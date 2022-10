En el mes del “dólar soja”, el superávit comercial apenas superó los USD 400 millones

Foto de archivo de una máquina cargando soja a un camión tras la cosecha en la localidad de Caaguazu, Paraguay Febr 17, 2020. REUTERS/Jorge Adorno

El Intercambio Comercial Argentino (ICA) alcanzó un saldo positivo de 414 millones de dólares en el noveno mes del año, con lo que cortó una racha de tres meses consecutivos de déficit en su balanza comercial.

El INDEC informó que en septiembre de 2022, las exportaciones alcanzaron USD 7.407 millones y las importaciones, 6.993 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 7% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 14.400 millones de dólares.

El intercambio comercial en septiembre Indec

En valor las exportaciones disminuyeron 2,2% respecto a igual mes de 2021 (-USD 163 millones) debido a un descenso de 12,5% en las cantidades, ya que los precios ascendieron 12 por ciento. En términos desestacionalizados las exportaciones registraron una suba de 0,9%, mientras que la tendencia-ciclo cayó 0,7% con relación a agosto de 2022.

En cuanto a las ventas externas, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) bajaron 11,7% y los productos primarios (PP), 9 por ciento. Los combustibles y energía (CyE) crecieron 22,5% y las manufacturas de origen industrial (MOI), 13,4 por ciento.

Del lado de las importaciones, éstas se incrementaron 18,8% respecto a igual mes del año anterior (USD 1.107 millones), como consecuencia de una suba de 10,5% en los precios y de 7,6% en las cantidades. En términos desestacionalizados, las importaciones descendieron 5,4% y la tendencia-ciclo, 2,1% con relación a agosto de 2022.

Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo resto, que no registró cambios. La importación de Combustibles y lubricantes (CyL) creció 76,3%; vehículos automotores de pasajeros (VA), 55,6%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 35,5%; bienes de capital (BK), 14,5%; bienes de consumo (BC), 8%; y bienes intermedios (BI), 4,4 por ciento.

El superávit comercial de septiembre fue de USD 414 millones, unos USD 1.271 millones inferior al de igual mes del año anterior, con un saldo de USD 1.685 millones

Analistas consultados por Reuters coincidieron en que el resultado del ICA se vio beneficiado por la decisión del Gobierno de ofrecer durante septiembre un tipo de cambio especial al sector agroexportador de soja, denominado localmente como “dólar soja”.

No obstante, los valores del ICA pueden no coincidir con los del MULC en la medición mensual, básicamente porque la base del MULC muestra los flujos base caja de dólares de la economía mientras que el ICA lo hace con el criterio base devengado. Es decir, que el MULC registra una exportación y una importación cuando se realiza la transacción en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y el ICA cuando se produce el movimiento de la mercancía. De aquí que las diferencias de una y otra fuente puede estar presente por circunstancias tales como el adelanto de pagos de importaciones, el retraso en la liquidación de las exportaciones, los pagos de importaciones con fondos propios depositados en el exterior, entre otras, aunque a lo largo del año tienden a converger.

Imagen de archivo de plantas de soja al atardecer en un campo en Chivilcoy, en las afueras de Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

Efectivamente, al convalidar un tipo de cambio temporal de $200 para incentivar las exportaciones del complejo oleaginoso, un 35% superior al dólar mayorista que rige para todos los sectores, las liquidaciones en el MULC por ventas de poroto de soja y sus derivados industriales alcanzaron un récord de USD 8.000 millones en septiembre según CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales).

“El dólar soja incentivó una extraordinaria liquidación de divisas por parte del sector agro que empujó un fuerte crecimiento mensual (...) en torno al 25% de las exportaciones”, afirmó Jerónimo Montalvo, economista de Empiria Consultores. Con lo que el buen resultado de las exportaciones y “unas importaciones mostrando una leve baja mensual, habría aumentado sensiblemente el saldo comercial de septiembre”, añadió.

Argentina, según datos del INDEC, venía de acumular tres meses consecutivos de déficit comercial, por unos USD 231 millones en junio, USD 484 millones en julio y USD 300 millones en agosto.

Aluvión de dólares por el “dólar soja”

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones detallaron que “el sector de oleaginosas y cereales liquidó exportaciones por USD 8.700 millones durante septiembre producto del dólar ‘soja’, oficialmente conocido como Programa de Incremento Exportador. Se trató de la liquidación más alta de la que se tiene registro -2002-, incluso quebrando el récord histórico alcanzado en mayo de este año, por USD 4.814 millones”.

En cuanto a liquidaciones de divisas en el mercado de cambios ”para un mes de septiembre se superó en 202% el récord histórico alcanzado en 2021 -USD 2.884 millones-. De los USD 8.700 millones liquidados: USD 7.665 millones pertenecieron al dólar ‘soja’ -fueron vendidos a un tipo de cambio de $200- y los restantes USD1.035 millones responden a trigo, maíz y otros productos vendidos a un tipo de cambio promedio de $143,63. Así, el tipo de cambio promedio ponderado fue $193,29, subiendo $58 o 42,9% respecto al promedio de agosto -$135,29-”, reportó Portfolio Personal.

“Históricamente la ventana de tiempo que se comprende entre agosto y diciembre es estacionalmente la de menor oferta de divisas del año. Aún asumiendo que la excepcional liquidación producto del dólar soja no respondiera a un adelanto de la campaña sino a un catch up de las liquidaciones -los embarques corrían aproximadamente un 10% por debajo del promedio de campañas anteriores previo al dólar soja- las perspectivas no son favorables”, precisó un informe de Invecq Consultora Económica.

“Las proyecciones de ingreso de divisas de la campaña próxima continúan deteriorándose -particularmente continúan revisándose a la baja las proyecciones de la cosecha de trigo 22/23- en un contexto donde los precios de los principales productos de exportación presentan riesgos bajistas: de la mano de una Europa que está entrando en recesión y un mundo con un menor crecimiento acompañado de una agresiva política de suba de tasas de la Reserva Federal, los precios de los commodities acentuaron la dinámica bajista de las últimas semanas. Peores perspectivas de producción local combinadas con un panorama pesimista para los precios no son buenas noticias para el frente cambiario”, puntualizaron los analistas de Invecq.

Desde GMA Capital observaron que “El tipo de cambio de $200 para las exportaciones de soja permitió que las liquidaciones superaran los USD 7.500 millones y que el BCRA comprara más de USD 4.900 millones. Este hito convirtió a septiembre en el mejor mes de la historia en lo que se refiere a compras de divisas al sector privado”.

