Más aerolíneas restringieron la venta en pesos de pasajes que inician en el exterior

Iberia y Air Europa limitaron o suspendieron la emisión de tickets que no inician el itinerario en Argentina. (REUTERS/Susana Vera/File Photo)

Luego de que Aerolíneas Argentinas informara que limitaba la emisión de pasajes aéreos desde Argentina para todos los tickets aéreos que no inicien el itinerario de vuelos en el país, se supo que otras aerolíneas que operan en Argentina también estaban adoptando medidas similares, en algunos casos directamente prohibiendo la emisión en el suelo nacional.

La aerolínea de bandera, como informó Infobae, no prohibió todas las emisiones en Argentina de viajes que no inicien en el país, sino que la limitó a las tarifas más elevadas, correspondientes a las categorías “Y” en clase Económica y “J” en clase Ejecutiva.

Mientras tanto, aerolíneas como Copa Airlines y Air Europa suspendieron la emisión en Argentina de pasajes aéreos que no despeguen en el país. Otras, como Air France, suspendió las ventas de boletos que partan desde Brasil, Paraguay y Uruguay; e Iberia lo hizo para los vuelos que despeguen desde el país vecino rioplatense, además de haber restringido las ventas de esta clase a las categorías más caras, tal como lo hizo Aerolíneas Argentinas.

Air France suspendió las emisiones en Argentina de pasajes aéreos de vuelos que inician en Paraguay, Uruguay y Brasil. (REUTERS/Stephane Mahe)

Lo que le ocurrió a las compañías extranjeras así como a Aerolíneas Argentinas, es que muchos usuarios que no residen en el país comenzaron a comprar, a través de familiares, amigos o algunas agencias de viajes, los pasajes emitidos en Argentina con tarjetas de crédito en pesos para pagar una tarifa inferior, aprovechando el “dólar turista”.

En base a esta “maniobra”, es que limitaron o directamente suspendieron la emisión de pasajes de vuelos que se inicien fuera de la Argentina, ya que en caso contrario las compañías aéreas acceden al mercado de cambio con pesos que no son originados por ventas nativas sino que provienen del hecho de que se utiliza al país como centro de emisiones para aprovechar la brecha cambiaria.

El hecho es que las empresas necesitan cambiar esos pesos por dólares del Banco Central para repatriar sus ingresos en divisa extranjera, ya que los gastos de combustible, los servicios de navegación, las tasas aeroportuarias y más costos de la industria son facturados en dólares, según detallaron fuentes del sector.

Otras fuentes allegadas al sector aerocomercial dijeron que las aerolíneas toman estas medidas como un método preventivo y no porque no esté permitido emitir pasajes de vuelos que no inician el itinerario en el mismo país donde son vendidos. “Cualquier pasajero en cualquier parte del mundo podría comprar un pasaje de una empresa entre cualquier par de destinos, solo en Argentina tenemos estas cosas extrañas”, dijeron en referencia al desbalance cambiario que sufre el país y que posibilita esta clase de “maniobras” por parte de los usuarios.

Desde Aerolíneas Argentinas dijeron que su decisión llegó luego de haber detectado un “aumento de la emisión de tickets con inicio de itinerario en el exterior pero cuya compra se realizaba en Argentina, con tarjetas de créditos argentinas a los valores establecidos por la normativa local (dólar turista)”.

De esta manera, estaba disminuyendo la emisión de tickets en el exterior, lo que es “la principal fuente de divisas para la compañía”, según explicaron fuentes de Aerolíneas Argentinas. La compañía, al restringir la emisión de estos vuelos a las tarifas más elevadas busca “incentivar al pasajero que comienza su itinerario en el exterior, a realizar como se hace habitualmente, la compra de su ticket en su lugar de origen, desde donde sí puede acceder a todo el inventario tarifario disponible por parte de la empresa”.

