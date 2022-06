Un buen lugar para trabajar no es una cuestión de tamaño: así se hace el ranking Great Place to Work para Pymes

La distinción que obtienen las empresas por parte de Great Place to Work (Franco Fafasuli)

Desde 1992, Great Place to Work (GPTW) es la autoridad global en cuestiones de cultura laboral. Con más de 100 millones de empleados encuestados en todo el mundo, se convirtió en un verdadero sello de calidad a la hora de definir lo que hace que un lugar de trabajo sea un “Excelente Lugar para Trabajar”, como ellos mismos definen.

“Ayudamos a las organizaciones a cuantificar su cultura y obtener mejores resultados al crear una experiencia laboral con un alto nivel de confianza para todos los empleados. Todo lo que hacemos está inspirado en nuestra misión: construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un excelente lugar para trabajar para todos”, define la organización.

Infobae acaba de publicar en exclusiva la edición 2022 del Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Pymes de GPTW donde se puso sobre el tablero a las empresas argentinas que han logrado construir excelentes lugares para trabajar según los testimonios de sus propios colaboradores.

“Para lograrlo, deben asegurarse generar y sostener un clima de bienestar capaz de atraer y retener al talento. Esta es la piedra angular del éxito de las empresas hoy en un mundo global e hipercompetitivo. Suele existir una idea (bastante generalizada) que supone que esto solo pueden lograrlo las grandes corporaciones y que son ellas las que definen el mercado. Sin embargo, cuando analizamos el mundo corporativo a detalle queda a la vista que ser un gran lugar para trabajar es el objetivo de todas las empresas: grandes, medianas y pequeñas. Y que lo logran”, explicó GPTW.

Cómo se hace el ranking

Para medir el grado de confianza que existe al interior de las organizaciones, la compañía analiza, por medio de encuestas, las percepciones en distintos aspectos que hacen a la confianza. En ese contexto, se analizaron respuestas anónimas de más de 600 personas de 60 empresas.

Los empleados respondieron 60 preguntas de la encuesta que describen hasta qué punto su organización crea un Great Place to Work For All. El puntaje total que recibe la empresa se conforma de lo que obtienen en los 5 componentes del Modelo: Confianza, Maximizar el Potencial Humano, Valores, Liderazgo e Innovación.

El 85% evaluación se basa en lo que dicen los colaboradores sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano, sin importar quiénes son o qué hacen. El 15% restante corresponde a respuestas sobre experiencias diarias de innovación, valores de la empresa y efectividad de sus líderes.

“La mejor forma de retener el talento es conocer cómo se sienten nuestros colaboradores. Este es el punto de partida para definir el plan de acción a llevar a cabo. Ver qué áreas necesitan cambios y en qué aspectos específicos” , destacaron desde GPTW.

En las empresas del Ranking Pymes esto se logra con grandes resultados que, incluso, muestran un crecimiento respecto a la edición 2021. Al cotejar los resultados con los del mercado, se advierte “que la brecha es realmente importante y que las que empresas fuera de la lista aún tienen muchos aspectos por trabajar y mejorar”.

“Lo que marca la diferencia entre las empresas del ranking y el resto del mercado es la oferta de una propuesta de valor del empleado enfocada en el engagement, el cuidado y el desarrollo de la persona. Esto se logra con líderes atentos a las demandas y la evolución de sus colaboradores, siempre tratando de motivarlos y acompañarlos en su journey laboral en la empresa. Lo mismo aplica para la retención de talento. Cuando los colaboradores actuales se sienten felices en sus lugares de trabajo, ellos son los mejores embajadores que difunden y fortalecen la marca empleadora”, se explicó.

“Es un lugar donde no importa lo jerárquico, sino que somos todos pares, disfrutando de trabajar juntos e intentando conseguir un bienestar general que pueda llevar a la empresa a alcanzar sus objetivos”, destacó uno de los empleados entrevistados.

Proyección de carrera

Las posibilidades de capacitación son valoradas por los colaboradores a lo largo de todo su desarrollo profesional. Especialmente, porque de ella depende en gran parte su plan de carrera.

Las Pymes del ranking demostraron estar a la altura de la demanda de sus empleados y los números así lo reflejan:

Crecimiento Individual

Según el relevamiento, las estructuras de menor tamaño también propician el crecimiento individual, porque para que exista desarrollo no es necesario que existan innumerables escalafones. Las Pymes del Ranking así lo muestran, volviendo a exponer a un mercado que sigue relegado.

Lo mismo ocurre cuando se hace foco en el cargo. Si bien hay variaciones, todos muestran un nivel elevado y con resultados más que satisfactorios. Siempre muy por encima del mercado.

“Tiene un montón de posibilidad de crecimiento. Constantemente se abren nuevas posiciones y siempre hay lugar para expresar las nuevas ideas”, destacó otro de los consultados.

Innovación y autonomía

“La innovación es clave para el desarrollo de las empresas y las personas” y “cuando los líderes están centrados en la innovación y estimulan el trabajo diario de los colaboradores, la innovación sucede”, son otros dos conceptos relevantes del trabajo de GPTW.

De allí la noción confirmada de que las empresas pequeñas y medianas son grandes innovadoras. “Su estructura más horizontal les permite generar con facilidad y dinamismo oportunidades para que todos puedan innovar desde su puesto, sea cual fuere”, destacaron.

Otro mito derribado: debido al tamaño de su estructura, en las pymes manda es el micromanagement.

Los datos revelan lo contrario:

“Un gran lugar para trabajar es aquel donde los colaboradores se sienten felices de trabajar y donde pretenden crecer profesionalmente y pasar un importante período de su carrera. Lograrlo depende de la conjunción de diversos factores, pero cuando el objetivo y la convicción de concretarlo existen por parte de los líderes, seguramente se consigue”, explicó el informe sobre pymes de este año.

Y aportó dos ideas más, a modo de palabras finales:

- “Las Pymes son un gran pilar de crecimiento en el ámbito nacional. Los puestos de trabajo que ellas crean son fundamentales para el avance social y económico del país. En consecuencia, encontrarlas en la lista de los mejores lugares para trabajar es realmente algo destacable y con un gran impacto para el mercado”.

- “Estas empresas tienen mucho para mostrarnos y enseñarnos en cuanto al desarrollo de culturas organizacionales ágiles y flexibles que se adaptan a buen ritmo a los cambios del entorno, al mismo tiempo, que acompañan y promueven a sus empleados”.

