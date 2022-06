Cepo insólito: una pyme no puede importar insumos por USD 6.600 y eso impide una exportación que ingresaría millones de dólares

162

Por la falta de autorización para una micropyme del conurbano para importar insumos por apenas USD 6.600 se puede perder una operación millonaria de exportación. Sin esos materiales, que no se fabrican en la Argentina, no se puede completar la fabricación del producto a exportar y se corre el riesgo de que su cliente en el exterior busque otro proveedor. De esa forma, las restricciones vigentes para hacer una importación por solamente 6.600 dólares podrían impedir que ingrese al país una cantidad de divisas muy superior.

La empresa afectada por el cepo a la exportación es Ionar S.A., una pequeña metalúrgica de San Martín con más de 30 años de actividad y 6 empleados, dedicada a la nitrocarburación iónica, un proceso que mejora el rendimiento de piezas y maquinarias. Vende ese tratamiento especial para equipos utilizados en sectores como energía, aluminio, plástico y metalmecánica.

Uno de los clientes a los que ofrece ese tratamiento fabrica compresores de GNC y los exporta a distintos mercados del mundo. Pero sin el servicio de Ionar, trabada por el cepo cambiario, la exportación podría caerse.

“Mientras tanto, por el Mundial de Fútbol de Qatar salen miles de dólares todos los días del país que no volverán a la Argentina de ninguna forma”

“Por el cepo a la importación, Ionar no puede comprar en el exterior insumos que no se fabrican en la Argentina, por un total de USD 6.570. Pero la paradoja es que sin esos componentes no puede proveer a una gran empresa que fabrica compresores del rubro gas y petróleo, y peligra una exportación por millones de dólares”, explicó el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo.

Una de las advertencias que hacen desde Camima es que, cuando suceden estas situaciones donde una pyme argentina no sabe por cuánto tiempo tendrá su producción parada debido a la falta de insumos importados -que puede llegar a durar varios meses-, se corre el riesgo de que otra empresa de origen extranjero sí pueda proveer el servicio, y se pierdan negocios que serían beneficiosos para el país.

“La falta de dólares paraliza a la industria, un sector que tiene la capacidad de generar puestos de trabajo y el ingreso de divisas para la Argentina” (José Luis Ammaturo)

Desde la Cámara, detallaron además que no se entiende por qué el Gobierno impide esta importación. “Desde el Banco Central (BCRA) les dicen que para comprar ciertos elementos -que suelen tener origen estadounidense o europeo- se necesita una aprobación”, explicaron desde Camima, y agregaron que: “Ionar S.A. no sabe cuánto tiempo podría demorar esta autorización y temen que eso haga perder un negocio de millones de dólares”.

Concretamente lo que IONAR S.A. necesita importar son dos sensores de presión absoluto, con precio FOB (valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) de USD 1.260 cada uno y tres controladores de flujo másico marca MKS, con precio FOB de USD 1.350 cada uno. Este gasto significaría una salida de USD 6.570 que serían recuperados con creces si se concretase la venta millonaria al exterior de los compresores, que necesita de estos elementos.

“La falta de dólares paraliza a la industria, un sector que tiene la capacidad de generar puestos de trabajo y el ingreso de divisas para la Argentina”, expresó Ammaturo.

“Buscamos que el Gobierno tenga capacidad para discernir cuándo una importación es fundamental, porque las trabas lo que terminan haciendo es que dejen de ingresar millones de dólares por la exportación”, dijo Ammaturo, quien indicó además que el caso de Ionar es “apenas un ejemplo de las decenas de reclamos por parte de las pymes que reciben todas las semanas en la Cámara. “Mientras tanto, por el Mundial de Fútbol de Qatar salen miles de dólares todos los días del país que no volverán a la Argentina de ninguna forma”, cuestionó y concluyó el presidente de Camina.

