Camiones varados y alarma por desabastecimiento: la situación crítica que se vive en 8 provincias por la falta de gasoil

Camiones deben esperar largas horas para poder cargas combustible

La inflación y la escasez de divisas se ubican como los principales focos problemáticos que afectan a la economía, y que el Gobierno no logra solucionar. La suba generalizada de precios no da tregua al gobierno y según los últimos pronósticos oficiales la inflación de mayo se ubicará cerca del 5%. En ese contexto, una de las preocupaciones de los transportistas es el aumento del precio del combustible pero en los últimos meses, en el interior del país, se sumó un factor extra: la falta de Gasoil.

La situación se agrava semana a semana y los empresarios que agrupan a empresarios del transporte advierten con faltantes de productos, en caso de que no se encuentre una solución.

A partir de un relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) se confirmó que son ocho las provincias que se encuentran en una situación de “muy bajo o nulo” suministro de gasoil. Si bien el faltante afecta a todo el país, la zona centro y norte se encuentran en un estado más crítico y las largas filas al costado de las banquinas se convirtieron en una postal cada vez más cotidiana. De hecho, se advirtió en caso de no obtener una solución “urgente” podría haber desabastecimiento de distintos productos y afectar así, diferentes áreas económicas del país.

De acuerdo a la Fadeeac, el faltante de combustible inició hace más de dos meses y por eso, técnicos de la institución emprendieron un relevamiento para definir el “Mapa de abastecimiento de gasoil”. Dado que la Federación nuclea a 43 cámaras de transporte de todo el país, se realizaron consultas a sus asociados sobre eventuales restricciones o faltantes en tiempo real en las distintas zonas de la Argentina.

Con 600 datos obtenidos, se determinó que ocho provincias se encuentran en rojo. Es decir, que tienen “muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio”. Las más afectadas son: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. A partir de la situación se registran camiones varados en distintas zonas y en casos extremos llegaron a esperar hasta 12 horas para poder cargar gasoil.

Si bien en el sur del país no se detectaron problemas de abastecimiento, en el resto de las regiones se presentan distintos niveles de conflictividad:

- Hay siete provincias en naranja (zonas en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad): Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y CABA.

- Cuatro provincias en amarillo (lugares donde se cargan entre 21 y 50 litros por unidad, y entre 51 y 100 litros): Catamarca, La Rioja y San Luis, en el primer subgrupo, y La Pampa, en el segundo.

Respecto al motivo, desde la Federación se remarcó que “se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren”. El presidente de FADEEAC, Roberto Guarnieri planteó que “desde hace varias semanas, cientos de camiones de Bolivia vienen al puerto de Campana a buscar el combustible que importa su país. Si se paga, hay combustible disponible. Mientras tanto, en Argentina tenemos camiones varados a orillas de la ruta, por falta de gasoil”.

Mapa de abastecimiento de gasoil de FADEEAC

Si bien ocho provincias se encuentran en un estado crítico por la falta de gasoil, hasta el momento no hubo mayores complicaciones. Aún así, se advirtió que de no encontrarse una solución urgente, “empezaremos a ver desabastecimiento”, alertó Guarnieri. Al respecto, detalló que la consecuencia directa no solo se observa en la gran cantidad de camiones varados y a la espera de largas horas para conseguir combustible, sino que no se puede “llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos”.

Por tal motivo, se advirtió que “la industria en general empezará a sentir las consecuencias”, de hecho, se planteó que más del 90% de la economía argentina “se mueve en camión”. Por ende, el impacto recaerá sobre distintas áreas económicas del país, con pérdidas “muy graves” en el plano económico y social.

Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas se informó que hasta el momento no cuentan con novedades que brinden una solución a la falta de gasoil y por eso, se genera una gran incertidumbre entre los transportistas que no pueden estimar cuándo llegarán a destino. Entre los datos del estudio realizado, se determinó que el “31% de los encuestados esperó entre 6 y 12 horas para poder cargar gasoil, 26% debió aguardar más de 12 horas, 26% entre 3 y 6 horas, y 17%, entre 2 y 3 horas”.

En el “Mapa de abastecimiento de gasoil” se definió a las rutas 14, 34, 9, 12 y 7 como las más afectadas y el estudio también reveló que la situación resulta compleja en las estaciones de servicio ubicadas dentro de los cascos urbanos, dado que la “convivencia forzada entre tránsitos locales e interurbanos obliga a los transportistas a desenganchar sus equipos y realizar la carga con el tractor y, en muchos casos, a realizar las filas durante la noche, con lo cual interrumpen sus horas de sueño, en detrimento de la calidad de su concentración diurna”.





