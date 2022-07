El archivo tuitero de Silvina Batakis: dólar, inflación, su pasión por Boca y un homenaje a Fidel Castro

3 de septiembre de 2018. Lunes. La crisis económica arrinconaba al Gobierno y el precio del dólar no daba respiro luego de un fin de semana de reuniones en Olivos y rumores de cambio de gabinete. La única buena noticia para la Argentina era que ese día no operaban los mercados de los Estados Unidos, lo que brindaba una corta tregua para los bonos y las acciones que cotizan en el exterior. Un escenario idéntico al de este lunes 4 de julio de 2022. La principal diferencia es que en aquel entonces el presidente era Mauricio Macri y hoy quien está a cargo del Poder Ejecutivo es Alberto Fernández.

Paradojas del destino. Aquel 3 de septiembre de 2018, Silvina Batakis, elegida por Fernández para surfear la crisis económica actual, dejó una huella virtual que marca las semejanzas entre ambos escenarios. “ Faltan 17 minutos para que abran los mercados, solo los ayuda el feriado en Estados Unidos ”, posteó a las 9:43.

No fue un mensaje casual. Batakis es una activa usuaria de redes sociales. Y su archivo digital muestra una dirigente especialmente crítica con la gestión económica de Macri y muy atenta al precio del dólar, una de las variables sobre las que ahora tendrá incidencia directa con su trabajo como funcionaria.

Por ejemplo, en febrero de 2019, en el inicio del año electoral que terminó la victoria del Frente de Todos en las elecciones nacionales, mostró su preocupación por la cotización de la divisa norteamericana: “Cuando el dólar pase los $50, el hambre será tremendo”.

“¿Cuál va a ser el precio de los alimentos cuando el dólar, este año, pase los $50? Más hambre, indigencia, desnutrición, angustia” , vaticinó en un segundo mensaje.

En junio de 2019, en medio de una fuerte política monetaria restrictiva instrumentada por Nicolás Dujovne para que cerraran los números acordados con el Fondo Monetario Internacional, Batakis publicó otro mensaje que marca parte de su pensamiento económico: “ Salarios reales en descenso, caída de consumo durante meses, restricción monetaria en máximo histórico, dólar estable o a la baja; inflación del 57!!! ¿Cómo lo explica la ortodoxia? ”.

Al igual que el precio del dólar, el índice de inflación fue otro de los motivos de preocupación de Batakis durante la gestión Macri. A mediados de 2019, escribió en Twitter: “ Inflación acumulada enero-mayo 2019, 19,2%. Estimación anual según FMI, 40,2%. Qué meses se vienen!!! ”.

“ Salarios reales en descenso, caída de consumo durante meses, restricción monetaria en máximo histórico, dólar estable o a la baja, inflación del 57%!!! ¿Cómo lo explica ahora la ortodoxia? ”, también tuiteó.

El 28 de diciembre de 2017, los funcionarios del área económica de la gestión de Macri realizaron una conferencia de prensa en la que recalibraron las metas de inflación. Ese anuncio es visto como algunos analistas como el principio de la crisis que terminó arrasando al gobierno de Cambiemos. El 28 de diciembre de 2018, cuando había transcurrido un año de aquel anuncio, Batakis tuiteó: “ Uno de los grandes logros de la conferencia del 28/12/2017 fue devaluar 100% y haber logrado inflación del 50% ”. “ La devaluación y la inflación fueron los instrumentos para el logro del objetivo máximo de quienes nos gobiernan: bajar los salarios en pesos y en dólares ”, agregó.





El archivo no sólo registra tuits sobre economía. En noviembre de 2016, Batakis posteó una foto del dictador cubano Fidel Castro y se identificó con una de sus frases: “ Quien no es capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo ”. Este mensaje fue reflotado ayer por el diputado nacional Fernando Iglesias, quien viajó 6 años en el tiempo para ironizar sobre el pensamiento de la flamante funcionaria: “Ahora sí, la señal que esperaban los mercados”, contestó.

Silvina Batakis





El 26 de julio de 2019, al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón, Batakis le dedicó un mensaje a la “madre de los descamisados”: “Ella nos mostró que los pobres también podíamos soñar, ella hizo que muchos de esos sueños sean efectivos, el peronismo es soñar y concretar sueños”. “Mi sueño fue ir a la universidad. Para muchos no se puede pasar de una casa de adobe a profesional. Para el peronismo sí”, agregó.









La titular del Palacio de Hacienda confesó alguna vez que uno de sus sueños es ser presidente de Boca. Quienes visitaron su despacho cuando era ministra de Daniel Scioli, recuerdan que detrás de su escritorio había una foto grande de Carlos Tevez, uno de sus ídolos, además de camisetas y otros adornos vinculados a su pasión futbolera. Su cuenta de Twitter está plagada de mensajes que marcan su fanatismo y su encono con River Plate.





La ministra de Economía tiene un abono en la cancha de Boca

Octubre de 2015, cuando aún era funcionaria de Scioli, Batakis festejaba los resultados deportivos de su club

Noviembre de 2019. Batakis celebra el desembarco de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca

Sólo para entendidos: una foto con Ricardo "ruso" Zielinski, el ex DT de Belgrano de Córdoba que mandó a River a la B

Otra cargada para el histórico rival