Tokenizar casas y departamentos: en qué consiste la nueva tendencia cripto y cómo invertir desde USD 100

Gracias al blockchain se pueden invertir desde 100 dólares o 100 euros en propiedades que se nutren con esta modalidad (Getty Images)

La utilización del blockchain y la tokenización de inmuebles comienzan a ganar espacio poco a poco en Real Estate local. Los inversores, sobre todo jóvenes de 20 a 35 años, que se deciden por esta modalidad desde sus smartphones, apuestan por movilizar ahorros a partir de USD 100 y destinarlos primero en la compra de los activos financieros para luego trasladarlos en la adquisición de ladrillos o cuota partes de una propiedad.

Como sucede en el mundo cripto, estas inversiones también se hace por medio de la blockchain, son globales y descentralizadas. También permite fraccionar un proyecto inmobiliario en cuotapartes (token) y generar tickets de compra de acceso para cualquier inversor.

Expertos sostienen que la Argentina atraviesa un proceso inicial, con grandes avances desde el desarrollo tecnológico y los profesionales que trabajan en la materia. Pero aún es necesario el avance de regulaciones para poder emitir en oferta pública estos instrumentos dentro del país y darle un marco jurídico y mayor seguridad al inversor, tal como ocurre en España y Estados Unidos. Por el momento el inversor argentino tiene la posibilidad de comprar tokens inmobiliarios en Europa, a través de distintas plataformas.

“Quien invierte en tokens inmobiliarios busca el respaldo de comprar metros cuadrados en mercados estables y la liquidez garantizada de la renta inmobiliaria. Se caracterizan por invertir en propiedades ubicadas en España que compramos a menor valor de mercado, refaccionamos, las alquilamos por un plazo de 2 a 4 años y luego la vendemos. Esto le permite al inversor recibir los meses de alquiler y luego las ganancias de la venta. Suelen ser departamentos de 3 o 4 ambientes ubicados en zonas cercanas a universidades, hospitales o centros comerciales, porque nos permite garantizar una tasa de ocupación del 100% y tiene recorrido de precio para poder vender a mayor valor”, contó a Infobae Juan Porrazzo socio de Metro Futuro DeFi.

“Quien invierte en tokens inmobiliarios busca el respaldo de comprar metros cuadrados en mercados estables y la liquidez garantizada de la renta inmobiliaria” (Porrazo)

Por ejemplo, en un proyecto inmobiliario de 1.000 metros cuadrados de superficie construible deben recaudarse USD 1 millón para la realización. Entonces, pueden emitirse 10.000 tokens a USD 100 cada uno. Y con la compra de 10 tokens a 1.000 dólares el interesado invertiría en 1 m2 del desarrollo inmobiliario.

Lo que viene

La tokenizacion podría cubrir dos ámbitos muy interesantes para el horizonte de inversión en el mundo inmobiliario agilizando las transacciones y volviéndolas más transparentes gracias a blockchain. En uno de los escenarios se podría brindar la oportunidad a aquellos que quieren formar parte de un proyecto, pero no está a su alcance. Comprarían una parte del mismo, buscando democratizar las inversiones en Real Estate.

“Los inversores contarían con la opción de adquirir tierras en futuros proyectos como así también beneficios por ser parte del mismo. El comprador podría ser dueño de partes de varios proyectos dividiendo los riesgos asociados, invirtiendo en cantidades que decida o pueda. Esto podría generar un nuevo escenario de intercambio y/o negociación para generar una nueva forma representativa de un objeto o un derecho sobre un bien físico en específico”, precisó a Infobae Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

La metodología es empleada por gente joven, por lo general de 20 a 35 años que son quienes más utilizan los dispositivos digitales de manera cotidiana

Por el otro lado, mediante la metodología de fundraising, o captación de recursos que realizan las entidades sin ánimo de lucro, el desarrollador podría obtener la financiación requerida para un proyecto inmobiliario haciéndose de los fondos necesarios para llevarlo adelante en su totalidad.

Cómo hacerlo

Invertir en tokens inmobiliarios es tan simple como utilizar cualquier homebanking.

Por ejemplo, para comprar m2 en España el procedimiento es el siguiente:

1) hay que registrarse con datos personales;

2) se debe cargar el dinero en la billetera digital, dependiendo del país desde el cual se compren los tokens y las limitaciones con respecto al movimiento de divisas que este tenga, es que se puede cargar la billetera tanto con dinero fiduciario (euro o dólar) desde una transferencia o tarjeta de crédito, o también se puede utilizar monedas digitales estables (stablecoins);

3) se selecciona el inmueble para invertir, “una vez cargada la billetera digital, ya se puede seleccionar la cantidad de metros cuadrados que quieras comprar, en el inmueble que más te guste”, dijo Porrazo;

4) finalmente se ejecuta la compra, como cualquier transferencia digital. La diferencia principal es que al ejecutar la transferencia se firma el smart contract que valida la transferencia en la blockchain e inmediatamente reciben los tokens inmobiliarios en la billetera del inversor.

Porrazo amplió que “debemos entender que la tokenización inmobiliaria es la nueva herramienta con la que la gente va a poder comprar inmuebles en cualquier parte del mundo, por lo tanto trae nuevos paradigmas. Por ejemplo, en la tokenización no existen comisiones inmobiliarias y hay múltiples métodos de pago”. Y la escritura ya no es necesaria porque quien valida la operación no es un escribano, sino un smart contract estructurado en la blockchain.

Sea por criptomonedas o tokens, quienes apuestan por este método, destinan ahorros para acceder a metros cuadrados que de otra manera no podrían

En estudio

En la Argentina todo está en análisis. Expertos sostienen que se podría generar una SRL, luego tokenizarla y venderla particionada. El propio contrato inteligente asociado podría definir la cantidad de tokens que van a representar el total de una propiedad.

Bennazar, amplió que “cada vez que compran una propiedad como empresa se les podría asignar una propiedad sobre la SRL y eso indirectamente representa la posición del inmueble. Posteriormente el propio contrato inteligente contiene la cantidad de tokens a fraccionar y el valor de dichos tokens. También se podrían asignar a terceros para que administren dichas propiedades. Esto permitiría tener un portafolio de unidades a nivel global a través del cual diversificar inversiones”.

Quienes lo hacen

En la Argentina se hicieron miles de transferencias de compra de tokens, pero no es posible definir el monto por ser todo virtual. El perfil del inversor actual es meramente comprador, que cuenta con liquidez para acaparar un mercado que históricamente se encuentra muy por debajo de los valores que supo tener.

“Creemos que esta herramienta progresará mucho en nuestro país a partir del año que viene, sobre todo por quienes desean obtener un retorno por invertir en inmuebles que se destinan al alquiler”, concluyó Bennazar.

