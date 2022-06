Los bonos en dólares continúan en el tobogán pero los inversores ni siquiera los compran en precios bajísimos

Foto: REUTERS/Gary Cameron

El Banco Central soportó la tarea más ardua del día. En el mercado de bonos intervino con más de $100.000 millones. La mayor cantidad fue al Boncer 2024, el salvavidas del ministro de economía Martín Guzmán, porque le permitiría pasarle buena parte de los vencimientos de la deuda del Tesoro al próximo gobierno.

Si toda la deuda vence en el plazo que hoy exige el mercado, no más allá de enero próximo, el stock de deuda puede ser muy difícil de pagar con recursos genuinos, lo que obligaría a una gigantesca emisión de dinero que provocaría una inflación de mayores dimensiones.

Por eso, el Banco Central elevó el monto de las operaciones habituales del Boncer 2024 en casi 10 veces. El viernes había repetido la jugada, pero sin éxito. Esta vez logró que el Boncer 2023 subiera nada menos que 10,14%, pero así y todo el rendimiento sigue elevado: 17,27% sobre la inflación. En el Boncer 2023 también intervino y aumentó 2,73% y rinde 12,7% sobre la inflación.

El Gobierno sigue cometiendo los mismos errores. El festival de importaciones se dio semanas antes cuando todas las grandes empresas anticiparon el cepo y se adelantaron a compra bienes en el exterior. El discurso de la vicepresidenta en el centenario de YPF sobre este problema, aceleró el proceso de salida de dólares. Fue la profecía autocumplida.

Y aquí es donde se explica la caída de los Boncer. Las manos grandes vendieron estos títulos para hacerse de pesos y aumentar el monto de importaciones a dólar oficial. No podían comprar dólares financieros porque automáticamente quedaban excluidos de los cupos del oficial. Pero los que no son importadores y veían venir el cepo, comenzaron a deshacerse de bonos en dólares para comprar dólares financieros. Por eso se derrumbaron los títulos AL30D (-3,16%) y GD30C (-3,29%) que se utilizan para estas operaciones. Saben que, pasado el turno de los bonos indexados, llega el de los dólares.

Y fue así como el MEP aumentó $10,84 (+4,7%) a $241,71 y el contado con liquidación, $9,79 (+4,1%) a $ 246,15. El “blue”, para no quedar desarbitrado, hizo un ajuste de $6 y cerró en $232.

“Cuando hablo con inversores externos, me dicen que no les interesa el valor de Argentina; no les importa para comprar y no les importa para vender. Lo que les importa es mirar las variables y ver si hay cambios” (Javier Timerman)

En la plaza mayorista, donde el dólar subió 44 centavos (14 centavos diarios, computando sábado y domingo) a $124,72, el Banco Central fue un cazador en el zoológico porque bajo la excusa de las nuevas normas, suspendió las anteriores y los importadores con autorizaciones en la mano no tuvieron acceso a los dólares. Por lo tanto, se alzó con USD 250 millones y las importaciones de energía le llevaron USD 100 millones con lo que el aumento de las reservas tras nueve ruedas de caídas consecutivas, fue de 117 millones a USD 38.121 millones.

Los bonos de la deuda continuaron en el tobogán. Los de ley extranjera más representativos como el Global 2035 perdieron hasta 7,2%. Esto hizo que el riesgo país aumente 30 unidades (+1,3%) a 2.430 puntos básicos, récord post default.

Con los bonos en estos precios, cualquiera se pregunta porque no se arriesga una pequeña parte del capital para comprarlos en USD 20 o 22. Javier Timerman, socio de AdCap Grupo Financiero definió la situación. “Cuando hablo con inversores externos, me dicen que no les interesa el valor de Argentina; no les importa para comprar y no les importa para vender. Lo que les importa es mirar las variables y ver si hay cambios. De todos modos, Argentina, en estos niveles, genera oportunidades históricas, desde mi punto de vista y mi experiencia como trader”.

A todo esto, la Bolsa tuvo un rebote después de una serie de ruedas desafortunadas. Las acciones operaron $1.257 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 3,76% en pesos y perdió 0,4% en dólares. Las empresas de energía fueron lo más destacado por la suba del petróleo y el gas en el mundo. Pampa Energía (+12,53%), YPF (+6,69%) y Transportadora Gas del Sur (+6,62%) fueron los ganadores.

Los ADR’s -certificado de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda positiva donde sobresalieron Pampa Energía (+8,3%) e YPF (+5%).

La licitación de hoy es clave. Las medidas que se tomaron preanuncian más inflación para los meses siguientes y el Tesoro que tiene casi la totalidad de su deuda tomada en CER y bonos atados al dólar, no tiene posibilidad de licuarla. Por eso habrá que ver hasta donde están dispuestos a llegar los inversores, aunque hay un menú de bajo riesgo disponible, en un evento donde el Tesoro debe recaudar como mínimo $283.000 millones. El dólar será un testigo atento de la licitación; hoy es el objeto más deseado del mercado.

