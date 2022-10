Un plan para bajar el gasto y la inflación, la idea que primó en un debate entre economistas y empresarios de IDEA

Participaron del debate entre economistas Martín Redrado, Hernán Lacunza, Marina Dal Poggetto y Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba

Mar del Plata. Enviada especial. La necesidad de avanzar hacia un ordenamiento fiscal más contundente, mediante la reducción del gasto y el superávit primario como objetivo de mediano plazo fue parte de la agenda de esta mañana en el 58° Coloquio de IDEA, que se está desarrollando en el hotel Sheraton de esta ciudad y finaliza esta tarde, con la presencia del presidente Alberto Fernández.

Como lo hicieron en cada una de las temáticas abordadas, el panel sobre “finanzas públicas” comenzó con una exposición del economista Esteban Domecq, asesor de IDEA y presidente de Invecq Consultora Económica, quien dio un diagnóstico de la debilidad macroeconómica histórica de la Argentina y las propuestas que desde la institución se estuvieron trabajando durante los últimos meses.

Posteriormente, dio paso al debate entre los economistas Martín Redrado, director de la Fundación Capital; Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores; Hernán Lacunza, ex ministro y director de Empiria Consultores; y Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. El debate estuvo centrado en la necesidad de avanzar en un plan de estabilización, normalización de la macroeconomía y cumplimiento de las reglas fiscales, y los mayores aplausos se los llevó la única mujer de la mesa.

“En los últimos 41 años, tuvimos 18 años recesivos, cuando la región tuvo 8. Junto con Venezuela y Libia, el país registró el peor desempeño económico de los 196 países que monitorea el FMI. El crecimiento acumulado en ese período fue de apenas 92%, cuando en la región alcanzó al 206″, graficó el analista, al tiempo que agregó que el déficit primario, en esos mismos años, fue de 1,9 puntos del PBI, en promedio. “El sesgo fiscal expansivo permanente de la política económica tratando de apuntalar el nivel de actividad desequilibran frecuentemente la macro. Y la consecuencia es la creación y aumento de impuestos a lo largo de las ultimas décadas”, dijo Domecq. Y agregó, en representación de IDEA, que “el orden fiscal tiene que ser una política de Estado”.

Al momento del debate, Redrado propuso una “regla de desindexación de todo el gasto público, que sea acompañado por los presupuestos provinciales y municipales”. “La clave es qué hacer con un gasto público que hoy representa casi 40 puntos del PBI, cómo lo bajamos en el contexto de crisis social que hay en el país. No podemos tener 22 ministerios, la Argentina no necesita más de 8. Por eso, propongo un shock de leyes en materia de estabilidad macro y un sendero de reducción de la nominalidad que pueda darle horizonte a la economía argentina”, manifestó el ex presidente del Banco Central (BCRA).

Los primeros aplausos de este panel se los llevó Dal Poggeto, cuando dijo: “Estamos discutiendo de qué color vamos a pintar la casa cuando todavía no levantamos los cimientos”. “Las reglas fiscales arrancaron con Néstor Kirchner; con Lavagna tuvimos una Ley de Responsabilidad Fiscal. Hace falta que nos pongamos de acuerdo en torno a qué gasto queremos y cómo lo financiamos; hace falta discutir antes un programa de estabilización, que no evite el debate sobre cómo nos volvemos más competitivos. Porque la estabilización per se no funciona. El cierre no te lleva a ningún lado”, dijo, de forma contundente, la economista.

El director de Empiria, Hernán Lacunza, se mostró optimista en cuanto al cambio que puede darse con un cambio de gobierno

A su turno, el director de Empiria, Hernán Lacunza, se mostró algo más optimista en términos del impacto que generan las reglas fiscales, aunque aclaró que “las correcciones son parsimoniosas, siempre son de a poco”. “La Ley de 2017 de Responsabilidad Fiscal se aplicó también para las provincias y se hizo una ley provincial para los municipios, y eso hizo que baje el empleo público provincial. El gasto público provincial cayó en términos reales. Estas reglas suman, funcionan cuando están vigentes. El problema es que probablemente no alcance”, precisó el ex ministro de Economía, quien está aprovechando su presencia en el coloquio para tener encuentros como empresarios de cara a la campaña política de Juntos por el Cambio.

Lacunza está trabajando en un plan económico del lado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de cara al 2023 y quedó claro durante su participación en el debate. Sobre el final, planteó que “no se puede seguir con más de lo mismo, hay una demanda de la sociedad en que no se puede gastar más de lo que entra y va a haber espacio para un cambio de régimen con el cambio de gobierno. Llegó la hora de hacer algo distinto”.

“En este tema, no hay grieta. Está claro que hay una política de Estado, tanto el déficit como la mala administración. Eso no depende de personas, que podemos marcar algún matiz, algún esfuerzo, pero evidentemente prevalece esa mala organización”, consideró Giordano, a su turno. Y añadió: “Si aceptamos eso, poner una regla es importante, pero si no cambiamos la organización, la vamos a incumplir”.

Propuestas de IDEA

Para los miembros de IDEA que trabajaron en torno a propuestas sobre este tema, debe haber una nueva regla fiscal que no implique encorsetar al Estado en forma bruta, sino diagramar el camino hacia el equilibrio. La propuesta es apoyarse sobre cuatro pilares: 1) por un lado, una revisión del gasto base 0, lo que permitirá al Gobierno tener un mayor control sobre cuál es el nivel del gasto y cómo administrarlo mejor. La idea es que esa práctica se haga cada 4 años, 2) el Presupuesto del gobierno central no puede arrojar déficit primario. El resultado debe cumplir una meta estructural de largo plazo, 3) Debe haber una regla del gasto: el aumento de las erogaciones corrientes primarias no puede superar la tasa de inflación. Además, habría que establecer un límite al gasto de personal en relación a los ingresos corrientes y 4) Regla de endeudamiento para las provincias y municipios, que esté en línea siempre con los ingresos que se generan.

“Tiene que haber una auditoría concreta a través del Consejo de Responsabilidad Fiscal y esto debe estar en el Congreso. Debe haber una cláusula de escape, porque hay crisis. Pero lo importante es que estas excepciones sean temporarias”, remarcó el director de IDEA y gerente general de Ledesma, Javier Goñi.

