La batalla campal que generó Solange Abraham en Gran Hermano: la celebración que terminó en una ola de peleas

La concursante protagonizó durísimas discusiones con el resto de sus compañeros (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La actividad por los 100 días de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desató una de las batallas más intensas de la temporada, con Solange Abraham en el centro de la tormenta y un cruce multitudinario que incluyó a Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, Titi Tcherkaski, Manuel Ibero y casi todo el resto de la casa. El clima, ya caldeado por el regreso de Solange con el Golden Ticket y la salida reciente de figuras fuertes, terminó de explotar en una dinámica que invitaba a repasar los mejores y peores momentos del ciclo, pero que terminó siendo escenario de reproches, pases de factura y viejos conflictos sin saldar.

Todo comenzó cuando los participantes debían compartir recuerdos de alegrías, tristezas y polémicas. Titi aprovechó para apuntar directamente contra Solange, recordando episodios en los que la exjugadora la había hecho sentir mal con comentarios sobre su cuerpo. Manu también se sumó, trayendo a colación una frase de Solange sobre inyecciones y el confesionario. Pero quien llevó la discusión a otro nivel fue Andrea del Boca, que intervino con dureza: “El día que yo me caí y me rompí los dientes, habló de mi hija y dijo que se sentiría avergonzada de las cosas de su madre. ¿Eso no es meterse con los hijos y hablar de algo que no sabe? Yo solo le pregunté cómo se sentía una mamá que extrañaba a su nena”, cuestionó la actriz.

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Solange Abraham regresó a la casa y agitó al resto de los jugadoras en acaloradas discusiones (Gran Hermano, Telefe)

Andrea fue más allá y acusó a Solange de armar “una telenovela de cuarta” junto a Cinzia y Danelik, perjudicándola a ella, a su hija y a su maternidad “sin conocer la situación”. “Los que hace mucho tiempo estamos en la casa conocemos la soberbia de esta señora”, agregó, dejando a Solange sin posibilidad de respuesta cuando el “Big” le cedió la palabra a Yipio.

Solange intentó defenderse y, en medio de los gritos, señaló que a ella se le criticó por llorar por su hija, mientras que a otros como Emanuel se les permitió recibir mensajes y muestras de afecto sin cuestionamientos. “Me alegro un montón que ahora sean empáticos con esa situación. Yo te apoyo porque yo separo mucho eso”, dijo, y aprovechó para remarcar que su expulsión fue decisión de Gran Hermano, no del público.

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El cruce con Emanuel Di Gioia subió aún más la temperatura. Emanuel, que también es padre y recientemente recibió un mensaje de su hija, le recriminó a Solange que intentara atribuirle actitudes despectivas hacia su maternidad: “Jamás me reí de tu maternidad. Todas las veces que vos lloraste, el único que estuve fui yo. Siempre en el stream te cubría para que nadie en la casa te viera vulnerable”, afirmó. Según Emanuel, Solange intentó abandonar la casa varias veces y fue finalmente expulsada porque no pudo sostenerse en el juego, algo que la participante rechazó: “A mí me expulsaron, yo no lo decidí”.

Lo que empezó como una celebración en Gran Hermano, terminó en una guerra campal

La discusión se tornó caótica, con interrupciones y cruces personales. “Lo que vos no tuviste los ovarios para quedarte acá y te fuiste por la puerta”, le lanzó Emanuel, a lo que Solange respondió que ella fue expulsada y que la situación fue diferente: “Qué suerte que ahora algunas cosas cambiaron y cuando Ema lloró acá diciendo que extrañaba mucho a su hija, Gran Hermano no tomó esa decisión. Celebro eso”.

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Franco Zunino y Manuel Ibero también se sumaron a la confrontación, acusando a Solange de soberbia y de no respetar los códigos de la convivencia. “Te fuiste, abandonaste, tiraste la toalla”, le gritó Zunino, mientras Solange insistía en que fue expulsada y que su regreso había sido decisión de Gran Hermano. “Pregúntense por qué yo no abandoné y no me expulsó la gente. Gran Hermano me expulsó y Gran Hermano me volvió a abrir la puerta de su casa. Solamente pregúntense por qué, chicos”, desafió.

La tensión escaló aún más cuando Solange intentó comparar la empatía que la casa mostró con otros padres respecto a la que recibió ella. Emanuel le respondió con dureza: “Yo también extraño a mi hija. Pero algo nos diferencia: yo me quedé acá. Vos te la pasaste diciendo que te querías ir”. Titi y Zunino, por su parte, la acusaron de victimizarse y de buscar permanentemente el foco de atención.

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La actividad que terminó siendo el detonante entre Solange Abraham contra sus compañeros

En ese clima, Andrea del Boca volvió a intervenir para subrayar que nunca habló de la hija de Solange en términos despectivos, sino que su comentario tenía que ver con la preocupación de una madre que extrañaba a su hija. “Jamás hablé en esos términos de ella. Solamente le pregunté qué era una madre que extrañaba a su hija, nada más. Así que la verdad es que creo que los que hace mucho tiempo que estamos acá conocemos la soberbia de la señora”, insistió.

Yipio, en tanto, puso en duda la supuesta estrategia de Solange y preguntó si realmente es posible “jugar estratégicamente con Gran Hermano” hasta el punto de armar una salida consensuada. Solange negó haberlo hecho como una estrategia, pero la duda quedó flotando en el aire.

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