El que tiene una cuenta en dólares en el exterior viajará más barato que quien utiliza una tarjeta local

Con una tarjeta emitida en el exterior, puede abaratarse considerablemente un viaje

Los mercados se pusieron en verde por los mejores balances que recibieron las Bolsas de Nueva York donde se destacaron bancos y empresas de primera línea. Se pareció más a un momento de relax que a un cambio de la tendencia, porque las tensiones continúan. Lo que sucede es que mientras siga el ingreso de balances con ganancias mayores a las esperadas habrá un corto verano en los mercados. Brasil brilló por sobre todos los países emergentes y su índice EWZ subió 2,7%.

“Muy verde todo con Brasil a la cabeza donde Petrobras subió 2,7%, los bancos casi 3% arriba. El mercado se despertó en Nueva York con la noticia de una buena temporada de balances como los de Bank of America, Goldman Sachs y Netflix y ahora creen que la recesión no va a ser tan fuerte como se esperaba. Además, se conoció el dato de producción industrial que fue mejor a lo estimado y alentó la toma de riesgo que contagió a los mercados de Latinoamérica, incluido Argentina. No tuvo el correlato en los ADR, que cerraron mixtos. Los dólares estuvieron muy tranquilos porque hay una plaza seca en pesos y tasas muy altas. El carry trade (salir del dólar para apostar a los pesos para más adelante tomar las ganancias y volver a dólares) sigue en marcha. Hay mucha gente aprovechando estas tasas de más de 100% anual” señaló el analista financiero Franco Tealdi.

En tanto, en la plaza mayorista el dólar subió 32 centavos y el ritmo devaluatorio se mantiene en 6,32% mensual. Pero la novedad es que, al restringir casi absolutamente las importaciones, el Banco Central compró USD 21 millones. Es la segunda rueda consecutiva de adquisiciones, pero a un costo importante: el riesgo de quedarse sin insumos y que la escasez de bienes atraiga la mayor inflación que se quiere evitar.

El efecto no se ve todavía porque la medida lleva 48 horas de vigencia. Por eso, la consultora Ecolatina midió 6,3% la inflación de la primera quincena de octubre versus la primera de setiembre.

Las reservas, tras las compras del BCRA, subieron USD 8 millones a 39.198 millones. Otra vez el yuan fue el obstáculo para que las adquisiciones lleguen plenas a las reservas. La moneda china cotizó a 7,2279 (+0,06%) contra el dólar pesar de que el super dólar tuvo un día de calma frente a las principales monedas del mundo.

Los dólares alternativos tuvieron caídas de importancia mientras los bonos conque se operan el AL30D y el GD30D, tuvieron alzas de 0,4%. El contado con liquidación perdió $3,96 (-1,3%) a $304,33. El MEP cedió $2,92 (-1%) a $293,33 y quedó casi a la par que el “blue” que aumentó $3 a $290.

El dólar más alto del sistema sigue siendo el turista que cerró a $319,22. Esto significa que es más caro utilizar la tarjeta de crédito en el exterior que colocar dólares en cuentas extranjeras. Si alguien viaja y tiene cuenta y tarjeta de crédito emitida en el exterior, puede abaratar considerablemente el viaje. Incluso, puede usar el cupo de USD 300 que cotiza menos que el dólar turista con la tarjeta local y el resto pagarlo con la tarjeta del exterior.

Los bonos de la deuda subieron poco más de 1% e hicieron que el riesgo país baje 51 unidades (-1,8%) a 2.789 puntos básicos. Los bonos duales también aprovecharon el carry trade y, como son cobertura contra la inflación y la devaluación, subieron hasta 0,93%.

La Bolsa, no pudo mantener el buen desempeño del día anterior y privilegiaron la toma de ganancias sobre el riesgo. Con negocios por $1.826 millones, un volumen más elevado que el de las últimas ruedas y que muestra la decisión de deshacer posiciones, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, perdió 1,01% en pesos y 0,3% en dólares.

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- operaron escasos $2.909 millones en una rueda equilibrada.

Para hoy los sentidos estarán puestos en la licitación de bonos del Tesoro donde se esperan recaudar $125.000 millones. Para los fondos de inversión se ofrecerá una Letra de Descuento (LEDE) con vencimiento el 9 de noviembre próximo. La proximidad de la fecha es comprensible porque no hay apego de los inversores a estos instrumentos.

Para las personas físicas y jurídicas se ofrecerá una LEDE con vencimiento el 28 de febrero próximo y otra que ajusta por CER (LECER) con plazo al 19 de mayo de 2023. Ningún instrumento va más allá de mediados del año próximo porque saben que los inversores esperan el resultado de las PASO -si las hay- para tomar decisiones.

