automotriz (...) somos uno de los pocos países con industria satelital y así podemos ir recorriendo el espinel argentino donde nuestro país tiene una potencia ya instalada y una potencialidad aún no instalada, enorme. Entonces, el endeudamiento que hay en nuestra patria, en nuestra nación, en nuestra república, es la que la pone de rodillas ahora. O sea: hoy Argentina necesita dólares para poder estabilizar nuestra economía, para poder dar cierta previsibilidad”, explicó.

“Entonces me parece a mí que esas situaciones son las que el macrismo termina generando cuando perdimos la soberanía económica. La política de desendeudamiento no era ideológica, era pragmática, práctica. Era decir: nosotros necesitamos desarrollar un país de esta manera, tener nuestro litio, nuestros recursos naturales, poder darle mayor valor agregado a una parte, no a todo. Pero una parte de ello poder darle mayor valor agregado acá. En un mundo aparte, en base a los híbridos por ejemplo en materia de automóviles o los celulares, o todo lo que uno ve que se usa diariamente. Hoy estamos de remate. O sea, no le podemos asignar el valor a las cosas que le tenemos que asignar y eso impacta en los argentinos y las argentinas”, concluyó.

