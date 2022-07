Estafas con hoteles: qué recaudos deben tomar los turistas para no ser víctimas de engaños

A la hora de contratar un hotel a través de internet hay que tomar varios recaudos para no ser víctimas de estafas. (GETTY)

En plenas vacaciones de invierno aparecieron varias denuncias contra un hotel “fantasma” en la ciudad de Bariloche que vendió días de alojamiento a turistas que al llegar al establecimiento se encontraron con que les habían dado una dirección falsa de un complejo hotelero que ni siquiera existía.

“Los Sauces” debía llamarse el hotel que supuestamente estaba ubicado en Frey 428, en la zona céntrica de la ciudad rionegrina. Tal como lo detalló este medio, los tres denunciantes que se registraron hasta ahora dijeron haberle pagado $263.606 pesos, $236.000 y $221.000 cada uno a una mujer que se hacía llamar Rosana.

El hotel "Los Sauces" debía encontrarse cerca del centro de la ciudad, cuando llegaron no había nada. (Foto: Marcelo Martinez)

En este contexto, y con una temporada de invierno en pleno desarrollo, Infobae conversó con dos abogados expertos en derechos del turista para que den los mejores consejos y los recaudos que hay que tener en cuenta a la hora de reservar hoteles.

“Siempre que un viajero está por realizar una reserva en un lugar donde no reside es recomendable que no abone la totalidad del monto antes de llegar”, dijo Santiago Aramburu, director del sitio Turhelp. El experto sabe que los alojamientos siempre pedirán una seña, sobre todo en temporada alta, pero insiste en que si es posible hay que intentar dejar menos del 50% del total del gasto.

Por su parte, Federico Dangelo Martínez, quien lleva adelante el sitio Derecho y Turismo, dijo que lo primero que hay que hacer es verificar la habilitación del alojamiento. “Si se contrata a través de agencia de viajes, hay que chequearlo en el sitio del Ministerio de Turismo y Deportes con el correspondiente número de legajo. En cuanto a los hospedajes, se deberá verificar con la máxima autoridad turística de la provincia o del municipio que se está visitando”, dijo el experto.

Es recomendable revisar las redes sociales en busca de comentarios de otros usuarios antes de hacer una reserva en un alojamiento. (REUTERS/Andrew Kelly)

Ambos abogados aconsejaron que antes de contratar hay que stalkear al alojamiento a través de las redes sociales. Según ellos, es útil hacer una búsqueda en internet y en diferentes plataformas para detectar opiniones positivas o negativas, quejas, comentarios y toda la información disponible que haya sido publicada por otros usuarios.

Otra de las formas para asegurarse si el alojamiento verdaderamente existe tal como se describe y no se trata de una trampa, es pedirle a algún familiar o conocido que habite en la localidad a donde se viajará que pase por la puerta y vea el hotel con sus propios ojos. “Por supuesto que esto no es nada frecuente, pero en caso de ser posible hacerlo, no es para nada una mala idea”, dijo Dangelo Martínez.

El abogado también dijo que más allá de que se haya verificado la existencia del alojamiento y que este esté debidamente habilitado, es importante reasegurarse con todos los datos posibles de la persona con la que se contrataría. “La dirección, e-mail, telefono, web, redes sociales, todo. Quienes realmente ofrecen servicios estos datos los comparten sin ningún tipo de vueltas, en el peor de los casos, se cuenta con información para brindar en la denuncia -dijo Dangelo Martínez-, al tratarse de personas jurídicas (SA, SRL, SAS, etc.) las cuentas están a nombre de éstas y no de personas físicas”.

“Siempre que un viajero está por realizar una reserva en un lugar donde no reside es recomendable que no abone la totalidad del monto antes de llegar” (Aramburu)

Por último, Aramburu destacó el sitio web que desarrollo el sector hotelero privado de Argentina durante la pandemia. A través del sitio www.reservaralojamiento.com.ar, los viajeros podrán encontrar hospedajes en todo el país, debidamente habilitados y con un trato directo con el prestador del servicio. “No se encuentran precios más bajos a través de otro sitio por tratarse de una línea directa con el alojamiento”, dijo el experto.

Por último, los argentinos que sí haya sufrido alguna estafa como la que ocurrió en Bariloche, deben saber que sólo les queda hacer la denuncia policial y esperar la acción de las autoridades.

“Ellos tiene que hacer la denuncia ante la policía y hacer los trámites correspondientes, sólo les podemos dar una mano para conseguir un hotel”, dijo Gastón Burlón, secretario de Turismo de Bariloche, quien le explicó a Infobae que lo único que pueden hacer por los damnificados es ayudarlos a contratar otro hospedaje.

En épocas de gran tránsito turístico, los estafadores proliferan en la web a la espera de que algunos turistas despistados caigan en sus trampas. Si se tienen en cuenta los consejos de los expertos, será muy difícil que los delincuentes se salgan con la suya.

