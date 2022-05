La evangelizadora cripto presentó su libro en La Rural: qué lugar busca darles a las mujeres en un ambiente plagado de hombres

Valeria Frías en la presentación de su libro en la Feria del Libro de Buenos Aires

Valeria Frías, una de las pioneras del universo cripto en Argentina, presentó este jueves su libro “Criptomonedas: guía para principiantes” en la Feria del Libro que se celebra desde el 26 de abril y hasta el 16 de mayo en La Rural.

En el evento, Frías conversó con las personas que se acercaron al stand, rifó algunos ejemplares y firmó aquellos de quienes se lo solicitaron. Del mismo modo que el título de su obra lo indica, su intención es que más y más personas se acerquen al universo de los criptoactivos, en especial las mujeres , y que pierdan el miedo a ese mundo que se presenta como intrínseco y difícil de comprender.

“Las finanzas y tecnología en general son actividades que aún tienen un gran porcentaje de hombres. Sólo hay que ver lo que es la Bolsa de Comercio. Cuando yo voy a comprar insumos para armar los procesadores de datos, no hay mujeres comprando. El otro día contabilicé 58 hombres esperando pedidos”, aseguró Frías en charla con Infobae.

Valeria Frías desarrolló una pasión por la criptominería y ella misma arma y vende rigs para que más personas se adentren en el universo de las criptomonedas

Sus inicios en el mundo cripto se sucedieron a un par de intentos de inversión frustrados. Intentó invertir en cocheras, inmuebles y otras estrategias consideradas tradicionales pero ninguna de ellas la convenció.

“Con algún capital probé distintas inversiones, pero todo el mundo al que consultaba me daba las alternativas tradicionales con rendimientos muy bajos. Hoy, por ejemplo, invertir en ladrillo implica muchísimo capital a cambio de resultados que se ubican entre el uno y el dos por ciento anual”, comentó Frías.

Luego de una sucesión de frustraciones, se topó con un experto de las criptomonedas que le sugirió entrar a ese universo, pero al principio no estaba segura. “No me convencía, me parecía muy intangible, no quería hacer trades, prefería algo más sólido. Entonces me dijo ‘ tengo tu solución: minería ’”, relató.

La autor pone énfasis en que más mujeres se acerquen al universo cripto, un ecosistema mayoritariamente de hombres

Pocos días después ya tenía lista una granja con 10 rigs -computadoras equipadas con placas de video especializadas en minado- que trabajaban las 24 horas del día minando Ether. Transcurridos unos meses, asegura, había recuperado su inversión y alcanzado su objetivo de generar una renta mensual de USD 1.000 , un monto variable de acuerdo a la dificultad de minado de la red y las condiciones del mercado de Ether. Con una vida útil de 5 años, esos equipos continuaron haciendo su trabajo, y con la inversión recuperada pasó a un nuevo nivel: el minado se transformó en un hobbie y en una pasión, por lo que se decidió a empezar a ofrecer granjas “llave en mano” para terceros.

Pero su objetivo no es únicamente que más personas se acerquen al mundo cripto, Frías pone un foco especial para que más mujeres se animen a entrar a este nuevo universo.

“Voy a insistir e insistir con la inclusión de las mujeres en este mercado nuevo. ¡Basta de vender cosmética por catálogo u ollas! Acá hay una comunidad enorme de desarrollo y tiene que tener más presencia femenina. Todavía mis clientas son pocas, un 10 por ciento... el poder económico está centrado en los hombres, pero eso va a cambiar. Todas las que tienen un trabajo formal también pueden estar en blockchain y desarrollarse perfectamente. Mis clientes están en minería, pero con esas cripto que generan, por ejemplo en plataformas como Binance tienen por lo menos 7 formas de multiplicar esas tenencias con ingresos pasivos”, destacó.

En su novedoso libro, Frías también enseña cómo crear un NFT (Non Fungible Token). “Es muy fácil y cualquiera puede hacerlo”, destaca la entusiasta, quien además lanzará el el futuro próximo su propio NFT.

