Fuerte cuestionamiento de la Unión Industrial a las nuevas trabas para el acceso a dólares: “No se puede parar la producción”

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja cuestionó las nuevas trabas para el acceso a dólares para la importación. “No se debe ni se puede parar la producción, si se para el proceso de producción la reactivación no se puede dar”, dijo el ejecutivo. Según comentó en diálogo con Infobae, Funes de Rioja mantuvo este lunes una reunión con el presidente del Banco Central Miguel Pesce para intercambiar opiniones sobre la nueva normativa.

El Directorio del Banco Central (BCRA) dio a conocer modificaciones sobre las normas que rigen en el mercado de cambios que tienen por objetivo poner coto al “festival de importaciones” que impide a la entidad sumar reservas. La medida endurece las condiciones necesarias para acceder al mercado de cambios con el fin de pagar importaciones, achicando cupos mensuales y poniendo el foco sobre las compras de empresas.

Horas después, Funes de Rioja mencionó que “no se trata de cualquier importación sino las especificas que hacen a la continuidad del proceso productivo industrial”, dijo en declaraciones a CNN Radio. “En 2021 hubo una reactivación que algunos llamaron rebote, un crecimiento de más del 10%, este año no tiene la misma tasa de crecimiento pero los sectores que no habían reactivado, como turismo, gastronomía y hotelería, tienen mayor actividad y demandan a las cadenas de producción”, apuntó.

En ese sentido, cuestionó los límites que puso el Banco Central para el acceso a dólares como tope antes de que las empresas se vean forzadas a buscar financiamiento vía créditos comerciales. “Cuando dicen que van a importar 15% más que en 2021, en términos de valor esto no alcanza, lo vamos a analizar, estamos en contacto con el ministerio, esperamos conversaciones con el Banco Central”, anticipó Funes de Rioja.

En ese sentido, el presidente de la entidad fabril dijo que “en el caso de las pymes, nos preocupa el acceso a la divisa. Ahí queremos que se busquen mecanismos a través del sistema financiero para tener acceso a esas divisas”. “Argentina no se puede dar el lujo de parar el proceso productivo porque el contexto marca que la industria estaba tratando de armar un camino. En el tema de los insumos, que hacen faltan en todas las industrias, el escenario no es sencillo, pero no vamos a dejar todas las gestiones para pedir que sigamos por este camino”, continuó el abogado laboralista.

Por último, Funes de Rioja alertó sobre el impacto que podrían tener estas medidas en la actividad económica. “No se debe ni se puede parar la producción, si se para el proceso de producción la reactivación no se puede dar. Nos dijeron que se garantizaba la producción. Vamos a seguir actuando en todos los niveles del gobierno para garantizar esta actividad”, dijo.

El BCRA reajustó este lunes las restricciones al pago de importaciones. REUTERS/Matias Baglietto

Más cepo importador: reunión de urgencia con el Banco Central

Según mencionó Funes de Rioja a este medio, esta tarde mantuvo un encuentro con el Banco Central horas después de que se conocieran las nuevas restricciones. En el marco de la reunión, Funes de Rioja propuso “la rápida conformación de una mesa de trabajo que permita la continuidad del proceso productivo, evite complicaciones en las cadenas de valor, garantice el abastecimiento del mercado interno, permita que sigan creciendo las exportaciones y no afecte a los sectores que generan divisas”, mencionaron desde la UIA.

Funes de Rioja explicó que “el acceso a insumos importados es clave para que el proceso productivo no se detenga. La industria está aportando desde la agregación de valor, la inversión y la generación de empleo para que Argentina transforme la recuperación en crecimiento. Queremos seguir por ese camino que para nosotros implica la continuidad de todos los procesos productivos”.

Por su parte, Pesce mencionó que “la coyuntura internacional compleja elevó significativamente el costo de la importación de energía y este efecto esperamos que se sostenga hasta octubre, cuando se empiecen a moderar las necesidades de importación. Es necesario que todos los que participan en el mercado de cambios contribuyan a mejorar el balance cambiario obteniendo financiamiento para el pago de las importaciones”, sostuvo el funcionario.

Hace algunos días, luego de mantener una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli, Funes de Rioja había declarado ante Infobae que “la aplicación de divisas que pedimos es para insumos, repuestos y maquinarias. Y punto, nada más. Todo para la producción. Ni el Gobierno ni nosotros podemos permitir que se pare la producción”.

“El ministro nos dijo claramente que no hay cepo ni supercepo, al menos en lo nuestro, para acceder a insumos, repuestos y maquinaria”, dijo el titular de la UIA. “Para nuestra situación, el acceso a los dólares está garantizado porque el gobierno tampoco quiere que se interrumpa el proceso productivo. El ministro lo dijo así y esa es nuestra expectativa”, agregó.

Las medidas, explicaron fuentes oficiales, extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo “Licencia No Automática” y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior. El trimestre en cuestión rige hasta el 30 de septiembre próximo.

Por “sistema de financiación” se entiende que las empresas tendrán que buscar financiamiento en dólares para concretar esos pagos. A través de créditos comerciales en el exterior o sus propias casas matrices”. “De esta manera, se impulsa la recuperación del crédito comercial que Argentina vio caer significativamente como efecto de la pandemia por Covid 19″, explicó el comunicado del BCRA.

El Gobierno también dispuso, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Daniel Scioli, ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.

