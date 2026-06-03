Guatemala refuerza el monitoreo de la sequía agrícola con una herramienta satelital

El MAGA mostró avances del ASIS, herramienta de la FAO para emitir alertas tempranas por sequía y apoyar decisiones de gestión del riesgo agropecuario (Foto cortesía MAGA)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) presentó este martes avances en el monitoreo de sequías agrícolas en Guatemala con el Sistema del Índice de Estrés Agrícola (ASIS), una herramienta satelital desarrollada por la FAO. El sistema permite detectar de forma temprana el estrés hídrico y la sequía agrícola para emitir alertas y apoyar decisiones de gestión del riesgo agropecuario.

Durante una reunión de trabajo, la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila, recibió un informe de especialistas de la FAO y autoridades del MAGA sobre los avances alcanzados. Entre ellos figuran la incorporación de información fenológica de cultivos estratégicos, la integración de datos actualizados de cobertura vegetal y uso de la tierra, y el fortalecimiento de capacidades técnicas para la vigilancia agroclimática.

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ASIS utiliza información satelital actualizada cada 10 días. En Guatemala, el sistema fortaleció el Sistema de Información Agroclimática con datos de cultivos como maíz, frijol, café, aguacate, cacao y cardamomo, además de información de cobertura vegetal generada por el MAGA.

Informe agroclimático de marzo de 2026

La herramienta permite identificar áreas con potenciales afectaciones, analizar la evolución de las condiciones agrícolas respecto de años anteriores y apoyar la planificación de medidas preventivas y de respuesta, con atención en las zonas vulnerables del Corredor Seco.

El análisis municipal con el índice VHI marcó mayor afectación en el norte y centro, y mejores condiciones en San Marcos, Quetzaltenango y Sololá (Foto cortesía MAGA)

Según el análisis presentado en la imagen adjunta, el informe mensual de marzo de 2026 muestra condiciones heterogéneas para la vegetación a nivel municipal a partir del índice VHI (Vegetation Health Index).

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En la región norte y centro, se observa mayor afectación, con predominio de colores anaranjados y rojos, asociados a valores bajos de VHI, especialmente en Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso y sectores del departamento de Guatemala. Eso indica estrés en la vegetación por déficit hídrico y altas temperaturas.

En la región occidente y suroccidente, departamentos como San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Suchitepéquez presentan condiciones más favorables, con tonalidades verdes que reflejan vegetación en mejor estado y mayor disponibilidad de humedad.

En la región oriente, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa muestran un estado intermedio, con tonalidades amarillas, lo que sugiere niveles moderados de estrés vegetal y variabilidad local. En la región Caribe, Izabal presenta condiciones mixtas, con áreas en estado moderado.

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La herramienta de la FAO actualiza imágenes cada 10 días para detectar estrés hídrico, seguir cultivos clave y orientar medidas preventivas en zonas vulnerables como el Corredor Seco (Foto cortesía MAGA)

Impacto agropecuario y uso de la información

Las zonas con estrés vegetal pueden experimentar reducción en el desarrollo de cultivos, afectaciones en pastos y mayor vulnerabilidad a plagas. Las áreas en condiciones favorables presentan mejores perspectivas productivas, aunque requieren monitoreo ante posibles cambios climáticos.

La distribución irregular de las condiciones de la vegetación muestra la necesidad de un manejo diferenciado por región, en especial en prácticas de conservación de humedad y planificación de siembras.

Rivera Dávila resaltó la importancia de contar con información oportuna y herramientas tecnológicas como ASIS para anticiparse a los efectos de la variabilidad climática, fortalecer la toma de decisiones y brindar mejores respuestas a los productores, con el objetivo de proteger la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país.

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El personal técnico de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR) participa en el procesamiento y validación de la información generada por el sistema. El mapa de condiciones de la vegetación correspondiente a marzo de 2026 muestra zonas con distintos niveles de estrés vegetal mediante una escala de colores: verde para condiciones favorables, amarillo para condiciones intermedias, y naranja y rojo para alto estrés vegetal.