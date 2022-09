Massa recibió a las cámaras inmobiliarias que apoyaron la inclusión del blanqueo en el Presupuesto 2023

En plena reunión el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar (Foto Gentileza: Prensa CIA)

Con el propósito de impulsar medidas que puedan apalancar un mercado inmobiliario que viene golpeado desde hace 4 años, directivos de las cámaras del sector fueron recibidos por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Los empresarios le transmitieron al ministro que celebraron su anuncio sobre la incorporación dentro del proyecto de Presupuesto 2023, bajo análisis en el Congreso, la posibilidad de que los ahorristas con dinero no declarado puedan destinarlo a la compra de inmuebles usados.

“Es una medida que veníamos solicitando desde la cámara desde hace un año. Luego de su anuncio, generó movimientos importantes en el sector. Y aumentaron las consultas de gente interesada por declarar dinero en propiedades que se utilizarán como vivienda única o se emplearán para expandir la oferta hoy muy escasa en el mercado de los alquileres”, dijo a Infobae Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Junto a Bennazar participaron de la reunión el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Emilio Caravaca Pazos, el secretario general de la CIA, Claudio R. Vodánovich, su director, Gustavo Balestrelli y el asesor letrado de la cámara, doctor Gonzalo Felices.

Fuentes parlamentarias sostienen que ya está armada la comisión de legisladores que terminará de confeccionar el proyecto para ser tratado en el recinto. Y por lo que trascendió esta posible ampliación del Blanqueo reglamentado por la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda Nº 27.679 (que ya está en funcionamiento), sería aprobada tanto por el oficialismo como por la oposición.

De izquierda a derecha, Gustavo Balestrelli, director de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria Argentina (FIRA), el ministro de Economía Sergio Massa, Alejandro Bennazar y Claudio R. Vodánovich, secretario general de la CIA

Sobre la reunión de hoy, Bennazar, dijo: “Tuvimos la oportunidad de explayarnos ante el ministro y le informamos que desde que se anunció que el Blanqueo se extendería hacia la compra de inmuebles usados también el sector se mostró muy activo y con gran expectativa. Hay mucho interés por la compra de viviendas de 2, 3 y 4 ambientes, según relevamientos de los miembros de nuestra cámara”.

Los representantes del sector también dejaron una nota al ministro Massa con diferentes temas que entienden que podrían abordarse y ser atendidos para resolver problemas que afectan al mercado inmobiliario.

El documento entregado a Massa señaló que “de los inmuebles ofrecidos a la venta aproximadamente el 90% es usado y solo un 10% se tratan de unidades a estrenar o en construcción. Todo anuncio relacionado al sector, especialmente el nuevo sistema de Blanqueo de capitales, despierta interés y tiene que convertirse en una oportunidad para que los inversores inviertan sus ahorros en el país, tomando particularmente que en el caso de que la inversión sea en viviendas tanto nuevas como usadas y estas se destinen como unidades de vivienda única del inversor y su familia, o bien se destinen por un plazo extenso a la locación a terceros como viviendas unifamiliares no temporarias”.

“Esto permitiría no solo solucionar la posibilidad de acceso a la vivienda a las familias argentinas, sino también hacer descender los valores a los cuales éstas hoy se ofrecen por un lógico incremento de la oferta”, agregó el documento.

Según el proyecto que se trataría en el Congreso, el inmueble usado deberá tener destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia o por un plazo no inferior a 10 años al alquiler (también con destino exclusivo a casa-habitación). En ambos casos, su valor de adquisición deberá ser igual o inferior a dos veces el importe previsto como mínimo no imponible para Bienes Personales. Ese monto es de $30 millones para 2021 y aún no se conoce el correspondiente a 2022.

El documento presentado también sugiere poner de relieve el desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada “vivienda ociosa” o “un tope al valor del canon locativo”, que en nada contribuirá a incrementar la cantidad de inmuebles ofrecidos en alquiler, sino por el contrario, en función de las marchas y contramarchas que este tema ha suscitado en la sociedad, sólo podría profundizar el retiro de la oferta de un mayor número de unidades, acrecentando la actual problemática.

En paralelo es importante destacar que tanto la unidades nuevas como las usadas demandan una importante ocupación de mano de obra en todos los niveles, como así también incrementan la actividad económica de mas de 110 rubros industriales que se generan tanto por las remodelaciones como por las construcciones nuevas.

