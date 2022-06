Experiencia IDEA Management: “Las empresas son más optimistas por el mediano plazo”

Cecilia Giordano, CEO de Mercer, y Daniel González, director Ejecutivo de IDEA

Con una convocatoria mayor a la esperada, con más de mil asistentes, este jueves comenzó una nueva edición Experiencia IDEA Management bajo el lema “Líderes que (se) hackean”, el encuentro de la comunidad empresarial para jóvenes profesionales y mandos medios, organizado por IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) los días 29 y 30 de junio.

Esta nueva edición propone distintas experiencias interactivas y exposiciones sobre las transformaciones que impactan y hackean al mundo y a las organizaciones. Durante ambas jornadas, se abordarán cuatro ejes temáticos centrales: contexto, con el objetivo de conocer las megatendencias a nivel global y su impacto en la realidad local; cabeza, donde se abordarán los desafíos y exigencias que los líderes navegan hoy y cómo atender el bienestar y la salud mental; corazón, sobre el propósito y para aprender cómo gestionar la emocionalidad y la diversidad; y cuerpo, para entender cómo es atravesado por la tecnología y la innovación.

En la micro a la mayoría les está yendo relativamente bien pero con una preocupación en general por la situación económica, política y social. Lo vemos en las 500 compañías que integran IDEA

Daniel González, director Ejecutivo de IDEA, destacó que la organización cuenta con 17 redes de profesionales con distintas temáticas (redes, finanzas, jóvenes, pymes) y el liderazgo dentro de las empresas es uno de los temas recurrentes sobre los que trabajan. “Necesitamos que los líderes se involucren y las empresas están abiertas a eso. Hay una diferencia generacional, no tanto por tipo de empresas”, destacó.

Sobre la actual situación del sector empresarial, González aseguró que para muchas empresas la “foto” actual no es mala. “En la micro a la mayoría les está yendo relativamente bien pero con una preocupación en general por la situación económica, política y social. Lo vemos en las 500 compañías que integran IDEA, la mitad son pymes, que son mucho más optimistas por el mediano y largo plazo”, señaló.

El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires

“Los directivos ven clara la oportunidad en muchos sectores de la economía, como minería, energía, agroindustria, turismo, conocimiento. El gran desafío que existe siempre es cómo hacemos para tener reglas de juego claras y estables . Está la discusión hoy sobre el dólar y el cepo y no digo que eso no importa o afecta en la diaria, pero la preocupación cuando tenes responsabilidad de liderar una empresa está más allá. Están preocupados por encontrar la razón correcta para invertir, cómo aumentar la inversión. Cómo estar seguros de que las reglas de juego para determinadas sectores son claras, hay un consenso y se mantienen en el largo plazo”, agregó.

“Cuando tenés que tomar una decisión de importar hoy para vender mañana no es lo mismo que una decisión de inversión que es a 5 o 20 años. Ahí es irrelevante el cepo. Lo relevante es saber si los impuestos te van a cambiar o si las regulaciones específicas van a ser otras”, dijo.

Cambió el concepto de trabajo, podés trabajar para 3 o 4 compañías al mismo tiempo y que sean competidoras. Hoy hay oportunidad pero hay que gestionarlo y la gestión no se hace solo desde la cabeza

Cecilia Giordano, es presidente de Experiencia IDEA Management y CEO de Mercer Argentina. “Pensamos un evento que no sea unidireccional o tradicional. Queríamos activar experiencias, poner en juego no solo la cabeza, si no también el cuerpo y el corazón”, señaló.

El contexto actual para el liderazgo dentro de las empresas, luego de los años de pandemia, es muy desafiante. “Hay barreras de salida muy bajas cuando hablas del talento. Hoy podes trabajar desde tu casa para el mundo; ahí tenemos que estar generando cultura, pertenencia, como el ADN de la organización. Cambió el concepto de trabajo, podés trabajar para 3 o 4 compañías al mismo tiempo y que sean competidoras. Hoy hay oportunidad pero hay que gestionarlo y la gestión no se hace solo desde la cabeza”, agregó la especialista.

“El líder hoy está expuesto a que una empresa se lleve al 30% de su nómina. Se dan cuenta de que hay que ponerse al servicio de las personas, escuchar más, la pandemia nos dejó soledad, con estrés, nos movilizó muchísimo”, dijo Giordano. “Por supuesto que hay resistencia. E invitamos a todos a abrazar la incomodidad. Los líderes que entiendan que van a generar impacto, transcender, que tienen que alinear corazón y cuerpo para tener mejores herramientas para conectar”.

IDEA es una organización enfocada en generar espacios de debate y pensamiento multisectorial sobre temas que involucran el desarrollo sostenible. Representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños, desde multinacionales hasta pymes.

