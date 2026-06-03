República Dominicana

El seguro de riesgos laborales en República Dominicana cambia con el decreto 287-26 y deja una novedad clave

El Consejo Nacional de Seguridad Social activó reglas renovadas con ajustes en cobertura, trámites y prestaciones, además de un giro que impacta desde el inicio del vínculo laboral y otras modalidades vigentes

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El nuevo Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales amplía la cobertura para accidentes y enfermedades profesionales en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El nuevo Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales amplía la cobertura para accidentes y enfermedades profesionales en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) anunció la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales, una norma aprobada mediante el Decreto núm. 287-26 que amplía la cobertura, fortalece los derechos de los trabajadores y actualiza la gestión de este componente del Sistema Dominicano de Seguridad Social, con cambios que alcanzan desde las reclamaciones y apelaciones hasta la protección en el primer mes de empleo, el teletrabajo y el pago de gastos fúnebres, según informó el CNSS.

La normativa también modifica la forma en que se protege económicamente a los afiliados ante accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, con reglas más completas y actualizadas para calcular subsidios, indemnizaciones y pensiones, de acuerdo con el CNSS.

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El organismo añadió que el reglamento mantiene los aportes a cargo de los empleadores, pero incorpora mejoras en la clasificación de riesgos y en la aplicación de incentivos o penalidades según los niveles de siniestralidad de las empresas.

La gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, sostuvo que el cambio busca adecuar la regulación a las necesidades actuales del mercado laboral y ofrecer una respuesta “más eficiente, transparente y centrada en el afiliado”, según la información difundida por el propio consejo.

La funcionaria afirmó que el reglamento “fortalece los derechos de los afiliados al establecer mecanismos más claros para la presentación de reclamaciones y recursos de apelación, lo que asegura una mayor protección y un acceso más efectivo a los beneficios del seguro”.

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La normativa incorpora protección económica para trabajadores accidentados en su primer mes de empleo, sin importar el estado de las cotizaciones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La normativa incorpora protección económica para trabajadores accidentados en su primer mes de empleo, sin importar el estado de las cotizaciones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El reglamento reconoce con mayor claridad accidentes ocurridos en el trayecto laboral

Uno de los cambios que el CNSS presentó como centrales es la ampliación y definición más precisa de la cobertura del seguro. Según Fernández Rodríguez, la norma reconoce de manera más clara los accidentes ocurridos durante el trayecto hacia el trabajo o de regreso al hogar, además de otras situaciones vinculadas con la actividad laboral.

Ese ajuste, de acuerdo con la gerente general, busca otorgar mayor seguridad jurídica y protección a los afiliados.

La normativa también establece mecanismos para garantizar la protección económica de los trabajadores que sufran un accidente laboral durante su primer mes de empleo, incluso cuando las cotizaciones aún no se hayan completado o no reflejen un salario mensual íntegro, según explicó el CNSS.

El reglamento incorpora además disposiciones adaptadas a nuevas modalidades de empleo, incluido el teletrabajo, y contempla la protección de grupos especiales de trabajadores, de acuerdo con Fernández Rodríguez. El consejo presentó estas medidas como una respuesta a las transformaciones registradas en el mercado laboral.

La funcionaria indicó que otra de las innovaciones relevantes es un protocolo específico para el reconocimiento y pago de los gastos fúnebres. Según el CNSS, esa disposición amplía la protección integral no solo para los trabajadores, sino también para sus familiares.

El nuevo esquema refuerza controles sobre Idoppril, Sisalril, TSS y Trabajo

Fernández Rodríguez explicó que el reglamento define con mayor precisión las responsabilidades de las instituciones que participan en la administración del seguro: el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Ministerio de Trabajo. Según el CNSS, esa delimitación fortalece los mecanismos de control, supervisión y transparencia.

La normativa también refuerza las acciones de prevención mediante programas de gestión de riesgos, mecanismos de seguimiento e indicadores orientados a reducir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, según detalló Fernández Rodríguez. El consejo sostuvo que el objetivo es promover entornos de trabajo más seguros y saludables.

El Seguro de Riesgos Laborales extiende su reconocimiento a accidentes ocurridos durante el trayecto hacia el trabajo o de regreso al hogar. (Cortesía: CNSS)
El Seguro de Riesgos Laborales extiende su reconocimiento a accidentes ocurridos durante el trayecto hacia el trabajo o de regreso al hogar. (Cortesía: CNSS)

Para responder de forma directa qué cambia con el nuevo reglamento: el Seguro de Riesgos Laborales amplía los casos cubiertos, aclara cómo reclamar beneficios, actualiza el cálculo de prestaciones económicas, protege a trabajadores accidentados en su primer mes de empleo, incorpora reglas para el teletrabajo y establece un protocolo para gastos fúnebres, todo dentro de un esquema con mayores controles sobre las instituciones que administran el sistema, según el CNSS.

Fernández Rodríguez afirmó que la actualización refleja el compromiso de fortalecer un seguro “más justo, moderno y centrado en la protección efectiva de los trabajadores dominicanos”, según la información oficial.

La gerente general añadió: “La actualización de este reglamento representa un paso trascendental para consolidar un seguro más eficiente, transparente y orientado a resultados, alineado con las mejores prácticas y con el mandato de garantizar una protección efectiva a los trabajadores”.

Con esta actualización, el Sistema Dominicano de Seguridad Social refuerza, según el CNSS, la prevención, la equidad en las prestaciones y la sostenibilidad del Seguro de Riesgos Laborales en beneficio de los afiliados.

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